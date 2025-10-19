Pronostici Milan - Fiorentina: il "Diavolo" è nettamente favorito

I nostri esperti prevedono un successo rossonero capaci contro i gigliati di chiudere il primo tempo in vantaggio e a zero.

Quote Milan - Fiorentina

I bookmaker offrono quote basse sull'1 fisso, ma i nostri esperti hanno esplorato alternative interessanti da tenere d'occhio.

Migliori pronostici di Milan - Fiorentina

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1° tempo/finale 1/1 a quota 2.15 su NetBet

Vincente a 0 1° tempo casa a quota 2.20 su Lottomatica

Per la sfida tra rossoneri e gigliati, i nostri esperti si aspettano un successo del Milan, capace di chiudere il primo tempo in vantaggio e a porta inviolata.

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Come arrivano il "Diavolo" e i gigliati al match

Dopo la sosta, il posticipo della domenica alle ore 20.45 vedrà scendere in campo Milan e Fiorentina, orfane di Christian Pulisic e Moise Kean. Dati alla mano, dovrebbe pesare di più l'assenza dello statunitense, autore di quattro reti in sei giornate – anche se il probabile sostituto, Christopher Nkunku, è rientrato a Milanello forte di un gol con la Francia. Nei gigliati, invece, al posto di Kean dovrebbe esserci spazio per Roberto Piccoli.

L'infortunio di Kean sa comunque di beffa per la Fiorentina, per la quale aveva siglato la prima rete in questo campionato due settimane fa nell'1-2 contro la Roma. Contro i giallorossi gli uomini di Stefano Pioli – dopo l'1-3 contro il Napoli e l'1-2 contro la Cremonese – avevano subìto la terza sconfitta in quattro uscite. L'unico punto da metà settembre era arrivato con lo 0-0 a Pisa.

Il Milan è invece reduce dallo 0-0 in casa di una Juventus capace di chiudere una striscia con quattro successi in campionato. Dopo l'1-2 contro la Cremonese, la squadra di Massimiliano Allegri aveva invertito la rotta con il 2-0 a Lecce e l'1-0 contro il Bologna. Poi, aveva chiuso settembre con il 3-0 a Udine e il 2-1 nell'altro big match contro il Napoli.

Probabili formazioni di Milan - Fiorentina

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan, Gimenez, Nkunku

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan, Gimenez, Nkunku Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Piccoli

Milan - Fiorentina: rossoneri in vantaggio all'intervallo?

Nonostante l'1-0 siglato al 14' da un Moise Kean ora fermo ai box, contro la Roma la Fiorentina ha perso il primo tempo per la seconda volta in quattro gare. Prima dell'1-2 contro i giallorossi, era accaduto anche contro il Napoli, che era rientrato negli spogliatoi sul 2-0. Nell'altro 1-2 contro il Como, i gigliati avevano invece concesso ai lariani una doppietta nella ripresa.

Il Milan – prima dello 0-0 in casa della Juventus del 5 ottobre – era giunto al duplice fischio in vantaggio sia a Udine sia contro il Napoli. Se la prima frazione contro i friulani si era chiusa sull'1-0, quella contro i partenopei aveva visto il "Diavolo" siglare entrambe le sue reti.

Per questi motivi, il segno 1X2 1° tempo 1 rappresenta uno scenario realistico per la gara fra Milan e Fiorentina.

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Contro i gigliati il "Diavolo" troverà il quinto successo in sei turni?

Lo 0-0 allo Stadium contro la Juventus ha interrotto un filotto del Milan con quattro successi in Serie A. Nel 3-0 a Udine e nel 2-1 contro il Napoli – oltre che nel 3-0 contro il Lecce in Coppa – la squadra di Allegri era giunta all'intervallo in vantaggio. Nel 2-0 in casa dei salentini e nell'1-0 contro il Bologna il "Diavolo" aveva invece insaccato solo nella ripresa.

Ora giunge a San Siro una Fiorentina che – con lo 0-0 sul campo del fanalino di coda Pisa – ha collezionato un punto nelle ultime quattro giornate. Inoltre, nell'1-3 contro il Napoli e negli 1-2 contro il Como e la Roma, la formazione di Pioli non aveva perso il primo tempo solo contro i lariani.

Alla luce di questi rendimenti, il segno 1° tempo/finale 1/1 è un'opzione plausibile in vista della sfida al Meazza.

Scommessa 2: 1° tempo/finale 1/1 a quota 2.15 su NetBet

Milan - Fiorentina con un clean sheet rossonero nel primo tempo?

In questa stagione, il Milan ha concesso una rete prima dell'intervallo solo nell'1-2 contro la Cremonese del 23 agosto. Poi, i rossoneri in Serie A hanno mantenuto la porta inviolata sia contro squadre della seconda metà della classifica, sia contro Bologna, Napoli e Juventus. Inoltre, la squadra nell'ultima uscita a San Siro ha chiuso il primo tempo contro i partenopei sul 2-0.

La Fiorentina, prima del gol di Kean contro la Roma in questo campionato, aveva insaccato nel primo tempo solo nella sfida contro il Como. Poi i lariani si sarebbero imposti all'Artemio Franchi grazie a due gol nella ripresa. Nell'1-3 contro il Napoli e nell'1-2 contro i giallorossi, gli ospiti erano giunti già al duplice fischio in vantaggio.

Considerando anche l'infortunio di Kean e nonostante l'assenza di Pulisic, il segno Vincente a 0 1° tempo casa è da tenere d'occhio in questa gara.

Scommessa 3: Vincente a 0 1° tempo casa a quota 2.20 su Lottomatica

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