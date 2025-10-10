Con la Germania di Julian Nagelsmann ora al terzo posto nel Gruppo A, dopo aver giocato un terzo delle qualificazioni, questa partita casalinga contro il Lussemburgo assume un'importanza enorme.

Pronostici Germania - Lussemburgo: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Germania - Lussemburgo

Lussemburgo +3 (Handicap 3-Way) a quota 2.30 con Goldbet

Germania Under 1.5 gol (1° tempo) a quota 1.90 con NetBet

Nick Woltemade Marcatore in qualsiasi momento a quota 1.55 con Lottomatica

La partita tra Germania e Lussemburgo dovrebbe concludersi con una vittoria casalinga per Die Mannschaft.

Quote Germania - Lussemburgo

Germania - Lussemburgo Goldbet NetBet Lottomatica Lussemburgo +3 (Handicap 3-Way) 2.30 2.25 2.30 Germania Under 1.5 gol (1° tempo) 1.80 1.90 1.80 Nick Woltemade Marcatore in qualsiasi momento 1.55 1.80 1.55

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Germania ospita il Lussemburgo nella loro terza partita di qualificazione ai Mondiali 2026 nel Gruppo A, avendo raccolto solo tre punti nelle prime due partite. Il CT della Germania, Julian Nagelsmann, sta supervisionando una ricostruzione importante della squadra nazionale. Diversi giovani hanno l'opportunità di mettersi in mostra, avendo fatto il salto dalla squadra U21.

Questi talenti emergenti hanno subito una sconfitta sorprendente in Slovacchia prima di superare di misura l'Irlanda del Nord. Tuttavia, Nagelsmann sembra intenzionato a mantenere la fiducia nella sua nuova squadra. La sfida contro il modesto Lussemburgo è un'opportunità ideale per cercare di recuperare fiducia. L'attaccante centrale, Nick Woltemade, si è unito alla squadra dopo aver impressionato nelle ultime settimane con il suo club di Premier League, il Newcastle United.

Dopo due sconfitte consecutive nel Gruppo A contro Irlanda del Nord e Slovacchia, le già esigue possibilità del Lussemburgo di raggiungere le finali dei Mondiali della prossima estate sembrano ancora più improbabili. Una sconfitta contro la Germania renderebbe la qualificazione quasi impossibile. Hanno sfiorato il pareggio in casa contro la Slovacchia, che ha segnato nei minuti di recupero per vincere una partita combattuta. Tuttavia, la loro forma in trasferta resta preoccupante. Hanno perso sei delle ultime dieci partite in trasferta e ne hanno vinta solo una.

Probabili formazioni Germania - Lussemburgo

Germania: Nübel, Raum, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Stiller, Goretzka, Gnabry, Wirtz, Adeyemi, Woltemade

Lussemburgo: Moris, Bohnert, Jans, Carlson, Korac, Mamutovic, Sinani, Barreiro, Olesen, Dardari, Muratovic

Scommettere sul Lussemburgo per evitare una sconfitta con tre o più gol di scarto

Considerando la transizione in corso della Germania, non sorprende che Die Mannschaft non abbia battuto nessuna squadra con tre o più gol di scarto nelle ultime sette partite. Ci sono riusciti solo una volta nelle ultime dieci partite. Non c'è dubbio che l'unico approccio del Lussemburgo sarà difendersi in blocco basso e frustrare la squadra di casa.

Sono stati molto vicini a mantenere la rete inviolata contro gli attuali leader del Gruppo A, la Slovacchia. Anche se vediamo un solo vincitore al fischio finale, vediamo anche un certo valore nel scommettere che il Lussemburgo eviterà una sconfitta con tre gol di scarto.

Scommessa 1: Lussemburgo +3 (Handicap 3-Way) a quota 2.30 con Goldbet

Primo tempo nervoso previsto

Dato che il tecnico del Lussemburgo, Luc Holtz, probabilmente adotterà un sistema 5-4-1 per cercare di contenere la Germania, il primo tempo potrebbe essere teso per i tifosi di casa. Il pubblico alla PreZero Arena avrà bisogno di molta pazienza per questa partita. Con questo in mente, scommettiamo che la Germania segnerà non più di un gol nei primi 45 minuti.

È possibile che la resistenza del Lussemburgo venga infranta a un certo punto del primo tempo, ma non ci aspettiamo che la Germania prenda subito il largo. La pressione sulla squadra di Nagelsmann per vincere e rimettere in carreggiata le speranze per i Mondiali 2026 è immensa. Anche questo potrebbe pesare sulla sua giovane squadra nelle fasi iniziali della partita.

Scommessa 2: Germania Under 1.5 gol (1° tempo) a quota 1.90 con NetBet

Woltemade per salvare la Germania

C'è un solo marcatore da sostenere nel mercato "marcatore in qualsiasi momento" per questa partita. Nick Woltemade ha avuto un impatto immediato a Tyneside. Ha segnato tre gol in quattro partite di Premier League dal suo trasferimento dal VfB Stuttgart. Questo include un rigore trasformato nella recente vittoria dei Magpies contro il Nottingham Forest.

Con un tasso di realizzazione del 75% con la maglia del Newcastle fino ad ora nella stagione 2025/26, i mercati delle scommesse sembrano aver sottovalutato le sue possibilità di segnare contro il Lussemburgo. Possiamo scommettere su di lui per segnare in qualsiasi momento con una probabilità del 56.50%.

La partita di venerdì lo vedrà affrontare un avversario di calibro molto inferiore, con Wirtz e compagni che rappresentano una linea di rifornimento altrettanto formidabile. Il 23enne si distingue come la scommessa di valore tra il nostro trio di pronostici Germania - Lussemburgo.