Gli Orange hanno brillato nell'ultima partita e ci si aspetta che mantengano lo slancio per superare le deludenti Aquile di Cartagine.

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Quote Tunisia - Olanda

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Reijnders Over 0.5 assist (incl. OT) a 4.20 invece di 4.00 👉 Stake

MyCombo: Malen/sostituto segna + Reijnders/sostituto segna o fa assist + Dumfries/sostituto assist + Gakpo/sostituto almeno 3 tiri in porta a quota 17.86 invece di 16.08 👉 Sisal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Tunisia 1-3 Olanda

Pronostico marcatore: Tunisia - Montassar Talbi; Olanda - Memphis Depay, Cody Gakpo, Virgil van Dijk

Le cose non avrebbero potuto andare peggio per la Tunisia in questa avventura ai Mondiali. Dopo aver subito una pesante sconfitta per 5-1 contro la Svezia al debutto, la federazione ha esonerato il commissario tecnico, prima di subire un secondo KO per 4-0 nella partita successiva. Le Aquile di Cartagine sono già eliminate dal torneo, ma a Kansas City giocheranno per l'onore.

Per quanto riguarda l'Olanda, la squadra ha letteralmente svoltato nella seconda giornata della competizione. Dopo il pareggio per 2-2 contro il Giappone, gli olandesi hanno travolto la Svezia per 5-1 e ora hanno bisogno di un solo punto per strappare il pass per la fase a eliminazione diretta. Gli Orange partono ampiamente favoriti per questa sfida all'Arrowhead Stadium e l'obiettivo principale resta la conquista dei tre punti.

Probabili formazioni Tunisia - Olanda

Tunisia:Dahmen, Bronn, Arous, Talbi, Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi, Hannibal, Gharbi, Tounekti

Olanda:Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, van Hecke, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo

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Abbiamo analizzato e listato le top promozioni sulla giocata sui singoli calciatori attive per la competizione iridata, ideate per tutelare l'utente nell'eventualità di una sostituzione anticipata durante i match.

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Gli Orange cercano il bottino pieno in un match aperto

L'Olanda arriva a Kansas City carica di fiducia dopo la netta vittoria sulla Svezia nell'ultimo turno. La Tunisia, al contrario, spera di riscattarsi dopo due prove decisamente negative.

Entrambe le selezioni non presentano problemi legati a infortuni o squalifiche, il che significa che i due commissari tecnici avranno a disposizione rose al completo sul terreno dell'Arrowhead Stadium. Memphis Depay potrebbe partire titolare per la prima volta nel torneo qualora Ronald Koeman decidesse di optare per il turnover. Tuttavia, il tecnico potrebbe anche scegliere di confermare l'undici precedente. Sul fronte opposto, Hervé Renard è costretto a cambiare qualcosa per trovare una soluzione a una squadra in netta difficoltà.

Ci si aspetta una vittoria degli Orange, anche se la loro retroguardia non è apparsa del tutto impenetrabile. Sia il Giappone sia la Svezia sono riusciti a perforare la difesa olandese e le Aquile di Cartagine hanno i mezzi per fare altrettanto. Sebbene sia improbabile che la nazionale nordafricana riesca a strappare un risultato utile, la via del gol resta ampiamente alla portata.

Scommessa 1: Olanda vincente & GG a quota 3.20 su PlanetWin365

Un match spettacolare per gli appassionati

Il Gruppo F si è rivelato finora ricco di reti. In ognuna delle partite disputate fin qui si sono registrati più di 3.5 gol complessivi, e in tre occasioni su quattro entrambe le squadre sono andate a segno. È lecito attendersi uno scenario simile anche in Missouri.

Inoltre, cinque delle sei partite giocate dall'Olanda nel 2026 hanno visto entrambe le formazioni andare a segno, quindi un altro esito di questo tipo non sorprenderebbe. La Tunisia ha faticato a trovare la porta con regolarità, ma senza più la pressione del risultato, Renard chiederà una prova d'orgoglio e di carattere.

Gli Orange dovrebbero aggiudicarsi l'incontro, ma gli avversari faranno di tutto per salvare la faccia prima di salutare definitivamente la competizione.

Scommessa 2: Over 3.5 gol a quota 2.10 su Lottomatica

Gakpo pronto a mettere a dura prova la difesa tunisina

Il capocannoniere olandese, Depay, gode dei favori dei bookmaker per quanto riguarda i possibili marcatori, seguito da Donyell Malen. Tuttavia, queste opzioni offrono un valore di scommessa piuttosto limitato, spingendo l'analisi verso mercati alternativi. Reduce dalla splendida doppietta contro la Svezia, Cody Gakpo si presenterà a questo appuntamento con il morale alle stelle.

Gakpo ha vissuto una stagione complicata a livello di club con il Liverpool, ma con la maglia della nazionale riesce spesso a esprimersi al meglio. Il ventisettenne vanta 35 partecipazioni attive ai gol (tra reti e assist) in 52 presenze internazionali, incluse sei marcature nelle ultime cinque apparizioni. C'è da scommettere che sarà motivato a rimpinguare il proprio bottino.

All'attaccante mancano solo 10 gol per eguagliare il record con la nazionale del leggendario Johan Cruyff, e si trova a 12 lunghezze da Ruud van Nistelrooy. Gakpo vedrà sicuramente la fragile retroguardia tunisina come l'occasione ideale per accorciare le distanze, e ci sono ottime probabilità che riesca nel suo intento.

Scommessa 3:Cody Gakpo marcatore incontro a quota 1.83 su bet365

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