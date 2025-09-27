Pronostici Newcastle - Arsenal: i Gunners fermati a Tyneside

L'Arsenal affronta un viaggio insidioso a Newcastle domenica, cercando di evitare di perdere ulteriore terreno rispetto ai leader del Liverpool nella corsa al titolo della EPL 25/26.

Pronostici Newcastle - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Newcastle - Arsenal

Partita pareggiata a quota 3.30 con Lottomatica

Meno di 2.5 gol a quota 1.72 con Goldbet

Anthony Gordon marcatore in qualsiasi momento a quota 4.00 con Netbet

I Magpies dovrebbero ottenere un pareggio 1-1 in casa contro i Gunners.

Quote Newcastle vs Arsenal

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Newcastle United si prepara ad ospitare l'Arsenal domenica pomeriggio, con i Magpies alla ricerca della loro seconda vittoria nella campagna di Premier League 2025/26. Gli uomini di Eddie Howe hanno pareggiato tre delle loro prime cinque partite della stagione, ottenendo una vittoria e una sconfitta ciascuno. Segnare gol è stato il problema principale per i Magpies, con la partenza di Alexander Isak che li ha lasciati privi di potenza offensiva nel terzo finale.

Il Newcastle ha segnato solo tre gol in cinque partite, ma ne ha subiti altrettanti. Il maggiore problema di selezione di Howe questo weekend riguarda il suo attaccante centrale. Potrebbe schierare Anthony Gordon, tornato in forma, come falso nove o inserire nella mischia la stella della Germania U21 Nick Woltemade. In alternativa, potrebbe scegliere entrambi in un tridente offensivo insieme ad Anthony Elanga.

L'Arsenal ha iniziato la stagione in modo molto solido, con una media di due punti a partita, due gol segnati a partita e solo 0.4 gol subiti a partita. Se non fosse per l'inizio al 100% del Liverpool nella loro campagna, la squadra di Mikel Arteta riceverebbe molti più elogi in questo momento.

Arteta ha utilizzato molti giocatori della prima squadra nel loro viaggio di 3° turno della EFL Cup contro il Port Vale di League One mercoledì. Ha disperatamente bisogno che giocatori chiave come Bukayo Saka, Gabriel Martinelli ed Eberechi Eze ritrovino la forma. Con i recenti infortuni di Noni Madueke, Kai Havertz e Martin Odegaard, è imperativo che Saka e compagni si facciano carico.

Probabili formazioni Newcastle - Arsenal

Newcastle: Pope; Botman, Thiaw, Burn, Hall, Livramento, Guimaraes, Tonali, Gordon, Elanga, Woltemade

Arsenal: Raya; Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Merino, Eze, Saka, Gyokeres

Un punto a testa al St James' Park

Con l'Arsenal che affronta un difficile periodo di inizio autunno senza diversi centrocampisti e attaccanti chiave, gli uomini di Mikel Arteta devono unirsi e tenere il passo con i leader del Liverpool. L'ansia di scivolare a più di cinque punti dai Reds probabilmente peserà molto sui Gunners questo weekend. Il Newcastle è sempre una proposta difficile sul proprio terreno, supportato dalla appassionata tifoseria Geordie.

I Magpies hanno vinto le loro ultime tre partite casalinghe competitive contro l'Arsenal, mantenendo la porta inviolata in tutte e tre le partite. Anche i problemi di gol del Newcastle continueranno a tormentarli, rendendo la partita di domenica un incontro molto teso e prudente. I mercati delle scommesse credono ci sia una probabilità del 29.41% di un pareggio, e siamo felici di accettare questa percentuale.

Scommessa 1: Partita pareggiata a quota 3.40 con Betway

Dati indicano Meno di 2.5 Gol

Otto degli ultimi dieci incontri competitivi tra Newcastle e Arsenal si sono conclusi con due o meno gol segnati. Inoltre, quattro delle ultime cinque partite dei Gunners hanno visto due o meno gol. Il Newcastle ha una media di soli 0.6 gol segnati e subiti per partita, e i loro avversari una media di soli 0.4 gol subiti.

Questo rende sostenere Meno di 2.5 Gol a una probabilità del 57.14% la scommessa di valore della nostra terna di pronostici Newcastle - Arsenal. La pressione di tenere il passo con il Liverpool pesa già molto sugli uomini di Arteta. Tuttavia, il Newcastle dovrebbe essere ben attrezzato per tenere i Gunners silenziosi per la maggior parte della partita di questo weekend.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.75 con Betway

Scommettere su Gordon per dimostrare il suo valore e segnare

Anthony Gordon ha iniziato la stagione in modo molto tranquillo. Tuttavia, ci sono stati segni genuini di miglioramento nell'ultima settimana circa. Gordon è andato a segno nella sconfitta di misura per 2-1 dei Magpies in Champions League contro il Barcellona la scorsa settimana.

La prestazione individuale di Gordon è stata ancora migliore nella vittoria per 4-1 del Newcastle contro il Bradford City di League One nel loro 3° turno della EFL Cup. Con il 24enne di nuovo in piena forma, è probabile che venga scelto per affrontare una squadra dell'Arsenal che era fortemente collegata ai servizi del giocatore di Liverpool in estate. I mercati delle scommesse credono che Gordon abbia una probabilità del 23.1% di segnare in qualsiasi momento domenica pomeriggio.

Nelle ultime due partite, ha mostrato segni di ritorno alla forma che lo ha reso tanto amato dai tifosi nel 2023/24. Durante quella stagione, aveva un tasso di realizzazione superiore al 31%. Ecco perché siamo felici di scommettere su di lui per segnare un gol questo weekend.

Scommessa 3: Anthony Gordon como goleador en cualquier momento con cuotas de 4.33 en Betway