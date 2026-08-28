Tanti gol previsti nelle partite del Liverpool tra difesa vulnerabile e attacco atomico

Andoni Iraola sta ancora cercando di registrare il reparto arretrato, lasciando grande valore nel mercato delle scommesse sui gol.

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Nuova stagione, stessi problemi

Le fragilità difensive del Liverpool mostrate nella scorsa stagione sembrano essersi ripresentate anche al debutto della nuova Premier League. I Reds hanno pareggiato 2-2 contro il Newcastle nella prima giornata, dovendo rimontare per ben due volte per strappare un punto. Nonostante il maggior possesso palla e un numero superiore di tiri verso la porta, la squadra si è mostrata particolarmente vulnerabile in contropiede, un difetto punito puntualmente dai Magpies.

Andoni Iraola avrà bisogno di tempo per rendere la rosa pienamente competitiva, dovendo far fronte a una difesa finora troppo permeabile. Il Newcastle ha collezionato soltanto quattro tiri nello specchio ma ha realizzato due reti, evidenziando la facilità con cui è stato possibile superare il blocco difensivo del Liverpool. I Reds sono andati sotto già al quinto minuto di gioco senza opporre grande resistenza.

I padroni di casa hanno attraversato la zona centrale del campo con estrema facilità dopo aver recuperato palla nei pressi della propria area di rigore. La velocità del Newcastle si è rivelata insostenibile per la retroguardia del Liverpool, al punto che le due marcature si sono dimostrate quasi identiche. Pur con il 61% di possesso palla e la bellezza di 27 tiri totali, i punti deboli dei Reds restano evidenti e i prossimi avversari proveranno inevitabilmente ad approfittarne.

Il piano di gioco ideale

La tendenza del Liverpool a disputare partite ricche di reti non è emersa improvvisamente a St James' Park la scorsa settimana. Il dato per cui il 68% delle gare di campionato della scorsa stagione si è concluso con l'esito GG (entrambe le squadre a segno) rappresentava già un chiaro campanello d'allarme. L'analisi sul mercato dei gol non deriva da un'inferiorità sul piano del gioco, dato che il Liverpool mantiene la gestione del match, bensì da una costante ed eccessiva esposizione difensiva.

La riaggressione incompleta e la gestione del possesso palla finiscono per evidenziare le lacune nelle transizioni difensive. Qualora l'ultimo passaggio nella trequarti d'attacco venga interrotto, la squadra mostra limiti di passo nel ripiegare e ricompattare la linea. Virgil van Dijk non è più giovanissimo e non dispone ancora di un partner fisso al centro della difesa, con Iraola che prosegue le valutazioni su Jeremy Jacquet e Ronald Araujo.

Questo assetto lascia agli avversari ampi spazi da attaccare alle spalle dei difensori. Entrambi i gol del Newcastle lo hanno confermato chiaramente, insieme a una certa esitazione nel commettere falli tattici. Ryan Gravenberch avrebbe avuto l'opportunità di fermare la ripartenza di Yoane Wissa, ma ha preferito non intervenire, probabilmente per evitare un cartellino giallo. Un atteggiamento più aggressivo avrebbe richiesto quella spesa fallosa.

Prima che Iraola riesca ad applicare correttivi efficaci, è probabile che il Liverpool finisca per proporre prestazioni analoghe nei prossimi impegni. I bookmaker continuano a quotare le partite dei Reds basandosi sulla loro storica superiorità. Nottingham Forest e Ipswich Town si preparano ad affrontare una formazione accreditata del controllo del territorio e della vittoria finale.

Tuttavia, l'unico match di campionato finora disputato ha registrato due gol fatti, due subiti, l'esito GG e l'Over 2.5. Un solo incontro non costituisce una certezza statistica per l'intera stagione, ma è sufficiente a individuare un'interessante finestra di valore per le scommesse a breve termine. Il Newcastle ha mostrato una strada chiara per mettere in difficoltà la retroguardia dei Reds, un fattore che Forest e Ipswich avranno sicuramente annotato.

