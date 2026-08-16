Pronostici Arsenal - Manchester City: il City potrebbe evitare la sconfitta a Cardiff

L'incontro rappresenta la prima occasione per valutare Enzo Maresca sulla panchina del City. Resta da verificare il rendimento del nuovo centrocampo contro i campioni in carica della Premier League.

Scommesse e pronostici Arsenal - Manchester City

Quote Arsenal - Man. City nella Community Shield

Pronositco Arsenal - Man. City William Hill Goldbet Lottomatica X2 + Under 3.5 4.10 4.25 4.25 Marmoush marcatore in qualsiasi momento 3.20 3.50 3.50 X 1° Tempo 2.20 2.20 2.20

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Analisi: stato di forma delle due squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 1-2 Manchester City

Arsenal 1-2 Manchester City Pronostico marcatori: Arsenal: Gyökeres - Manchester City: Marmoush, Semenyo

Il primo trofeo della stagione del calcio inglese torna a Cardiff per la prima volta dal 2006. I campioni della Premier League dell'Arsenal affrontano i detentori della FA Cup del Manchester City al Principality Stadium domenica pomeriggio.

La preparazione dell'Arsenal ha mostrato un rendimento altalenante. Alla vittoria per 4-1 contro il Girona sono seguite le sconfitte contro Real Betis e Borussia Dortmund, prima del pareggio per 1-1 contro il Como, risolto ai calci di rigore.

Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta deve fare a meno di William Saliba e Jurriën Timber, entrambi fermi per lunghi infortuni. Inoltre, non è previsto l'impiego di Rice e Saka a causa del riposo supplementare concesso. Risultano invece tra i convocati per la trasferta in Galles i nuovi acquisti Bruno Guimarães, Christos Tzolis e Piero Hincapié.

Il Manchester City evidenzia al momento una migliore condizione atletica. Il primo impegno ufficiale di Enzo Maresca arriva dopo una tournée in Asia, dove la squadra ha subito una sconfitta ai rigori contro l'Inter, ottenendo poi successi netti contro la selezione K-League All-Stars e l'Atlético Madrid nei pronostici calcio oggi.

Haaland, Doku, Guéhi, O'Reilly, Cherki e l'acquisto record Elliot Anderson si sono aggregati al gruppo solo mercoledì. Rodri rimane assente a causa dell'intervento chirurgico alla schiena, mentre Grealish sta ancora lavorando per ritrovare la forma migliore.

Probabili formazioni Arsenal vs Manchester City

Arsenal: Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Guimarães, Ødegaard, Madueke, Gyökeres, Martinelli

Raya, White, Mosquera, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Guimarães, Ødegaard, Madueke, Gyökeres, Martinelli Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Reijnders, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Marmoush

Doppia chance X2 e gara tattica a Cardiff

L'Arsenal si presenta a Cardiff con defezioni nel reparto arretrato. Le assenze prolungate di Saliba e Timber costringono Gabriel a guidare una difesa rimaneggiata al fianco di Mosquera o Hincapié.

Tale assetto potrebbe concedere spazi all'attacco del City, composto da elementi come Haaland, Marmoush, Doku e Antoine Semenyo, quest'ultimo tra i più brillanti durante la preparazione estiva guidata da Maresca.

Nessuno dei due allenatori intende tuttavia affrontare una gara troppo sbilanciata a una settimana dall'inizio del campionato. Sei delle ultime dieci edizioni della Community Shield si sono concluse ai calci di rigore.

L'opzione che prevede il Manchester City imbattuto nei 90 minuti unito a un massimo di tre reti complessive copre uno scenario tattico ed equilibrato. Si tratta della selezione principale nei pronostici della gara.

Pronostico 1: Combo X2 + Under 3.5 a quota 4.10 su William Hill

Marmoush in cerca di continuità dopo la prova a Seul

Omar Marmoush mette in mostra un eccellente stato di forma, evidenziato dalla doppietta messa a segno nel successo per 3-1 del City contro l'Atlético Madrid nella sfida disputata a Seul.

Un fattore determinante riguarda le condizioni di Erling Haaland, rientrato in gruppo soltanto mercoledì dopo il riposo successivo ai Mondiali. La sua presenza dal primo minuto non è garantita, rendendo probabile un impiego a gara in corso.

Marmoush rappresenta quindi il candidato principale per guidare l'attacco, sia dall'inizio che a partita in corso. Il giocatore egiziano intende cogliere l'opportunità per confermare il proprio valore. Contro una difesa avversaria rimaneggiata, l'opzione che lo vede a segno nei novanta minuti risulta interessante per la composizione delle schedine online e della schedina pronta per oggi.

Pronostico 2: Omar Marmoush marcatore in qualsiasi momento a quota 3.50 su Goldbet

Avvio di gara di studio nei primi 45 minuti

A Cardiff ci si attende una prima fase di gara prudente. Sia Arteta che Maresca cercheranno di evitare scoperture tattiche contro quella che si preannuncia come la principale concorrente per il titolo.

I primi tempi equilibrati sono frequenti in questa sfida, aspetto rafforzato dalle attuali condizioni fisiche dei singoli. Haaland, Doku, Guéhi e Cherki hanno ripreso gli allenamenti solo a metà settimana, mentre l'Arsenal farà a meno di Rice e Saka.

Di conseguenza, il ritmo iniziale potrebbe rimanere contenuto. Un primo tempo chiuso in parità rappresenta un'ipotesi plausibile per le valutazioni sulla schedina del giorno.