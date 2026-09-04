Il PSG è di nuovo campione in carica della UCL, dopo aver battuto l'Arsenal ai rigori in finale. Eppure le quote suggeriscono che quest'anno sarà più complicato.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

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PSG

La squadra di Luis Enrique ha conservato il trofeo a Budapest, battendo l'Arsenal ai rigori dopo un 1-1. Ha vinto 11 delle 17 partite di Champions League nella scorsa stagione, segnando 49 gol, il totale più alto tra i cinque contendenti qui analizzati.

Khvicha Kvaratskhelia è stato nominato miglior giocatore della stagione, con 10 gol e sei assist. Da allora è arrivato Ferran Torres, reduce dal gol decisivo nella finale del Mondiale con la Spagna.

Il mercato gli attribuisce una probabilità implicita del 16,7%. È una quota bassa. Solo Real Madrid, Ajax e Bayern hanno mai vinto tre volte di fila. Il PSG ha anche perso Bradley Barcola, passato al Liverpool in estate.

Nella fase campionato, il Barcellona farà visita al Parc des Princes, mentre il PSG viaggerà verso il Manchester City. Questi due incroci diranno molto. Favoriti credibili, ma sicuramente con una quota abbastanza bassa da poter essere messa in discussione, alla luce dei risultati interni traballanti di inizio stagione.

Arsenal

L'Arsenal ha il caso più convincente del lotto. È stata la prima squadra a vincere tutte le otto partite della fase campionato e poi ha raggiunto la finale della scorsa stagione senza perdere una partita.

La retroguardia dei Gunners è stata impeccabile nella UCL 2025/26. Hanno subito solo quattro gol in otto partite della fase campionato e mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni. Inoltre, si sono classificati al primo posto nella classifica xG della fase campionato, con 20,4. L'Arsenal ha ampiamente superato il proprio xGA di 13,5, subendo appena 7 gol in tutta la competizione.

Bruno Guimarães aggiunge controllo a una rosa che ha anche vinto la Premier League della scorsa stagione. Real Madrid e Borussia Dortmund faranno visita al nord di Londra, con trasferte contro Bayern, Napoli, Real Betis e Slavia Praga.

Una probabilità implicita del 14,3% è troppo bassa considerato questo profilo. L'Arsenal è la scelta se la sua quota resta vicina a quella del PSG.

Barcellona

Il difetto è noto. La linea alta di Hansi Flick lascia spazio alle spalle contro squadre di elite abili in contropiede. È esattamente così che l'Atlético Madrid ha eliminato i blaugrana nei quarti di finale della scorsa stagione.

L'arrivo di Rodri potrebbe aiutare a irrigidire la fase difensiva. Il vincitore del Pallone d'Oro 2024 arriva dal Manchester City con una finale di Champions League vinta e un Mondiale in bacheca. La sua capacità di proteggere la difesa potrebbe cambiare le cose.

Manchester City e Aston Villa faranno visita al Camp Nou, mentre il PSG attende in trasferta. Una probabilità del 14,3% è interessante solo se si crede nel nuovo equilibrio ritrovato.

Bayern Monaco

Il Bayern guida la classifica del coefficiente per club e porta la potenza di fuoco più pesante. Ha segnato 43 gol in 14 partite di Champions League nella scorsa stagione, vincendone 11, e ha registrato anche l'xG più alto della competizione, con 38,1.

Harry Kane ha 33 gol in 38 presenze in Champions League con il club. Il Bayern ha anche stabilito un record in Bundesliga, con 122 gol in campionato. Ismaël Saibari è arrivato dal PSV per rinforzare quell'attacco.

La preoccupazione è all'altro capo del campo. L'approccio di Vincent Kompany ha prodotto una sconfitta per 5-4 nell'andata della semifinale a Parigi. Il Bayern è uscito per un solo gol nel doppio confronto.

L'Arsenal farà visita a Monaco, mentre l'Atlético Madrid attende in trasferta. Con una probabilità del 14,3%, il Bayern deve dimostrare più solidità prima che la sua quota diventi davvero interessante.

Real Madrid

Il Real Madrid ha una quota leggermente più alta rispetto al resto del gruppo. Tuttavia, è evidente che il mercato continui a rispettare il talento a disposizione, e il nuovo allenatore. José Mourinho torna al Bernabéu per un secondo mandato alla guida.

La UCL 2025/26 è stata altalenante per i suoi standard. Ha vinto nove delle 14 partite di Champions League, perdendone cinque e subendo 20 gol.

Il Bayern lo ha eliminato ai quarti di finale. Il Madrid ha chiuso una stagione senza trofei, dopo aver utilizzato in panchina sia Xabi Alonso che Álvaro Arbeloa.

Oltre all'arrivo di Mourinho, la rosa ha anche aggiunto Marc Cucurella e Yan Diomande. Nel frattempo, Kylian Mbappé ha guidato sia la classifica marcatori della Liga che quella della Champions League.

Le partite in casa contro Inter, PSV, Lipsia e LASK sembrano gestibili. Le trasferte contro Arsenal, Roma, Shakhtar e AEK Atene diranno di più. Una probabilità del 13,3% resta comunque bassa per una squadra in transizione.

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