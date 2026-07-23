Le novità estive della Fiorentina creano valore per le scommesse

L'arrivo del nuovo allenatore Fabio Grosso e i recenti innesti di mercato potrebbero cambiare radicalmente le sorti della Fiorentina nella nuova stagione.

Roma vs Fiorentina Mercato bet365 Planetwin365 Lottomatica Doppia chance Fiorentina/Pareggio 2.38 2.40 2.40 Roma Under 1.5 gol 1.85 2.00 2.00 Vittoria Fiorentina 5.75 5.85 5.85

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Perché la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa della Serie A

La campagna 2025/26 della Fiorentina non è stata di certo memorabile. I viola hanno chiuso al 15° posto in Serie A sotto la guida di Paulo Vanoli, autore di un cammino decisamente altalenante in campionato. La media punti si è attestata ad appena 1,39 a partita, terminando la stagione con soli otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Da allora, la società ha avviato una vera e propria rifondazione, affidando la panchina a Fabio Grosso. Il nuovo tecnico ha già piazzato alcuni colpi intelligenti sul mercato ed è l'artefice del nuovo corso viola. I bookmaker sembrano tuttavia sottovalutare il lavoro svolto fuori dal campo dalla Fiorentina, senza considerare i dati statistici della passata stagione.

Grosso, campione del mondo con l'Italia, vanta già due promozioni dalla Serie B alla Serie A nella sua carriera da allenatore. Ha guidato il Sassuolo alla vittoria del campionato cadetto e ad un 11° posto nell'anno del ritorno in massima serie nella scorsa stagione.

Gli elementi per credere che la Fiorentina possa superare le aspettative ci sono tutti, specialmente in caso di un avvio positivo. Il primo banco di prova sarà la sfida dell'Olimpico contro la Roma nella prima giornata: un risultato utile in questo match darebbe un'importante iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato.

Il nuovo corso della Fiorentina parte da un mercato intelligente

Il rullino di marcia dell'ultimo campionato è stato innegabilmente deludente, con 41 gol fatti, 50 subiti e una differenza reti negativa. Numeri del genere su un'intera stagione non spingono di certo i bookmaker a dare fiducia alla squadra. Tuttavia, il fattore determinante per questo nuovo anno è l'arrivo del nuovo allenatore Fabio Grosso, vero punto di partenza della rifondazione viola.

Le operazioni estive di calciomercato si sono rivelate mirate: la Fiorentina si è concentrata sul rafforzamento della colonna vertebrale della squadra anziché limitarsi ad accumulare innesti. Radu Dragusin e Alex Jimenez offeriscono a Grosso maggiori alternative in difesa, mentre Christ Inao Oulai, Arthur Atta e Marco Brescianini vanno ad irrobustire la mediana.

L'arrivo di Viery dal Gremio aggiunge un'ulteriore opzione al centro della difesa. Inoltre, il prestito di Robin Gosens allo Schalke ha contribuito a un profondo restyling della rosa.

Dragusin e Jimenez garantiscono un prezioso bagaglio d'esperienza maturato in Premier League, ma Grosso ha voluto rinforzare anche il reparto avanzato. Giovanni Fabbian è arrivato a Firenze dal Bologna con l'obiettivo di innescare l'attaccante Roberto Piccoli, autore di soli quattro gol in 32 presenze di Serie A nella scorsa stagione.

Lo spazio di Fabbian è stato limitato nella passata stagione, con soli 14 gettoni di presenza con la maglia del Bologna, durante i quali ha comunque collezionato 14 conclusioni in porta. Il calciomercato non garantisce automaticamente un salto di qualità, ma la Fiorentina aveva un assoluto bisogno di basi solide nel proprio impianto centrale e questa rifondazione offre a Grosso l'opportunità di costruirle.

L'attacco della Fiorentina merita un'analisi più approfondita

Il rendimento casalingo della Fiorentina richiede un drastico miglioramento, viste le sole quattro vittorie ottenute in 19 gare interne nello scorso campionato. Una percentuale di successo del 21% è proprio ciò che crea valore nelle quote a favore dei viola, specialmente nelle battute iniziali della stagione. I dati statistici indicano infatti un potenziale superiore rispetto a quanto espresso sul campo.

Per quanto riguarda i gol previsti, la Viola ha fatto registrare un dato di 52,75 xG, il settimo valore più alto della Serie A e persino superiore a quello del Napoli secondo in classifica. Ciò dimostra un'ottima mole di gioco creata — ben 489 tiri totali —, ma con una resa realizzativa insufficiente (131 nello specchio). Una possibile spiegazione risiede nelle difficoltà di Piccoli nello sfruttare le occasioni avute.

L'attaccante ha messo a segno quattro reti in campionato a fronte di un valore di 6,52 xG nel 2025/26, dopo aver realizzato 10 gol da 13,31 xG nella stagione precedente. Questo non garantisce una risalita immediata in classifica, ma indica chiaramente come il bottino di gol della scorsa stagione sia stato decisamente inferiore rispetto alle occasioni costruite.

La riorganizzazione tattica potrebbe portare maggiore solidità difensiva, garantendo agli attaccanti una base di partenza migliore. Grosso potrà inoltre puntare su uno dei punti di forza mostrati dalla Fiorentina nella scorsa stagione: gli attacchi diretti, che hanno portato a un totale di cinque reti. I viola si sono piazzati al quinto posto in questa speciale graduatoria, facendo meglio di Inter, Juventus, Napoli e della stessa Roma.

Perché scommettere sul colpo a sorpresa della Fiorentina

Il campionato della Fiorentina si apre con la trasferta allo Stadio Olimpico contro la Roma nella prima giornata. Le quote dei bookmaker vedono i padroni di casa nettamente favoriti per la vittoria, considerando il pareggio un esito più probabile rispetto al successo esterno della Viola.

Sebbene le prestazioni della Roma nella scorsa stagione giustifichino il ruolo di favorita, il loro valore di xG si è attestato a 54,94, solo 2,19 in più rispetto a quello della Fiorentina. Il terzo posto finale dei giallorossi porta a formulare un pronostico a favore di una loro vittoria contro una squadra giunta quindicesima, avvalorato anche dal 58% di gare casalinghe concluse senza subire reti e da una striscia finale di cinque vittorie consecutive. Tuttavia, questi fattori aumentano l'interesse nell'Ipotizzare un esito a sorpresa a favore della Fiorentina.

La Roma rimane la candidata più probabile alla vittoria e la rifondazione della Fiorentina potrebbe richiedere tempo. Tuttavia, la quota degli ospiti stuzzica l'interesse poiché riflette le prestazioni della vecchia Fiorentina, senza tenere conto della possibilità di un maggiore equilibrio sotto la guida di Grosso.

La Fiorentina va considerata come outsider piuttosto che favorita. Qualora la nuova colonna vertebrale della squadra dovesse trovare subito l'intesa, formulare un pronostico favorevole all'impresa a Roma potrebbe rivelarsi un'opzione di valore. Le solide basi della Roma e la forma recente rendono la sfida complessa, ma è proprio questo aspetto a creare il potenziale interesse per le scommesse.