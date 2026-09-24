La nomina di Raffaele Palladino al Bologna apre nuovi scenari di scommessa

Bisogna tornare alla stagione 2011/12 di Serie A per trovare un Bologna con un avvio peggiore di quello della squadra di quest'anno, ancora priva di vittorie.

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Palladino è stato chiamato a una difficile ricostruzione dei Rossoblù

Pochi avrebbero potuto immaginare quanto rapidamente le cose si sarebbero complicate per il tecnico del Bologna Domenico Tedesco. La squadra ha subito sconfitte per 1-0 contro Atalanta, Napoli e Lazio, prima di raccogliere solo un punto nello scontro con il Sassuolo, risultato che si è rivelato decisivo per l'esonero di Tedesco.

La dirigenza del Bologna ha visto abbastanza da decidere di privarsi dei servizi di Tedesco dopo appena quattro gare alla guida della squadra. Raffaele Palladino è stato rapidamente nominato come suo successore, debuttando sulla panchina contro il Torino.

Palladino ha iniziato la sua esperienza al Bologna con un pareggio contro il Torino. La prestazione ha offerto qualche primo indizio sul suo approccio tattico piuttosto che una soluzione immediata.

Il Bologna si è schierato con un 3-4-3, modulo che rispecchia la formazione e l'impostazione preferite da Palladino. Sul fronte negativo, la prestazione è rimasta comunque piuttosto piatta. La squadra ha totalizzato appena 0,92 xG nella partita, gestendo solo 1 tiro in porta durante tutto l'incontro. Il Torino ha avuto quasi il doppio (26) dei tocchi nell'area di rigore avversaria rispetto al Bologna (15).

Questo suggerisce che Palladino non avrebbe mai potuto fornire una soluzione immediata. In aggiunta, un pareggio casalingo contro il Torino non è nemmeno la prova di un effetto nuovo allenatore.

La pausa di tre settimane per le nazionali potrebbe rivelarsi decisiva per Palladino. Il tecnico può lavorare molto con i suoi giocatori sul campo di allenamento. Le sue prime sedute sono state descritte come costruite attorno alla velocità e alla qualità nel possesso palla.

Palladino privilegia un calcio rapido e a due tocchi, schemi offensivi più semplici e un approccio più aggressivo nel pressing sugli avversari in profondità nella propria metà campo.

Il suo stile ha funzionato bene durante la sua esperienza all'Atalanta. Ha raccolto 46 punti in Serie A in 27 gare, guidando la Dea al 7° posto e alla qualificazione in Conference League.

Ha inoltre condotto la Fiorentina al 6° posto e alle semifinali di Conference League. L'esperienza di Palladino non garantisce una ripresa immediata per il Bologna, ma suggerisce che sappia cosa serve per ottenere risultati in campionato e in Europa.

I dati sottostanti suggeriscono che c'è ancora speranza

Con il Bologna al 3° e ultimo posto utile per la zona retrocessione in Serie A dopo 5 giornate, la situazione appare preoccupante. Tuttavia, ci sono elementi nei dati che offrono motivi per essere più fiduciosi su una possibile risalita sotto la guida di Palladino.

La difesa come argomento a favore: al momento, il Bologna ha il settimo miglior record defensivo della Serie A, con una media di appena 1,2 gol subiti a partita (90 minuti). Un dato che non si allinea con una squadra bloccata al 18° posto e ancora senza vittorie nelle prime 5 gare. Anche il loro xGA è il secondo migliore della Serie A, fermo a un modesto 4,7 in 5 incontri.

Il Bologna non viene nemmeno surclassato nel possesso palla. La squadra media attualmente il 52,3% di possesso, l'ottavo valore più alto nella Serie A 2026/27.

La causa principale delle difficoltà recenti sembra risiedere nel terzo di campo offensivo.

I portieri avversari trascorrono pomeriggi tranquilli: uno dei motivi principali per cui il Bologna ha segnato appena 3 gol in 5 gare è la scarsa produzione offensiva. La squadra è 17ª in campionato per tiri in porta a partita (90 minuti) con una media di 3,2, con solo Torino, Genoa e Parma che ne registrano di meno. Anche la percentuale di conversione dei tiri è solo del 4,5% - la più bassa della Serie A, e di gran distanza.

Uno sguardo al trio di sconfitte in campionato del Bologna offre ulteriori motivi di ottimismo. La squadra ha totalizzato 1,78 xG contro lo 0,63 della Lazio nella sconfitta casalinga per 1-0 contro i biancocelesti.

Nella successiva sconfitta per 1-0 in casa dell'Atalanta, il Bologna ha generato 1,05 xG contro il modesto 0,15 dell'Atalanta. Nella sconfitta per 1-0 in casa del Napoli, il Bologna ha perso il duello xG per 1,19 a 0,29. Nel pareggio 2-2 con il Sassuolo, invece, ha vinto di misura il confronto xG, 1,88 a 1,62.

Nel complesso, i numeri suggeriscono che l'approccio di Tedesco avrebbe forse potuto portare risultati migliori con più tempo, ma la dirigenza del Bologna ha scelto comunque di non proseguire il progetto.

Il Lecce rappresenta il banco di prova ideale per il sistema di Palladino

La trasferta del Bologna a Lecce dell'11 ottobre potrebbe fornire una prima indicazione su quanto bene possa funzionare lo stile di Palladino. Il Lecce ha subito una media di 2 gol a partita e segnato a un ritmo di appena 1 gol a partita. La sua differenza reti di -5 è peggiore di quella del Bologna (-3), nonostante il Lecce abbia 4 punti in più.

Perché il Lecce è un buon avversario per i Rossoblù: il Lecce ha mostrato scarso interesse nel dominare il possesso palla questa stagione. La squadra ha una media del 38,6% di possesso finora, la più bassa della Serie A per oltre 2 punti percentuali. Questo potrebbe rendere il Lecce un avversario utile per l'approccio aggressivo e ad alta intensità di Palladino, che punta a rendere efficace il possesso palla.

I segnali sono positivi: Palladino ha affrontato il Lecce in 6 occasioni in Serie A, perdendo solamente 1 volta. Ha un tasso di vittorie del 50%. Il suo rapporto punti a partita (1,83) è superato solo dai dati contro Genoa (2,71), Cagliari (2,17) e Sassuolo (2,00) nello stesso campione di gare.

Anche il recente precedente tra le due squadre è moderatamente incoraggiante. Il Bologna ha battuto il Lecce 2-0 lo scorso aprile.

Sebbene la nomina di Palladino possa aver creato un certo valore a breve termine sui Rossoblù contro il Lecce, il quadro a lungo termine resta incerto. È meglio lasciare che il primo periodo di Palladino si sviluppi per capire se ci sia valore in un possibile recupero del Bologna verso un piazzamento tra le prime 4 o le prime 6.

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