L'assetto offensivo del Liverpool espone la squadra in transizione

Iraola si è mostrato molto pragmatico al termine della sfida con il Newcastle, spiegando che entrambe le reti sono nate da situazioni di transizione, seppur con dinamiche differenti. Il tecnico ha evidenziato come la squadra avesse gli uomini sufficienti per proteggere meglio l'area in occasione del secondo gol e impedire la marcatura.

Nello scacchiere d'attacco attuale, Gravenberch e Dominik Szoboszlai si inseriscono costantemente sulla trequarti, mentre i terzini si spingono molto alti. Questa impostazione ricalca l'approccio proposto da Iraola ai tempi del Bournemouth, dove si erano visti frutti positivi. Tuttavia, una simile filosofia richiede interpreti capaci di garantire recuperi fulminei in fase di ripiegamento.

L'allenatore ha ribadito l'esigenza di una maggiore aggressività sul portatore di palla avversario, anche a costo di spendere un fallo per spezzare l'azione sul nascere. Si tratta di un problema di organizzazione difensiva collettiva che richiederà tempo per essere risolto, senza che ciò significhi bollare il sistema di gioco come fallimentare dopo novanta minuti.

Allo stesso tempo, va evidenziata l'immensa qualità del reparto d'attacco dei Reds. Alexander Isak è un marcatore di primo livello, mentre Florian Wirtz sta prendendo le misure alla Premier League. Bradley Barcola potrebbe rappresentare il futuro per il post-Salah, senza dimenticare la pericolosità di Szoboszlai dalla distanza e sulle palle inattive. Con così tanto potenziale a disposizione, il Liverpool continuerà a rappresentare una minaccia costante per qualsiasi difesa.

Gol probabili nelle prossime due sfide

Nottingham Forest e Ipswich Town potrebbero essere le prossime formazioni capaci di sfruttare le fragilità arretrate del Liverpool prima dei dovuti accorgimenti. Il Forest ha mostrato argomenti validi: pur avendo perso 1-0 in casa contro il Leeds al debutto, ha trovato la via del gol in tre degli ultimi cinque confronti diretti con i Reds.

L'ultima trasferta del Forest ad Anfield fornisce ulteriori spunti interessanti: in quell'occasione la squadra ospite ha registrato un xG di 1.58 contro l'1.93 del Liverpool, riuscendo a imporsi per 3-0. Quella gara ha seguito uno schema simile a quello visto contro il Newcastle alla prima giornata, con i Reds padroni del campo ma incassatori di gol. Scommettere sul mercato delle reti permette di tutelarsi anche di fronte a un match dominato dal Liverpool ma con almeno una marcatura subita.

L'Ipswich Town rappresenta un profilo ancora più adatto per l'esito GG (Goal). Al debutto stagionale i Tractor Boys si sono imposti 2-1 contro il Sunderland, centrando subito sia l'esito GG sia l'Over 2.5. L'ultimo scontro diretto con il Liverpool ha visto i Reds realizzare quattro reti, mentre tre delle ultime quattro sfide di campionato hanno prodotto almeno quattro gol complessivi.

La scommessa più cauta

Se il Liverpool dovesse confermare queste amnesie nelle transizioni negative anche nei prossimi impegni, l'esito GG (Goal) potrebbe concretizzarsi senza che la sfavorita debba necessariamente conquistare punti. Per questo motivo si tratta dell'opzione più prudente rispetto a giocate più azzardate. La qualità e le doti dei Reds rimangono indiscutibili, e la squadra è perfettamente in grado di vincere le prossime gare pur incassando una rete.

Un'ulteriore opzione è valutare il mercato Over 2.5 (più di due gol complessivi). Nella scorsa stagione, il 61% dei match di campionato del Liverpool si è concluso con più di due reti a referto, un dato inferiore di una sola gara rispetto a quattro altre squadre della lega e a due sole lunghezze dal Chelsea capolista della speciale graduatoria.

Esiste un margine d'incertezza nell'analisi: Iraola ha già individuato le criticità. Il valore della quota potrebbe ridursi rapidamente qualora il Liverpool corregga i movimenti in fase di transizione difensiva prima del previsto. Ciononostante, prendendo come riferimento il 2-2 contro il Newcastle, l'esito GG appare la scelta più razionale per puntare sulle partite ricche di gol del Liverpool prima che le quote vengano modificate dagli operatori.