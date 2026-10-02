Con un percorso netto in tutte le competizioni in questa stagione, il Barcellona si candida a essere la squadra da battere sia in Spagna che in Europa.

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Il Barça di Flick è più forte che mai nonostante le partenze

All'inizio di questa stagione c'erano timori concreti su come si sarebbe presentato l'attacco del Barcellona. Preoccupazioni comprensibili, viste le partenze di Robert Lewandowski e Ferran Torres, le due punte di riferimento. Il club aveva inoltre fallito il tentativo di arrivare a Julian Alvarez dell'Atletico Madrid.

Con 36 gol segnati in otto partite in tutte le competizioni, quei timori sono stati rapidamente spazzati via. La scelta di Hansi Flick di schierare Raphinha in un nuovo ruolo centrale ha dato frutti in modo spettacolare. Il brasiliano ha messo a segno 12 gol e tre assist in appena sette presenze in campionato.

Il Barça ha fatto registrare una media di 2,5 gol ogni 90 minuti in Liga nella stagione 2025/26. Con Lamine Yamal tornato al meglio dopo i problemi fisici di fine stagione scorsa, la squadra è oggi più forte che mai. Il giovane talento ha contribuito con sette gol e quattro assist, mentre anche Fermin Lopez ha dato apporti importanti.

Con il Real Madrid di Jose Mourinho già sconfitto due volte, le speranze di una lotta per il titolo combattuta si stanno affievolendo. Il Barça è una squadra molto più completa, ed è già la favorita per vincere la Liga.

Chi scommette può trovare un valore migliore puntando sulla vittoria in Champions League, con una probabilità implicita del 20%. Quella quota è destinata inevitabilmente ad abbassarsi se la squadra continuerà a segnare con questo ritmo, cosa che appare probabile visto il calendario favorevole nelle prossime settimane.

Una forza d'attacco inarrestabile

Il Barcellona segna in media 1,83 gol a partita in più del Real Madrid in Liga. Il bottino di 31 reti è solo leggermente superiore al loro xG complessivo di 28,54. Questo dato evidenzia come anche la fase creativa sia cresciuta quest'anno, con giocatori come Rodri e Anthony Gordon ormai parte della rosa.

Al Camp Nou nessuna squadra spagnola sembra in grado di competere con il Barça. Dall'inizio della scorsa stagione, i blaugrana hanno vinto tutte le 22 partite casalinghe disputate in Liga. Nello stesso periodo, la squadra di Flick ha segnato in media 3,23 gol a partita.

Con 12 gol segnati nelle ultime due gare casalinghe di campionato, l'attacco del Barça è in una forma irresistibile. Nell'ultima gara interna, contro il Racing Santander, la squadra ha generato un record di 6,74 xG in Liga.

Il Barcellona non troverà altrettanto spazio contro un Getafe più votato alla fase difensiva nel prossimo impegno. Los Azules hanno subito appena sette gol in sette partite, ma non hanno ancora affrontato nessuna delle prime quattro della scorsa stagione.

Yamal è in grado di sbloccare anche i blocchi difensivi più organizzati. Nelle ultime sei presenze con il club ha contribuito con otto gol e sei assist. Una forma del genere suggerisce che i prossimi avversari continueranno a faticare contro il Barça.

I catalani continueranno a segnare dopo la sosta per le nazionali?

Raphinha ha riportato un infortunio mentre era in nazionale con il Brasile, ma al momento non è stato escluso dai prossimi impegni del Barcellona. È un aspetto da monitorare per chi scommette.

Gordon, Gabriel Jesus e Karim Adeyemi sono le opzioni disponibili in attacco qualora l'ex Leeds dovesse saltare la gara contro il Getafe. Tutti e tre hanno reso bene da quando si sono uniti al club in estate. Quella profondità offensiva sarà probabilmente determinante nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Il Barcellona ha vinto le ultime otto partite casalinghe contro il Getafe. Nella sfida della scorsa stagione i blaugrana crearono cinque grandi occasioni in una vittoria per 3-0. Considerato il miglioramento offensivo di quest'anno, il Barcellona rappresenta un buon valore come scommessa contro pronostico con un handicap di -3.

La Champions League è chiaramente una priorità assoluta per Flick e la sua squadra in questa stagione. Il dominio in campionato è continuo dall'arrivo del tecnico tedesco nel 2024, ma la gloria europea resta l'ultima frontiera.

Il Barça punta a una vittoria convincente contro il Galatasaray nella seconda giornata. Dopo aver già battuto il Feyenoord per 5-1, il loro attacco è destinato a far bene anche sul palcoscenico continentale.

Il Galatasaray è stato battuto 4-0 da un Trabzonspor trascinato da Mohamed Salah nell'ultimo impegno. La squadra di Okan Buruk ha perso anche 3-1 contro lo Sporting CP nella prima giornata di Champions League. Dall'inizio della scorsa stagione, i portoghesi hanno segnato in media 1,08 gol a partita in meno rispetto al Barcellona nella competizione.

Questi risultati rafforzano l'idea che un Barcellona così prolifico meriti fiducia con un handicap di -2 a Istanbul. Una vittoria così netta potrebbe inoltre provocare un grande scossone nel mercato antepost. Questo suggerisce che la squadra di Flick rappresenti una scelta interessante alle quote attuali.

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