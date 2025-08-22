Pronostici Manchester City - Tottenham: la squadra di Pep Guardiola in marcia

Pronostici Manchester City - Tottenham: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Manchester City - Tottenham

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Il Manchester City dovrebbe assicurarsi una vittoria casalinga per 2-1 contro il Tottenham Hotspur.

Quote Manchester City vs Tottenham

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Manchester City sarà ansioso di lasciarsi alle spalle una travagliata stagione 2024/25 dopo una campagna deludente sotto Pep Guardiola. Tali difficoltà sono rare per il club, e hanno fatto molti acquisti quest'estate per evitare una ripetizione. I segnali erano buoni nella giornata inaugurale quando hanno segnato quattro gol contro il Wolverhampton Wanderers.

Gli Spurs, nel frattempo, hanno vissuto una stagione mista l'ultima volta. Sono stati deludenti in Premier League, ma hanno finalmente sollevato un trofeo vincendo il titolo di Europa League. La squadra di Thomas Frank ha impressionato contro il Burnley nella prima giornata e spera di costruire su questo risultato all'Etihad questo fine settimana.

Probabili formazioni Manchester City - Tottenham

Manchester City: Trafford, Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri, Reijnders, Gonzalez, Silva, Cherki, Doku, Haaland

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Vin, Spence, Bergvall, Palhinha, Sarr, Kudus, Johnson, Richarlison

Una partita per i neutrali

Questa partita attirerà l'attenzione sia dei tifosi che dei neutrali. Entrambe le squadre hanno fatto acquisti interessanti durante l'estate, e le loro prestazioni nella giornata inaugurale sono state piuttosto divertenti. I quattro gol del City contro i Wolves e i tre degli Spurs contro il Burnley suggeriscono che entrambe le squadre sono capaci di segnare.

Gli uomini di Guardiola sono indubbiamente la squadra migliore sulla carta, e ci si aspetta che prevalgano, ma il Tottenham può creare problemi. Mohammed Kudus, in particolare, è entrato e può essere una vera spina nel fianco, quindi potrebbe valere la pena considerare gol da entrambe le parti. I padroni di casa certamente non avranno vita facile come a Molineux.

È la varietà di opzioni offensive del City che suggerisce sia gol che una vittoria all'orizzonte. Erling Haaland ovviamente guida l'attacco, ma una serie di altre minacce dietro di lui sono in grado di causare seri problemi agli Spurs.

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City forte dal primo all'ultimo fischio

I gol del City sono stati distribuiti equamente tra i tempi mentre hanno battuto i Wolves, con due nel primo tempo e due nel secondo. Guardiola ha chiaramente puntato a portare a termine le partite quest'estate, e la prima partita è stata un buon segnale.

La scorsa stagione, il City ha segnato più di qualsiasi altra squadra nella divisione con 41 gol nel primo tempo, ma quel totale è sceso a 31 nei secondi tempi. La loro differenza reti nel primo tempo nel 2024/25 era +19 - con il secondo di solo +9. Questo spiega in gran parte perché non sono stati in grado di lanciare una seria sfida al titolo.

Ora, con molti giocatori chiave di ritorno, incluso potenzialmente Phil Foden per questa partita dopo un infortunio, saranno desiderosi di mantenere la loro intensità dall'inizio alla fine. La scorsa stagione ha anche rivelato che gli Spurs sono vulnerabili in entrambi i tempi, subendo 33 gol nel primo e 32 nel secondo. Dovranno stare attenti a Manchester.

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Ritorno agli affari per Haaland

Erling Haaland ha segnato 34 gol la scorsa stagione nonostante una campagna deludente per il City.

Il bomber norvegese ha già iniziato con una doppietta contro i Wolves. Se quella forma continua, la Premier League avrà motivo di preoccuparsi. Ha segnato quattro gol e fornito un assist nelle sue sei partite contro gli Spurs, quindi non vedranno l'ora di affrontarlo.

Come menzionato in precedenza, il City ha una serie di giocatori che possono creare problemi agli uomini di Frank. Tuttavia, non c'è dubbio che Haaland sia in cima a quella lista.

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