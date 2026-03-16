Pronostici Arsenal - Bayer Leverkusen: i Gunners blindano il passaggio del turno in UCL

Puntiamo sul successo dei Gunners tra le mura amiche, nonostante sia improbabile che i tedeschi si arrendano senza lottare.

Migliori scommesse per Arsenal - Bayer Leverkusen

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Esito GG a quota 2.10 su Goldbet

Viktor Gyökeres marcatore in qualsiasi momento a quota 2.20 su Netbet

Quote Arsenal vs Bayer Leverkusen

Arsenal vs Bayer Leverkusen Lottomatica Goldbet Netbet Arsenal 1.75 1.75 1.50 Pareggio 2.00 2.00 2.00 Bayer Leverkusen 3.10 3.10 2.80

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Leverkusen

Pronostico marcatore: Arsenal - Viktor Gyökeres, Bukayo Saka; Leverkusen: Christian Kofane

L'Arsenal ha confermato il suo straordinario momento di forma nel fine settimana, superando l'Everton e portando a 13 la striscia di risultati utili consecutivi in tutte le competizioni. I Gunners hanno inoltre vinto otto delle nove partite disputate finora in questa edizione di Champions League. Di conseguenza, i leader della Premier League si presentano a questo ritorno degli ottavi di finale con il morale alle stelle.

Tuttavia, gli avversari si sono dimostrati ossi duri da battere. Il Bayer Leverkusen potrà anche aver vinto solo una delle ultime sei partite, ma ha subito una sola sconfitta nelle ultime 14 uscite ufficiali. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bayern Monaco, la formazione tedesca sarà fiduciosa di poter creare più di un grattacapo alla squadra di Mikel Arteta.

Probabili formazioni Arsenal - Bayer Leverkusen

Arsenal:Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice, Madueke; Saka, Martinelli, Gyökeres.

Bayer Leverkusen:Blaswich; Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku; Fernandez, Palacios; Grimaldo, Maza, Terrier; Kofane.

Arsenal a caccia della qualificazione in un match da Over

L'Arsenal sta vivendo una stagione di altissimo livello. In piena corsa per un titolo di Premier League che manca da anni, i Gunners sono ancora imbattuti in questa Champions League. Sebbene il Bayer Leverkusen sia riuscito a fermarli sul pareggio nella gara d'andata, è difficile che il copione si ripeta a Londra.

I padroni di casa non sono al completo, con dubbi legati alla condizione fisica di Martin Ødegaard, Jurrien Timber e Leandro Trossard. Inoltre, Mikel Merino è ufficialmente indisponibile per il match. Tuttavia, l'Arsenal dispone di una profondità di rosa tale da poter gestire l'emergenza, specialmente davanti al proprio pubblico.

Per quanto riguarda gli ospiti, Kasper Hjulmand deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Aleix Garcia e Martin Terrier sono gli ultimi ad essersi aggiunti alla lista degli indisponibili, che comprende già Mark Flekken, Loic Badé, Arthur, Lucas Vázquez ed Eliesse Ben Seghir. La compagine tedesca è attesa da una prova di forza estremamente complicata nella capitale inglese.

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La resilienza degli ospiti

Sebbene i padroni di casa attraversino un momento migliore, le "Aspirine" sono note per la loro capacità di restare sempre in partita. Gli uomini di Hjulmand hanno perso solo una delle ultime 14 gare stagionali, andando a segno in ben 12 occasioni. Inoltre, grazie a una cooperativa del gol molto attiva, è difficile per le difese avversarie neutralizzare un unico pericolo principale.

Nonostante l'ottimo rullino di marcia, la difesa dell'Arsenal concede sempre qualcosa: i Gunners hanno mantenuto la porta inviolata solo tre volte nelle ultime nove partite e il Leverkusen ha già dimostrato di poter colpire nella sfida della scorsa settimana. Tutto lascia presagire un match con esito GG.

Prevediamo una vittoria dei londinesi, ma non sarà una passeggiata. Si prospetta una gara spettacolare per gli appassionati di calcio e per i neutrali.

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Gyökeres pronto a colpire ancora

Le critiche piovute su Viktor Gyökeres sembrano decisamente fuori luogo. L'attaccante ventisettenne ha già messo a referto 16 gol nella sua stagione d'esordio con i Gunners, di cui quattro siglati in sette presenze in UCL. Nonostante il turno di riposo iniziale contro l'Everton nel weekend, è entrato dalla panchina trovando comunque la via della rete.

L'Arsenal ha mandato a segno molti giocatori diversi nel corso della stagione 2025/26, ma il centravanti svedese resta il principale terminale offensivo. È il favorito principale dei bookmaker per finire sul tabellino dei marcatori e la nostra analisi concorda. Gyökeres ha già siglato reti pesantissime per l'Arsenal e puntiamo su un suo sigillo anche in questo appuntamento europeo.