Le stelle della Serie A pronte a brillare ai Mondiali

La nazionale quattro volte campione del mondo guarderà la competizione da casa, ma il meglio della Serie A sarà protagonista negli USA. Dall'Argentina alla Turchia, questi profili rappresentano le speranze e il prestigio del campionato italiano.

Capocannoniere Mondiali Lottomatica Goldbet Netbet Lautaro Martinez 26.00 26.00 20.00 Donyell Malen 51.00 51.00 45.00 Marcus Thuram 51.00 51.00 45.00

Miglior Assistman Mondiali Lottomatica Goldbet Netbet Kevin De Bruyne 21.00 21.00 20.00 Christian Pulisic 101.00 101.00 101.00 Kenan Yildiz 126.00 126.00 125.00

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Un Mondiale senza Italia, ma non senza le stelle della Serie A

L'assenza dell'Italia per la terza volta consecutiva dalla fase finale di un Mondiale rimane una ferita aperta per l'intero Paese. Nonostante ciò, la capacità della Serie A di attrarre e trattenere talenti di livello mondiale non è diminuita. Se i club italiani abbiano faticato o meno in Europa è oggetto di dibattito, ma le statistiche e lo spessore tecnico dei singoli dimostrano che il campionato compete ancora ai massimi livelli.

Dal cinismo sotto porta di Lautaro Martinez alla creatività di Kenan Yildiz, molti dei protagonisti della Serie A sono pronti a mettersi in mostra sul palcoscenico mondiale. I migliori esponenti del calcio italiano non guarderanno il torneo da casa, ma sono diretti in Nord America.

Il funzionamento delle scommesse each-way è lineare: l'importo puntato viene diviso in due parti uguali. Se il giocatore selezionato vince la classifica di riferimento, la parte relativa alla vittoria viene pagata a quota piena. Se si posiziona tra il secondo e il quarto posto, la parte relativa al piazzamento viene pagata a un quarto della quota iniziale.

Questa rete di sicurezza rappresenta esattamente il terreno in cui gli scommettitori più attenti individuano il valore reale.

Il finalizzatore implacabile dell'Argentina

Lautaro Martinez ha chiuso la stagione di Serie A 2025/26 come capocannoniere del torneo, siglando 17 reti in sole 30 presenze di campionato. Oltre a una percentuale di conversione dei tiri in porta pari al 43.6%, ha aggiunto a referto sei assist, confermando il suo valore assoluto nella manovra.

A livello internazionale, Martinez non è riuscito a segnare ai Mondiali del 2022, perdendo temporaneamente il posto da titolare. Si è riscattato tuttavia come l'eroe dell'Argentina nella Copa America 2024, vincendo il titolo di capocannoniere del torneo con cinque gol, inclusa la rete decisiva in finale. Con 34 gol all'attivo per l'Albiceleste (due in più rispetto a Maradona), è l'attaccante di ruolo della nazionale campione del mondo in carica.

L'Argentina è inserita nel Gruppo J con Algeria, Austria e Giordania. Il tabellone della fase a eliminazione diretta permette inoltre di evitare potenziali incroci con Francia, Spagna e Inghilterra fino alle fasi avanzate. Si tratta della prima volta nella storia della Coppa del Mondo in cui le prime quattro teste di serie non possono affrontarsi prima delle semifinali. Più partite a disposizione significano più occasioni da gol.

Martinez ha esordito con l'Argentina sotto la gestione di Jorge Sampaoli nel 2018, ma da allora è stato impiegato in ben 72 incontri dal commissario tecnico Lionel Scaloni. Anche nell'eventualità in cui Kylian Mbappé o Erling Haaland dovessero conquistare il titolo di capocannoniere, la presenza di Martinez tra i primi quattro piazzati appare quasi certa. La sua quota in modalità each-way offre un potenziale rendimento combinato a una notevole sicurezza d'investimento.

