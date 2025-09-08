Pronostici Israele - Italia: Israele in difficoltà su campo neutro

Con l'Italia in ritardo rispetto ai leader del Gruppo I, la Norvegia, gli Azzurri hanno disperatamente bisogno di tutti e tre i punti nel loro scontro con Israele lunedì sera.

Pronostici Israele - Italia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Israele - Italia

Italia -1 (Handicap 3-way) a quota 1.08 con William Hill

Entrambe le squadre segnano (Sì) a quota 2.02 con Netbet

Oltre 3.5 gol a quota 3.00 con bet365

Gli Azzurri dovrebbero battere Israele 3-1.

Quote Israele vs Italia

Quote Israele - Italia bet365 Betflag William Hill Israele vincente 8.00 7.25 7.80 Pareggio 4.50 4.55 4.60 Italia vincente 1.40 1.35 1.40

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

È stato un inizio incoraggiante per la campagna di qualificazione ai Mondiali 2026 per Israele, che gioca la sua partita casalinga con l'Italia su terreno neutro in Ungheria lunedì sera.

Gli israeliani hanno sei punti nelle prime tre partite, avendo battuto gli estoni a marzo e giugno, con una sconfitta per 4-2 contro i leader del gruppo, la Norvegia, nel mezzo. Dopo aver giocato contro la Moldavia venerdì sera, Israele ospiterà l'Italia nella città ungherese di Debrecen lunedì.

Israele ha perso gli ultimi quattro incontri competitivi con l'Italia, inclusi due incontri nella Nations League 2024. È probabile che Israele inizi con Dor Turgeman e Manor Solomon in attacco, con Liel Abada non convocato per il doppio impegno di questa settimana.

Sotto la guida del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, l'Italia farà di tutto per evitare di mancare un terzo grande torneo consecutivo la prossima estate. La loro campagna nel Gruppo I è stata finora impegnativa, evidenziata da una sconfitta per 3-0 contro la Norvegia a giugno.

L'Italia deve vincere le prossime cinque partite di qualificazione per avere una chance di superare i norvegesi nell'ultimo incontro del gruppo a novembre. Gattuso ha apportato cambiamenti nella sua nuova squadra, con Udogie, Ricci e Lucca esclusi. Sono stati sostituiti da Giovanni Leoni del Liverpool, insieme a Giovanni Fabbian e Francesco Pio Esposito.

Probabili formazioni Israele - Italia

Israele: Da. Peretz; Revivo, Dasa, Shlomo, Nachmias, Do. Peretz, E. Peretz, Gloukh, Biton, Solomon, Turgeman

Italia: Donnarumma; Dimarco, Di Lorenzo, Bastoni, Gatti, Barella, Tonali, Locatelli, Politano, Kean, Zaccagni

I ragazzi di Gattuso trarranno vantaggio dalla location neutrale

Non è sempre facile per le squadre giocare le partite "casalinghe" in stadi neutri. Gli israeliani hanno giocato le loro partite casalinghe in Ungheria negli ultimi mesi, quindi è difficile aspettarsi un'atmosfera vivace per gli italiani a Debrecen.

L'Italia potrebbe avere altrettanti tifosi a sostenerla in Ungheria quanto Israele. Dato che gli italiani hanno vinto con tre gol di scarto nell'ultimo incontro di ottobre, è sorprendente che i mercati delle scommesse diano agli Azzurri solo il 48,78% di possibilità di vincere con un margine di due gol lunedì.

Con Gattuso che mescola la sua squadra e desideroso di dare una possibilità ai nuovi giocatori, il suo team sarà ansioso di impressionare. Saranno determinati a lasciare un'impronta immediata durante questo doppio impegno di qualificazione ai Mondiali.

Scommessa 1: Italia -1 (Handicap 3-way) a quota 1.08 con William Hill

Anche gli israeliani segnano

Israele è riuscito a trovare la rete in entrambe le partite del suo girone di Nations League lo scorso anno. Ecco perché è sorprendente che i mercati delle scommesse diano solo circa il 50% di possibilità che entrambe le squadre segnino lunedì sera.

Si dice che Gattuso stia tornando a una difesa a quattro. Questo pone fine alla linea difensiva a tre degli Azzurri che è stata crudelmente esposta dai norvegesi all'inizio di quest'anno.

Tuttavia, con una squadra in fase di sviluppo, ci saranno sempre ostacoli lungo il percorso. Ecco perché siamo felici di sostenere che entrambe le squadre segneranno lunedì, anche se ci si aspetta che i visitatori vincano comodamente alla fine.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano (Sì) a quota 2.02 con Netbet

Valore sui gol grazie all'approccio offensivo di Gattuso

Il nuovo allenatore dell'Italia, Gennaro Gattuso, è noto per essere un allenatore orientato all'attacco. La sua filosofia incoraggia la squadra a pressare forte dal fronte, con i loro attaccanti a guidare il pressing. Sfruttano anche molto le fasce, creando superiorità numerica con i terzini.

Israele ha subito una media di due gol a partita, mentre ne ha segnati più di due. Nell'ultimo incontro di ottobre 2024, l'Italia ha trionfato con un 4-1 in casa, dopo una vittoria per 2-1 contro Israele in Ungheria a settembre.

Con una media di quattro gol segnati per partita in quegli incontri di Nations League, unita al desiderio di Gattuso di lasciare il segno sulla squadra, prevediamo che l'Italia cercherà di spingere per i gol a Debrecen.

I mercati delle scommesse ritengono che ci sia solo il 34,84% di possibilità che vengano segnati quattro o più gol. Basandoci sui recenti risultati testa a testa, la probabilità dovrebbe essere più vicina al 40% e oltre. Questo rende questa scommessa la scelta di valore della nostra terna di pronostici su Israele - Italia di questa settimana.