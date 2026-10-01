L'infortunio di Mbappé cambia le prospettive di gol per Francia e Real Madrid

Visto il prolifico score di Mbappé con club e nazionale, sia Les Bleus che i Los Blancos potrebbero faticare senza il loro talismano offensivo.

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Mbappé colpito da un infortunio

Mbappé ha lasciato il campo zoppicando a Izmit, solo pochi istanti dopo aver segnato il suo 67° gol, record assoluto con la nazionale francese. La sua rete è bastata a garantire alla Francia una vittoria per 1-0 nell'esordio di Nations League contro la Turchia. Tuttavia, ciò ha subito destato preoccupazione a Madrid.

Il ventisettenne è tornato nella capitale spagnola per gli esami medici. Dopo un'attesa carica di ansia, i primi timori di uno stop prolungato sono stati fugati. Pur senza alcun danno legamentoso, l'attaccante del Real Madrid resterà comunque fermo ai box per circa una quindicina di giorni.

Questo significa che Mbappé è assenza certa per gli impegni rimanenti della Francia contro Italia e Belgio. È inoltre in forte dubbio per la sfida di Liga del Real Madrid contro il Villarreal, e potenzialmente anche per la trasferta di Champions League a Roma.

La sua assenza arriva in un momento delicato per Les Bleus, che stanno vivendo una nuova era sotto Zinedine Zidane. Il cinquantaquattrenne punta a costruire un 4-3-3 con Mbappé sull'out di sinistra. Ora però dovrà attendere fino a novembre prima di poter richiamare il suo capitano.

Sebbene Zidane abbia vinto entrambe le partite finora disputate, quei successi sono arrivati solo con un margine di 1-0 su Turchia e Belgio. Questi risultati, uniti all'assenza di Mbappé, suggeriscono che le linee gol per il prossimo match della Francia contro l'Italia potrebbero essere fissate troppo in alto.

Interrogativi simili si possono sollevare anche per i prossimi impegni del Real Madrid. Le sfide contro Villarreal e Roma sembravano inizialmente in grado di produrre molti gol, ma José Mourinho potrebbe ora apportare alcune correzioni difensive.

Numeri straordinari con club e nazionale

Le 67 reti internazionali di Mbappé sono arrivate con una media di 0,63 gol a partita. Ha vissuto un 2026 sensazionale, con 10 gol al Mondiale arrivati da un xG record del torneo pari a 6,9. Ha inoltre guidato la competizione per tiri in porta ogni 90 minuti (3,0).

Prima della trasferta in Belgio di lunedì, Mbappé non aveva saltato una partita della Francia dal novembre 2025. Contro la squadra di Mark van Bommel, Les Bleus hanno faticato a tratti senza il loro capitano. Hanno creato appena 1,22 xG in una gara tirata, con il sostituto di Mbappé, Esteban Lepaul, che non è riuscito a segnare da uno 0,54 xG.

In precedenza, la Francia aveva totalizzato solo 1,17 xG contro la Turchia. I tentativi di Mbappé in quella gara valevano 0,42 xG, il dato più alto tra tutti i giocatori.

La sua importanza a livello di club è ancora più rilevante. Da quando è passato al Real Madrid, Mbappé ha segnato 94 gol in appena 111 presenze.

In questa stagione di Liga, l'ex PSG ha già segnato sette volte. È secondo nella classifica della competizione con un xG complessivo di 7,9. Mbappé fa inoltre registrare una media di 3,1 tiri in porta ogni 90 minuti.

L'assenza di Mbappé è relativamente insolita sia per il club che per la nazionale. Dalla stagione 2021/22, ha saltato solo 22 partite direttamente a causa di infortuni.

La scorsa stagione, il Real Madrid ha comunque mantenuto una media di 2,33 gol a partita nelle nove gare saltate da Mbappé per infortunio. Tuttavia, il francese non ha ancora saltato alcuna gara sotto la gestione Mourinho. Con Vinicius Junior sottotono e il neoacquisto estivo Yan Diomande ancora a secco di gol, la presenza del francese si farà sicuramente sentire.

L'assenza di Mbappé porterà a partite con meno gol?

Dopo due successi consecutivi per 1-0, puntare sull'Under 3 gol nel prossimo match della Francia contro l'Italia sembra offrire valore. Zidane potrebbe usare la partita come un'altra occasione per sperimentare in attacco, ma Mbappé è insostituibile.

Anche l'Italia sta iniziando un nuovo progetto dopo il ritorno di Roberto Mancini in panchina. Cinque delle sue precedenti sei partite si sono concluse con due gol o meno. Ripetere lo stesso copione venerdì sera a Parigi appare un'ipotesi allettante, con una probabilità implicita di appena il 37%.

Per quanto riguarda il Real Madrid, Mourinho sarà costretto a un rimpasto a meno di un recupero lampo di Mbappé. La riserva Carlos Espi ha inciso subentrando dalla panchina, con due reti decisive nel finale. Tuttavia, non ha ancora giocato titolare in questa stagione e sarà indietro di condizione.

Il Villarreal ha segnato e concesso molto, ma questa tendenza si riflette già nelle quote per la trasferta al Bernabeu. Sono guidati da Iñigo Pérez, che da allenatore ha pareggiato tre dei suoi cinque precedenti confronti con i Blancos. Quattro di quelle gare si sono chiuse con tre gol o meno.

Questo suggerisce che ci sia valore nello scommettere su un incontro più equilibrato del previsto. Il Real Madrid dovrebbe comunque trovare il gol contro il Sottomarino Giallo, ma sarà più complicato quattro giorni dopo a Roma.

La Roma vola sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Guida la Serie A con appena tre gol subiti in cinque partite. Se Mbappé resterà indisponibile, c'è chiaro potenziale perché l'attacco del Real Madrid venga imbrigliato allo Stadio Olimpico.

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