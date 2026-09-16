Il Milan è imbattuto nelle ultime 4 partite di Serie A, mentre il Benfica di Marco Silva arriva a San Siro imbattuto nelle ultime 6 gare di Primeira Liga. Due squadre in forma si affrontano.

Migliori scommesse per AC Milan - Benfica

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a quota 1.80 su bet365 GG + Over 2.5 a quota 2.00 su Stake

a quota 2.00 su Stake Vangelis Pavlidis marcatore a quota 2.50 su Lottomatica

Quote maggiorate Milan - Benfica

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: AC Milan - Benfica 2-2

Pronostico marcatore: AC Milan - Ramos, Pulisic; Benfica - Pavlidis, Prestianni

Il Milan ospita il Benfica a San Siro mercoledì. È la prima giornata della fase campionato di Europa League 2026/27. Entrambi i club dovranno accontentarsi della seconda competizione continentale per importanza, avendo mancato la qualificazione alla Champions League.

La squadra di Rubén Amorim è imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie A. Alle vittorie contro Torino e Venezia sono seguiti i pareggi con Juventus e Lazio. Il Milan ha chiuso al quinto posto in Serie A la scorsa stagione, quindi i rossoneri restano un cantiere aperto.

Diego Moreira è entrato dalla panchina allo Stadio Olimpico segnando una doppietta e salvando un punto nel 2-2 contro la Lazio. Amorim ha a disposizione una rosa al completo, con Matteo Gabbia tornato disponibile. Dovrà decidere se il 41enne centrocampista Luka Modric sia in condizione di giocare due partite in una settimana.

Il Benfica ha vinto sette partite consecutive in tutte le competizioni. La squadra di Marco Silva ha collezionato cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare di campionato. Le Aquile hanno chiuso al terzo posto in Portogallo lo scorso anno, ma quest'anno sembrano vere candidate al titolo.

Vangelis Pavlidis ha segnato due gol nel 3-1 di domenica contro il Gil Vicente. Il terzino destro Alexander Bah è l'unico assente certo, con Fredrik Aursnes o Daniel Banjaqui pronti a sostituirlo.

Probabili formazioni AC Milan - Benfica

AC Milan : Maignan, Gila, Gabbia, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cissè, Ramos

: Maignan, Gila, Gabbia, Pavlović, Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira, Pulisic, Cissè, Ramos Benfica: Soares, Banjaqui, Araújo, Lenglet, Dahl, Barreiro, Palhinha, Rafa Silva, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis

Gli uomini di Silva arrivano con tutto lo slancio

Il Benfica arriva con sette vittorie consecutive in tutte le competizioni. Ha cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare di Primeira Liga. Il Milan è stato invece fermato sul pareggio nelle ultime due uscite di Serie A.

La Juventus ha pareggiato al 90' e la Lazio era avanti 2-0 a Roma. La squadra di Amorim ha avuto bisogno di rimonte tardive e ha mostrato poco controllo nelle ultime partite.

Il Benfica viaggia con fiducia genuina sotto la guida di Marco Silva. L'argomento contrario più ovvio è la storia, con il Milan imbattuto contro i portoghesi in sei precedenti competitivi. Ciononostante, riteniamo che le probabilità di vittoria del Milan siano inferiori al 45%, come suggerisce attualmente il mercato Doppia Chance.

Scommessa 1: X2 a quota 1.80 su bet365

Nessuna delle due si accontenta di un pareggio

Gli ospiti arrivano a Milano dopo aver segnato 21 gol in sei partite di Primeira Liga. Si tratta di una media di 3,5 gol a partita. I rossoneri, dal canto loro, hanno segnato due reti in tre delle prime quattro gare di Serie A di questa stagione.

Entrambe le squadre hanno segnato nell'80% delle ultime dieci partite del Milan. Il recente 2-2 con la Lazio ha confermato quanto possa essere aperta la squadra di Ruben Amorim.

La struttura della fase campionato rende i tre punti molto più preziosi di un pareggio, specialmente nella prima giornata. Il gol di entrambe le squadre e almeno 3 reti complessive, con una probabilità implicita del 50%, rappresenta la scommessa di valore dei nostri pronostici AC Milan - Benfica.

Scommessa 2: GG + Over 2.5 a quota 2.00 su Stake

Pavlidis pronto a trascinare il Benfica in avanti

Vangelis Pavlidis è il punto di riferimento della squadra di Silva. Con otto gol in Primeira Liga in sei partite, il greco è in condizioni brillanti. Ha segnato due gol nel 3-1 di domenica contro il Gil Vicente.

Pavlidis guida l'attacco come unica punta in un 4-2-3-1, supportato da Rafa Silva, Andreas Schjelderup e Gianluca Prestianni. Il suo stato di forma ha relegato in panchina l'attaccante colombiano Jhon Duran per il momento.

Con il Milan che ha subito gol in tre delle ultime quattro uscite competitive, Pavlidis ha una buona occasione per segnare, sia di testa che a terra. Il suo rendimento nelle ultime due edizioni di Champions League è stato solido, con due gol in 10 presenze lo scorso anno e sette in 12 nel 2024/25. Possiamo aspettarci che vada a segno con una probabilità implicita modesta del 40%.

Scommessa 3: Vangelis Pavlidis marcatore a quota 2.50 su Lottomatica

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