L'esplosivo jolly dell'Olanda

Donyell Malen ha avuto un impatto immediato nella sua prima stagione con la maglia della Roma. La striscia realizzativa nella sua annata d'esordio in giallorosso è un dato impossibile da trascurare. In 1.478 minuti giocati in Serie A (quasi un terzo in meno rispetto a Martínez), l'attaccante olandese ha messo a segno 14 reti. Si tratta di una media di un gol ogni 107 minuti di campionato, all'interno di una squadra che ha conquistato la qualificazione in Champions League per la prima volta negli ultimi otto anni.

L'Olanda è inserita nel Gruppo F insieme a Giappone, Svezia e Tunisia. Il passaggio del turno è ampiamente alla portata, sebbene il percorso nella fase a eliminazione diretta si preannunci complesso. In caso di vittoria del girone, lo scenario potrebbe prevedere un incrocio con Brasile o Marocco nei sedicesimi di finale. Un secondo posto, invece, potrebbe significare un accoppiamento immediato con l'Inghilterra.

Nelle gerarchie della nazionale, il giocatore si posiziona inizialmente dietro a profili consolidati come Memphis Depay e Cody Gakpo. Tuttavia, i precedenti storici dimostrano che non è necessario un minutaggio elevatissimo per vincere la classifica marcatori. In 10 degli ultimi 12 Mondiali, e in due degli ultimi tre, il titolo di capocannoniere è stato conquistato con un bottino di sei reti.

La quota elevata di Malen è dovuta principalmente alle incognite sul cammino complessivo della sua nazionale. Una fase a gironi prolifica potrebbe essere sufficiente per inserirlo tra i primi quattro marcatori del torneo. Questa opzione rappresenta un classico esempio di pronostico di valore su un potenziale outsider.

L'attaccante ombra della Francia

Marcus Thuram ha rappresentato il partner d'attacco ideale per Lautaro Martinez all'Inter. Ha concluso la stagione di Serie A 2025/26 con un bottino di 13 gol e sei assist in 29 apparizioni. Considerando tutte le competizioni, il suo bilancio sale a 18 reti e nove assist complessivi.

Nel mese di aprile, nel momento cruciale per l'assegnazione dello scudetto, Thuram ha realizzato sei reti in cinque partite consecutive contro Roma, Como, Cagliari, Torino e Parma. Questa striscia realizzativa costituisce un primato che, nella storia dell'Inter dall'introduzione dei tre punti a vittoria, era stato raggiunto in precedenza soltanto da Christian Vieri.

La Francia si presenta ai nastri di partenza come la favorita principale per la vittoria del torneo. È inserita in un girone accessibile ma che richiede attenzione, insieme a Senegal, Norvegia e Iraq. Il percorso successivo si preannuncia tuttavia impegnativo, con una proiezione che vede un possibile ottavo di finale contro la Germania.

Un cammino prolungato dei Bleus garantisce un numero elevato di partite. Thuram si configura come la prima alternativa nel ruolo di passatore e finalizzatore alle spalle di Kylian Mbappé, all'interno di un organico ricco di elementi di grande qualità tecnica in fase di impostazione.

Il mercato non sembra aver parametrato la sua quota individuale sulla forza complessiva del collettivo francese. Un piazzamento di Thuram tra i primi quattro marcatori è uno scenario concreto qualora la Francia dovesse raggiungere le semifinali o la finale.

Il leggendario regista del Belgio

La prima stagione di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli è stata fortemente condizionata da un infortunio alla coscia che lo ha costretto a uno stop di quattro mesi. Nonostante i problemi fisici, la sua visione di gioco e il suo genio calcistico rimangono indiscutibili. Il suo contributo si è attestato su cinque gol e due assist in 18 presenze di campionato.

Il Belgio è stato sorteggiato nel Gruppo G insieme a Egitto, Iran e Nuova Zelanda. Sulla carta, la selezione belga ha i favori del pronostico per dominare il girone. De Bruyne, nel ruolo di capitano e fulcro creativo della manovra, ha le qualità per mettere a referto diversi assist contro reparti difensivi sulla carta meno attrezzati.

