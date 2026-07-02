Pronostici Spagna - Austria: fiducia nelle Furie Rosse e in Lamine Yamal

Risulta difficile ipotizzare un esito diverso dalla vittoria delle Furie Rosse, intenzionate a eliminare il "Das Team" nel match di giovedì 2 luglio.

Migliori scommesse per Spagna - Austria

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Quote Spagna vs Austria

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna - Austria 2-0

Pronostico marcatore: Spagna - Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

Il cammino della Spagna nei Mondiali 2026 è iniziato in salita, complice il pareggio a sorpresa contro Capo Verde nella giornata inaugurale. Le Furie Rosse si sono però riscattate prontamente, travolgendo l'Arabia Saudita e ottenendo una vittoria di misura contro l'Uruguay. Gli uomini di Luis de la Fuente restano saldamente tra i grandi favoriti per la vittoria finale del torneo.

Per quanto riguarda l'Austria, il rendimento della squadra è apparso fin qui piuttosto altalenante. La selezione austriaca ha rischiato seriamente l'eliminazione, evitata solo grazie a un gol in extremis nel pareggio contro l'Algeria, beneficiando poi di una buona dose di fortuna contro la Giordania. Ralf Rangnick è consapevole che per firmare l'impresa a Los Angeles servirà una prestazione impeccabile.g

Probabili formazioni Spagna - Austria

Spagna: Simon, Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Merino, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena

Austria:A. Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, X. Schlager, Seiwald, Laimer, Schmid, Sabitzer, Arnautovic

La solidità difensiva delle Furie Rosse

Secondo i bookmaker, solo Francia e Argentina godono di una considerazione maggiore rispetto alla Spagna per il trionfo finale. Sulla carta, la compagine di Luis de la Fuente possiede un tasso tecnico decisamente superiore e ha tutte le carte in regola per sbrigare la pratica con fiducia. L'Austria appare limitata nel confronto diretto, ed è lecito attendersi una netta superiorità da parte degli iberici.

Non mancano tuttavia i grattacapi legati agli infortuni in casa spagnola. Nico Williams sembra destinato a dare forfait, e anche la presenza di Yeremy Pino resta in forte dubbio. Con Victor Muñoz alle prese con un acciacco fisico, le opzioni sulle corsie esterne iniziano a scarseggiare per la Spagna.

Al contrario, Ralf Rangnick può disporre dell'intero organico e si aspetta un importante salto di qualità in questa sfida. Gli austriaci hanno sì messo a segno tre reti nell'ultimo turno, ma si troveranno di fronte una retroguardia spagnola ancora imbattuta nel torneo. Considerata la solidità mostrata finora dalle Furie Rosse e le lacune difensive del "Das Team", il pronostico si orienta verso una vittoria a reti inviolate per la selezione in maglia rossa.

Scommessa 1: Spagna vincente & NG a quota 1.70 su Lottomatica

Un successo agevole per la Spagna

Questo appuntamento si preannuncia come un match in cui la Spagna potrebbe non aver bisogno di forzare al massimo i ritmi per conquistare il successo. All'orizzonte si profila un ottavo di finale contro Portogallo o Croazia, ostacoli che si preannunciano ben più complessi. Finora gli uomini di De la Fuente hanno gestito il torneo con discreta scioltezza, senza quasi mai correre seri rischi in fase difensiva, nemmeno nel pareggio contro Capo Verde.

È passato molto tempo dall'ultimo scontro diretto tra le due nazionali, e ancor di più dall'ultimo precedente in un Mondiale. La Spagna si impose per 5-1 in un'amichevole del 2009, mentre perse per 2-1 nella rassegna iridata del 1978 in Argentina.

Il pronostico si orienta verso un match dal punteggio non troppo elevato, con le Furie Rosse brave a gestire le energie per portare a casa la qualificazione. L'Austria ha già faticato enormemente a scardinare la difesa dell'Argentina, e con ogni probabilità si troverà di fronte a problematiche analoghe sul prato della California.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 2.10 su Goldbet

Riflettori nuovamente puntati su Yamal

Nonostante la giovanissima età (appena 18 anni), non vi sono dubbi sul fatto che Lamine Yamal rappresenti una pedina fondamentale nello scacchiere della Spagna. Il talento del Barcellona è partito titolare nelle ultime due sfide dopo aver smaltito un infortunio, e la squadra ha centrato due successi. Resta il legittimo dubbio se Capo Verde sarebbe riuscito a mantenere la porta inviolata qualora il gioiello blaugrana fosse stato in campo fin dal primo minuto.

La stella del Barcellona ha collezionato ben 24 centri con il proprio club in questa stagione e punta a rimpinguare un bottino già straordinario per l'annata 2025/26. Dopo aver rotto il ghiaccio in questo Mondiale contro l'Arabia Saudita, ci sono ottime possibilità di vederlo esultare nuovamente in questa sfida.

I bookmaker indicano Mikel Oyarzabal como principale indiziato per la via del gol, ma la quota legata a Yamal offre un valore decisamente più interessante. Entrambi gli attaccanti hanno le qualità per timbrare il cartellino al SoFi Stadium, trascinando gli iberici al turno successivo.

Scommessa 3: Lamine Yamal marcatore in qualsiasi momento a quota 1.80 su Stake

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