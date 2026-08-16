Pronostici Liverpool - Como: fiducia al trend di gol dei padroni di casa

Il nostro pronostico per Liverpool - Como

Quote Liverpool - Como

Pronostico Liverpool - Como Stake Goldbet Lottomatica Combo Over 2.5 + Goal 1.58 1.55 1.55 Doppia chance X2 1.78 1.87 1.87 Over 1.5 gol 1.10 1.09 1.09

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Analisi dello stato di forma delle due squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool 2 -2 Como

Liverpool 2 -2 Como Pronostico marcatori: Liverpool: Dominik Szoboszlai, Alexander Isak - Como: Martin Baturina, Anastasios Douvikas

L'ultimo fine settimana prima dell'inizio della Premier League vede il Liverpool ospitare il Como ad Anfield. Curiosamente, le due squadre si affronteranno ben due volte nella giornata di domenica, con un'ulteriore sfida in programma poche ore prima. Inoltre, trattandosi di un match disputato a porte chiuse, il fattore campo non si farà sentire con la consueta spinta del pubblico.

Non mancano i dubbi sulla condizione dei Reds, apparsi ancora lontani dalla forma migliore, specialmente in fase difensiva. L'arrivo di Andoni Iraola in panchina richiede tempo affinché i giocatori assimilino le nuove idee tattiche. Anche la gestione finora prudente sul calciomercato non ha trasmesso grande entusiasmo, per quanto ci sia ancora margine per intervenire.

Cesc Fàbregas può invece dirsi ampiamente soddisfatto del rendimento mostrato dai suoi durante questo pre-campionato. La compagine comasca ha chiuso la scorsa Serie A al quarto posto, conquistando una storica qualificazione in Champions League. Un traguardo straordinario se si pensa che soltanto sette anni fa il club militava in Serie D.

Mercoledì sera il Como è sceso in campo all'Emirates Stadium contro l'Arsenal campione di Premier League, sfoderando una prestazione di spessore chiusa in parità nei 90 minuti regolamentari. Un risultato di prestigio che regala grande morale in vista del test contro i Reds, dove gli uomini di Fàbregas puntano a piazzare un'altra sorpresa.

Probabili formazioni Liverpool - Como

Liverpool: Alisson, Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Chiesa, Wirtz, Gakpo, Isak

Alisson, Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Chiesa, Wirtz, Gakpo, Isak Como: Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Da Cunha, Perrone, Liberali, Baturina, Diao, Douvikas

Reti da entrambe le parti

Senza il calore del pubblico di Anfield, il Liverpool non potrà beneficiare del consueto vantaggio casalingo. L'assenza di pressione consentirà al Como di entrare in partita più velocemente del previsto. Ciononostante, i Reds hanno già mostrato ottime qualità sul piano offensivo nelle precedenti uscite estive.

La formazione inglese ha realizzato nove reti in quattro amichevoli pre-campionato, con Isak e Wirtz andati a segno nell'ultimo test. Tuttavia, complice un'inedita coppia centrale in difesa, contenere l'attacco italiano appare un'impresa complessa. Anche il Como ha infatti garantito un'ottima continuità in zona gol, con 10 reti all'attivo nelle ultime cinque gare.

In tre delle quattro sfide estive disputate dal Liverpool entrambe le squadre sono andate a bersaglio, mentre per il Como la condizione "GG - Goal" si è verificata in tutti e cinque i test amichevoli. Gli elementi per assistere a una gara con gol da una parte e dall'altra ci sono tutti.

Scommessa 1: Combo Over 2.5 + GG a quota 1.58 su Stake

L'occasione ideale per fare il colpo

Affrontare il Liverpool in un Anfield privo di spettatori rappresenta probabilmente la migliore opportunità possibile per fermare i Reds. Inoltre, gli ultimi risultati dei padroni di casa non offrono grandi garanzie, considerando le due sconfitte consecutive incassate contro avversari sulla carta ampiamente alla portata.

Contro il Leeds, gli uomini di Iraola si trovavano in vantaggio per 2-0 fino al 60', prima di subire la rimonta e crollare sul 4-2 finale. Segnali di fragilità che la squadra di Fàbregas può sfruttare, forte anche del recente pareggio conquistato contro i campioni d'Inghilterra. Il Como, dal canto suo, non ha mai perso una gara di questo pre-campionato nei 90 minuti regolamentari.

La striscia positiva di cinque risultati utili consecutivi dimostra come la formazione lariana meriti grande rispetto. Il Como possiede le qualità necessarie per uscire indenne nei 90 minuti da Anfield, rendendo l'opzione a favore degli ospiti una giocata decisamente stuzzicante.

Scommessa 2: Doppia chance X2 a quota 1.87 su Goldbet

Il Como può approfittare dei dubbi difensivi del Liverpool

Gli infortuni di Conor Bradley, Giovanni Leoni e Joe Gomez riducono al minimo le opzioni difensive per i padroni di casa. Con il nuovo acquisto Jérémy Jacquet tornato ad allenarsi solo mercoledì e in forte dubbio, toccherà molto probabilmente al neoarrivato in prestito dal Barcellona, Ronald Araújo, guidare il reparto arretrato.

Trovare l'affiatamento difensivo con una coppia centrale inedita richiederà tempo, ed è proprio in questi meccanismi ancora da oliare che il Como può inserirsi. I sette gol incassati dal Liverpool nelle ultime due uscite rappresentano un campanello d'allarme per Iraola e un'occasione preziosa per la compagine italiana

La squadra guidata da Fàbregas ha realizzato più di una rete in tre delle ultime cinque partite disputate: le premesse per ripetersi anche ad Anfield sono concrete. Dopo i molteplici gol incassati dai Reds contro Monaco e Leeds, i lariani hanno le carte in regola per vivere un'altra serata da protagonisti.