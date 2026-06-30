Pronostici Messico - Ecuador: un Messico impressionante pronto a proseguire il cammino

La scelta ricade sui co-organizzatori a Città del Messico, con il passaggio del turno del Tri agli ottavi di finale.

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Quote Messico - Ecuador

Pronostici Messico - Ecuador Stake Planetwin365 bet365 Vittoria Messico 2.23 2.20 2.20 NG & Under 2.5 gol 1.69 1.70 1.72 Raúl Jiménez segna o fornisce un assist 2.75 2.80 2.62

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Messico 1-0 Ecuador

Pronostico marcatore: Messico - Raúl Jiménez

Il Messico si presenta in ottima forma alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la decima volta nella sua storia. I co-organizzatori hanno vinto tutte e tre le partite del Gruppo A per raggiungere questo traguardo, mantenendo la porta inviolata senza subire alcuna rete. Il commissario tecnico Javier Aguirre può ritenersi ampiamente soddisfatto di quanto mostrato finora.

Al contrario, lo stato di forma dell'Ecuador è stato più altalenante. La Tricolor ha collezionato una vittoria, un pareggio e una sconfitta per assicurarsi un posto nei sedicesimi di finale. Tuttavia, va sottolineato che la formazione guidata da Sebastián Beccacece è stata in grado di battere la Germania, dimostrando di essere un ostacolo non facile da superare.

Probabili formazioni Messico - Ecuador

Messico: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Romo, Gutierrez, Alvarado, Jimenez, Quinones

Ecuador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo, Plata, Valencia

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I messicani continuano a impressionare

Il Messico aveva già mostrato un'eccellente condizione nei mesi precedenti a questo Mondiale estivo, e l'inizio del torneo non avrebbe potuto essere migliore. Tre vittorie consecutive e sei reti all'attivo a fronte di nessuna subita garantiscono il massimo della fiducia in vista dei sedicesimi di finale. Con il fattore campo a favore, lo status di favoriti per i padroni di casa non sorprende affatto.

Il Tri non deve fare i conti con infortuni o squalifiche, il che permette a Javier Aguirre di schierare la formazione ideale. Raúl Jiménez tornerà quasi certamente dal primo minuto dopo aver riposato nel match contro la Repubblica Ceca. L'Ecuador si trova in una situazione analoga sul fronte delle disponibilità, con Sebastián Beccacece che può contare sulla rosa al completo.

Ci si attende un confronto estremamente equilibrato a Città del Messico, con la selezione messicana che dovrebbe alla fine spuntarla. Sebbene l'orientamento sia a favore del successo interno nei tempi regolamentari, non stupirebbe se la sfida dovesse prolungarsi fino ai tempi supplementari.

Scommessa 1: Vittoria Messico a quota 2.23 su Stake

Un match da poche reti

Ci sono ottimi motivi per prevedere un incontro a basso punteggio. Entrambe le squadre hanno chiuso l'ultima partita del girone con un esito Over 2.5, ma le precedenti quattro sfide si erano concluse con un segno Under 2.5. Il Messico ha registrato ben otto partite con meno di tre gol complessivi nel corso del 2026, una statistica che trova riscontro anche in ben 13 delle ultime 17 partite disputate dall'Ecuador.

Entrambe le compagini si sono dimostrate difficili da superare e mostrano una notevole solidità difensiva. Per questa ragione, è improbabile assistere a una pioggia di gol all'Azteca questa settimana. Aguirre e Beccacece hanno svolto un lavoro eccellente sotto il profilo dell'organizzazione tattica, e l'incontro si preannuncia molto bloccato.

Si tratta del classico match destinato a essere deciso da un singolo episodio o da una sola marcatura. Con la spinta del pubblico di casa, la preferenza va alla selezione in maglia verde per la zampata vincente.

Scommessa 2: NG & Under 2.5 gol a quota 1.70 su PlanetWin365

Jiménez a caccia del prestigioso traguardo

Avendo da poco festeggiato il suo 35° compleanno, il Mondiale 2026 sarà con ogni probabilità l'ultimo per Raúl Jiménez. L'attaccante del Wolverhampton Wanderers ha messo a segno 46 reti in 128 presenze con la maglia della propria nazionale e punta con decisione a raggiungere quota 50 gol. Ci si attende che possa compiere un passo importante verso questo traguardo proprio nella sfida contro l'Ecuador.

Jiménez è stato preservato nel match contro i cechi, rimanendo a riposo per l'intera durata dell'incontro vinto dal Messico per 3-0. Di conseguenza, si presenterà al top della freschezza atletica per guidare il reparto offensivo nella capitale. La retroguardia ecuadoriana è perfettamente consapevole del grande pericolo rappresentato dal centravanti.

L'ex giocatore del Fulham parte con i favori dei pronostici dei bookmaker per trovare la via del gol in questo match, una tesi ampiamente condivisibile. Sebbene la via della rete sia aperta anche ad altri interpreti, "El Lobo Mexicano" rimane la scelta principale per lasciare il segno. Sia che si tratti di sbloccare la gara in prima persona o di mandare in porta un compagno, Jiménez vorrà dimostrare ancora una volta il proprio valore sul palcoscenico internazionale.

Scommessa 3: Raúl Jiménez segna o fornisce un assist a quota 2.62 su Lottomatica

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