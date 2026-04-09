I francesi potrebbero avere alcuni giocatori infortunati, ma dovrebbero comunque essere troppo forti per l'Islanda. Tuttavia, i padroni di casa potrebbero causare qualche problema.

Pronostici Islanda - Francia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Ci aspettiamo che la Francia vinca 3-1 contro l'Islanda.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Francia ha giocato in modo poco spettacolare ma efficace ultimamente. Nonostante la perdita di diversi giocatori chiave a causa di infortuni, riesce comunque a vincere le partite. Finora, ha vinto entrambe le qualificazioni ai Mondiali e ci si aspetta che vinca la sua terza partita consecutiva quando affronterà l'Azerbaigian.

L'Islanda, nel frattempo, giocherà contro l'Ucraina prima di ospitare i francesi, e ha avuto una forma incostante nel 2025. Tuttavia, ha segnato cinque gol contro gli Azeri il mese scorso e sarà desiderosa di mantenere quel momento. Les Bleus li hanno battuti solo di misura nel loro ultimo incontro.

Probabili formazioni Islanda - Francia

Islanda: Olafsson, Palsson, Ingason, Gretarsson, Tomasson, Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Anderson, A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, Rabiot, Koné, Coman, Olise, Ekitike, Mbappé

Gol a volontà a Reykjavík

I loro testa a testa tendono a presentare molti gol da entrambe le parti. Più di 2.5 gol sono stati segnati in otto dei loro ultimi dieci incontri dall'inizio degli anni '90. Il loro scontro più recente ha visto i francesi vincere 2-1.

Anche con l'assenza di giocatori come Bradley Barcola, Marcus Thuram e Ousmane Dembélé, i francesi sono ancora attesi a segnare. Inoltre, Michael Olise, Hugo Ekitike e Kylian Mbappé sono noti per causare molti problemi. I padroni di casa affronteranno una sfida difficile al Laugardalsvöllur.

Tuttavia, anche Strákarnir okkar hanno giocatori pericolosi e saranno desiderosi di segnare una o due volte, anche se la vittoria non è possibile. Questa partita vedrà molta azione da entrambe le parti.

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Il problema islandese della Francia

L'Islanda ha spesso causato qualche problema alla Francia nel corso degli anni. Non li ha mai battuti in nessuno dei loro incontri dal 1957, ma è riuscita regolarmente a rendere le partite competitive. Il mese scorso, la squadra di Didier Deschamps ha dovuto rimontare per vincere e ha avuto bisogno di un rigore per assicurarsi la vittoria nella partita precedente.

Pertanto, contrariamente alle aspettative, le partite contro di loro raramente sono state facili per i francesi, e questa partita potrebbe vedere uno scenario simile. Entrambe le squadre hanno segnato in otto degli ultimi dieci scontri, e solo tre sono stati vinti con tre o più gol di scarto.

Tuttavia, nonostante le forti prestazioni dell'Islanda, non ha mai ottenuto la vittoria. Quindi, mentre gli uomini di Arnar Gunnlaugsson possono essere una minaccia, probabilmente perderanno.

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La pazienza è una virtù

Prima del loro scontro con l'Azerbaigian, la Francia ha segnato nove gol dopo l'intervallo nelle loro sei partite del 2025. Potrebbe raggiungere dieci o più gol prima di viaggiare a Reykjavík. Sebbene possano essere frustrati dalle squadre, hanno dimostrato di poter segnare nei momenti finali della partita.

La squadra di casa probabilmente sarà in grado di resistere per lunghi periodi e causare problemi alla squadra di Deschamps. Tuttavia, la qualità della panchina francese non è paragonabile. Nel loro ultimo incontro hanno giocato giocatori come Kingsley Coman e Ekitike; questa volta, potrebbe essere Jean-Philippe Mateta o Maghnes Akliouche.

Cercheranno molto di impegnarsi all'inizio e inizieranno a segnare eventualmente.