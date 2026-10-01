Manchester City e la sentenza che pesa sulla corsa al titolo in Premier League

In campo, la squadra di Enzo Maresca ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma rischia di incassare una penalizzazione enorme in un momento imprecisato.

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Il verdetto di colpevolezza getta un'ombra sull'ottimo avvio del City

Una nube incombe sul Manchester City da quando la Premier League ha annunciato le accuse nel febbraio 2023. Dopo un processo lunghissimo, il verdetto è finalmente arrivato, con il club dichiarato colpevole della stragrande maggioranza delle presunte violazioni. Tuttavia, questo è tutt'altro che la fine della vicenda.

Dopo l'acquisizione del 2008, il City ha beneficiato di ingenti investimenti e ha vinto otto titoli di campionato tra il 2012 e il 2024, inclusi quattro trionfi consecutivi senza precedenti in Premier League sotto Pep Guardiola nei primi anni 2020.

Sotto la guida di Enzo Maresca, che ha sostituito Guardiola in estate, il City è di nuovo in testa alla Premier League. È l'unica squadra con un percorso netto in questa fase della stagione. I primi risultati indicavano una corsa al titolo a due, con i Citizens tre punti sopra l'Arsenal dopo cinque partite.

Con acquisti di alto profilo come Elliot Anderson ed Enzo Fernandez, il City ha impressionato a centrocampo e in attacco. La squadra ha superato l'Arsenal sul piano offensivo, segnando 13 gol a fronte di un xG di 10,5.

Il City si stava avvicinando ai Gunners nel mercato del titolo di Premier League prima che il verdetto venisse annunciato. Le sue quote si sono notevolmente allungate da allora, ma resta comunque la seconda favorita.

Il club ha già annunciato l'intenzione di fare appello ed è probabile che porti avanti la battaglia legale fino alla fine. Considerato il tempo impiegato dal procedimento iniziale, potrebbe passare ancora molto prima che venga imposta una punizione.

Questo crea una situazione difficile per una rosa di talento, ma potrebbe avere un effetto galvanizzante. Le chiacchiere mediatiche e le reazioni negative dei tifosi degli altri club difficilmente spariranno a breve. Se il City non subirà sanzioni questa stagione, dovrebbe comunque restare tra i candidati seri al titolo.

L'incertezza sui tempi della punizione apre un'opportunità di scommessa

Ci troviamo ora in una situazione decisamente inusuale per quanto riguarda le scommesse sulla Premier League. Il Manchester City ha una probabilità implicita di circa il 21% di vincere il titolo. Tuttavia, è anche la quarta favorita per la retrocessione, con una probabilità del 38% di retrocedere.

Chi scommette deve tenere d'occhio da vicino gli eventi fuori dal campo, oltre a ciò che accade dentro di esso. I vertici del Manchester City non hanno mostrato alcuna intenzione di cambiare la propria posizione, secondo cui il club non avrebbe commesso alcun illecito finanziario.

Data la gravità del caso e le enormi implicazioni per il calcio inglese, questa è una vicenda destinata a proseguire a lungo. È difficile immaginare un esito definitivo prima della fine di questa stagione. Nel frattempo, il City resterà concentrato sul proprio obiettivo di conquistare altri trofei sul campo.

Con questo in mente, questo potrebbe essere il momento migliore per bloccare valore sulle quote scommesse Premier League relative alla vittoria del City nella stagione 2026/27. Raramente il club è stato disponibile a quote così alte per vincere la Premier League in una fase così precoce della stagione.

L'Arsenal è stato surclassato in una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Brighton nell'ultima uscita. La squadra di Mikel Arteta è ormai una forza reale, ma dipende molto dalle palle inattive ed è ancora corta in attacco. Dall'inizio della scorsa stagione, ha segnato 0,25 gol in meno a partita rispetto al Manchester City in campionato.

Il grande potenziale ago della bilancia in questa corsa al titolo è Erling Haaland. Il norvegese è lucido come sempre, con cinque gol in cinque presenze in Premier League finora.

Haaland tira in media 4,0 volte a partita, superando il proprio rateo in ciascuna delle precedenti quattro stagioni in Inghilterra. Il suo xG totale di 4,43 è inoltre il più alto nell'intera massima serie inglese. Questo dato evidenzia l'ottimo servizio che riceve da giocatori come Rayan Cherki e Antoine Semenyo.

Con un centrocampo rinnovato e un attacco che sta iniziando a ingranare, il City appare in grado di dare battaglia all'Arsenal. Se evitasse una penalizzazione questa stagione, Maresca potrebbe credere nelle proprie possibilità di condurre questa squadra fino al titolo.

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