Un girone favorevole offre ampie garanzie di un percorso avanzato nel torneo, aumentando di conseguenza il numero di partite utili per incrementare i passaggi vincenti. De Bruyne si posiziona come una delle opzioni più solide tra i costruttori di gioco della Serie A presenti alla competizione.

La scommessa in modalità each-way funge da copertura ottimale. Anche nell'ipotesi in cui giocatori come Jamal Musiala o Lionel Messi dovessero guidare la classifica degli assist, un posizionamento del belga tra i primi quattro rimane altamente probabile, subordinato principalmente a un cammino regolare del Belgio senza eliminazioni premature.

Capitan America risponde alla chiamata

Christian Pulisic non è riuscito a replicare i picchi di rendimento della stagione 2024/25 con il Milan, chiudendo l'annata 2025/26 con otto gol e quattro assist in Serie A. Il calciatore non ha registrato marcature con i rossoneri nel corso dell'intero anno solare 2026.

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri è stato spesso impiegato in una posizione più arretrata. Con Mauricio Pochettino in nazionale, la sua collocazione tattica prevede compiti da regista offensivo sulla fascia destra, una posizione destinata a valorizzarne la produzione in termini di passaggi chiave. Per la selezione degli Stati Uniti, Pulisic rimane il punto di riferimento indiscusso della fase offensiva.

Gli Stati Uniti sono inseriti nel Gruppo D con Australia, Paraguay e Turchia: un raggruppamento competitivo, ma dal quale la squadra è accreditata per il passaggio del turno. Pulisic ha confermato lo spessore tecnico con un gol e un assist nel recente successo in amichevole per 3-2 contro una selezione di livello come il Senegal.

La quota proposta riflette la natura di un pronostico ad alta resa. Qualora la nazionale ospitante dovesse superare i favori del pronostico e avanzare fino alle fasi finali con Pulisic nel ruolo di trascinatore, il ritorno economico risulterebbe considerevole. La proiezione standard prevede l'ottavo di finale come punto di uscita più probabile, mentre un approdo ai quarti di finale supererebbe le aspettative iniziali. Questo scenario garantirebbe almeno due o tre incontri successivi per accumulare assist.

Il capitano statunitense presenta un potenziale di rendimento specifico che pochi altri profili nel torneo possono offrire. Si tratta di una valutazione legata anche al fattore campo e al vantaggio ambientale.

La stella nascente della Turchia

Kenan Yildiz si è imposto come uno dei profili più continui della Juventus nella stagione 2025/26, nonostante una leggera flessione nelle fasi conclusive dell'anno. Il ventunenne ha terminato l'annata con 11 reti e 10 assist in 47 presenze complessive tra le varie competizioni. Il dato relativo agli assist attesi (xA), pari a 9.6 e inferiore solo a quello dell'interista Federico Dimarco, ne evidenzia il reale potenziale di rifinitore.

La Turchia affronterà il Gruppo D insieme a Stati Uniti, Australia e Paraguay, configurandosi come una delle possibili sorprese del torneo. In coppia con Arda Guler, Yildiz rappresenterà la principale fonte di pericolosità e imprevedibilità offensiva della squadra.

Questa selezione si definisce come l'opzione a più alto rischio ma con il potenziale di rendimento più elevato della lista. La clausola della scommessa each-way fa sì che anche una fase a gironi disputata ad alti livelli possa essere sufficiente a inserire il calciatore nelle posizioni di vertice della classifica assistman.

Un eventuale superamento del primo turno a eliminazione diretta aumenterebbe sensibilmente il valore originario della quota. Nel novero delle avversarie incrociabili nei sedicesimi di finale, Belgio o Olanda rappresentano gli ostacoli più complessi, ma la qualità dei singoli elementi a disposizione della Turchia consente di non escludere un percorso prolungato nella manifestazione.