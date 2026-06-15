Pronostici Spagna - Capo Verde: inizio solido per le Furie Rosse

Il nostro esperto di scommesse prevede una vittoria per la nazionale favorita del torneo nel match d'esordio, con Mikel Oyarzabal ad aprire le marcature.

Migliori scommesse per Spagna - Capo Verde

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Quote Spagna vs Capo Verde

Pronostici Spagna - Capo Verde Stake Planetwin365 AdmiralBet Mikel Oyarzabal primo marcatore 3.30 3.75 3.30 Under 3.5 1.80 1.83 1.87 Fabián Ruiz 1+ assist 3.40 3.55 2.35

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna 2-0 Capo Verde

Pronostico marcatore: Spagna - Mikel Oyarzabal x2

La Spagna non subisce una sconfitta nei tempi regolamentari dal ko in amichevole contro la Colombia nel periodo di preparazione a Euro 2024. Le Furie Rosse hanno superato agevolmente le qualificazioni per questo Mondiale, anche se nelle ultime amichevoli sono state bloccate sul pari da Iraq ed Egitto. L'ultimo test di preparazione della Roja ha prodotto una vittoria per 3-1 contro il Perù a Puebla.

A prescindere dal risultato finale, si tratterà di un'occasione storica per Capo Verde, al debutto assoluto in una fase finale della Coppa del Mondo. La vittoria per 3-0 contro la Serbia il mese scorso suggerisce che le debuttanti del torneo non vadano totalmente sottovalutate nel Gruppo H. Tuttavia, la selezione africana ha vinto solo due delle sei partite disputate dopo aver strappato la qualificazione.

Probabili formazioni Spagna - Capo Verde

Spagna: Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Llorente, Rodri, Fabián, Pedri, Olmo, Oyarzabal, Ferran

Capo Verde:Vozinha, Diney, L. Costa, Lopes, Moreira, D. Duarte, Lenini, Cabral, Monteiro, Mendes, Livramento

Oyarzabal per sbloccare il match ad Atlanta

La Spagna spera di recuperare sia Nico Williams che Lamine Yamal per la gara d'esordio dopo i rispettivi infortuni. Tuttavia, il commissario tecnico Luis de la Fuente potrebbe decidere di non correre rischi, lasciando i suoi esterni d'attacco stellari in panchina. Questo scenario consolida lo status di Mikel Oyarzabal come principale indiziato per andare a segno per la Roja nella prima giornata.

L'attaccante della Real Sociedad è reduce da una stagione prolifica, spinta da ben 27 reti in 47 presenze complessive tra club e nazionale. I suoi sei gol nelle qualificazioni ai Mondiali sono arrivati al ritmo impressionante di uno ogni 74 minuti.

Oyarzabal ha sbloccato il punteggio nei primi 15 minuti in due delle sei partite giocate dalla Spagna in quella campagna elettorale. Ha inoltre firmato la rete del vantaggio al secondo minuto nell'ultimo test contro il Perù. Puntare sul ventinovenne come primo marcatore contro Capo Verde offre un ottimo valore, con una probabilità implicita del 30.3%.

Scommessa 1: Mikel Oyarzabal primo marcatore a quota 3.30 su Stake

Le debuttanti proveranno a contenere il passivo

Capo Verde si colloca, insieme a Curaçao e Haiti, tra le grandi cenerentole di questo Mondiale. Tuttavia, ci sono ottimi motivi per ritenere che la selezione africana possa rivelarsi più competitiva rispetto ad altre outsider.

Il movimento calcistico in Africa vanta una notevole profondità tecnica, e i "Tubaron Azul" hanno chiuso il loro girone di qualificazione con ben quattro punti di vantaggio su una habitué dei Mondiali come il Camerun. Durante quella striscia, la nazionale di Capo Verde ha subito appena 0.8 gol ogni 90 minuti. Inoltre, il segno GG si è registrato solo nel 30% dei loro match, a testimonianza di una retroguardia solida.

La Spagna rappresenta un ostacolo decisamente più severo ma, con Williams e Yamal non al top della condizione, un punteggio tennistico non è affatto scontato. Capo Verde ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due amichevoli. Sei delle loro ultime sette partite si sono concluse con tre o meno reti totali, il che rende interessante questa opzione ad Atlanta.

Scommessa 2: Under 3.5 gol a quota 1.87 su Goldbet

Fabián Ruiz pronto a brillare in mezzo al campo

La Spagna imporrà prevedibilmente il proprio spartito attraverso il possesso palla in questo match. Con Rodri a fare da schermo davanti alla difesa, Pedri e Fabián Ruiz avranno la libertà di inserirsi in avanti.

Fabián è stato uno degli eroi silenziosi di questa vincente nazionale spagnola negli ultimi anni. Il centrocampista del PSG ha brillato a Euro 2024 con due gol e due assist in sei presenze. Nonostante abbia saltato diverse partite di qualificazione ai Mondiali per infortunio, è comunque riuscito a mettere a referto un assist nelle sole due apparizioni concesse.

Nonostante qualche stop fisico, l'ex Napoli ha mantenuto una media di un assist ogni 283 minuti nel massimo campionato francese in questa stagione. Dovrebbe arrivare a questo torneo riposato al punto giusto, avendo collezionato solo 21 partenze da titolare tra Ligue 1 e Champions League. Elementi che lo aiuteranno a fare la differenza in Nord America, rendendo di valore la quota per un suo assist nel match inaugurale.

Scommessa 3: Fabián Ruiz 1+ assist a quota 4.00 su Lottomatica

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