Si punta sul successo dei fiamminghi in Texas, in un match che si preannuncia comunque equilibrato contro una Svezia reduce da ottimi risultati.

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Olanda - Svezia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Olanda 2-1 Svezia

Pronostico marcatore: Olanda - Memphis Depay, Cody Gakpo; Svezia - Alexander Isak

C'è stato molto rammarico in casa Olanda dopo il debutto, dove la selezione ha gettato al vento due volte il vantaggio pareggiando 2-2 contro il Giappone. Gli uomini di Ronald Koeman non hanno convinto appieno nemmeno nel percorso di avvicinamento, complici la sconfitta contro l'Algeria e il pareggio con l'Ecuador. Inoltre, la vittoria di misura contro l'Uzbekistan all'inizio del mese ha sollevato ulteriori dubbi sullo stato di forma attuale della squadra.

La Svezia, al contrario, si presenterà a Houston con il morale alle stelle. Graham Potter è riuscito a invertire la rotta dopo una campagna di qualificazione complessa, e il debutto nel torneo è stato un trionfo assoluto grazie al 5-1 rifilato alla Tunisia. Tuttavia, il recente pareggio contro la Grecia e il KO subito contro la Norvegia dimostrano che il pacchetto arretrato svedese concede sempre qualcosa.

Probabili formazioni Olanda - Svezia

Olanda: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Vin, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

Svezia: Nordtfeldt, Hien, Lindelof, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Nygren, Isak, Gyokeres

Gli Oranje cercano il riscatto

Ronald Koeman si aspetta che i suoi ragazzi facciano tesoro degli errori commessi contro il Giappone in vista della sfida settimanale con la Svezia. L'Olanda vanta una rosa di assoluto spessore tecnico, che tuttavia ha spesso reso al di sotto delle aspettative. Affrontare la Blågult non sarà una passeggiata, specie dopo il netto 5-1 inflitto alla Tunisia da questi ultimi.

La scommessa olandese deve fare i conti anche con l'infermeria, date le assenze pesanti di Xavi Simons e Jerdy Schouten, costretti a saltare l'intera competizione. Memphis Depay, invece, punta a una maglia da titolare dopo aver smaltito i problemi fisici. Sul fronte svedese, buone notizie per Gabriel Gudmundsson, che dovrebbe aver recuperato dal risentimento accusato contro i tunisini.

Dopo la prima giornata, Koeman ha un disperato bisogno di un risultato positivo rispetto a Graham Potter, e le analisi si muovono verso una reazione della sua squadra. Poiché nessuna delle due difese è apparsa finora impeccabile, è lecito attendersi almeno una marcatura da parte degli svedesi.

Scommessa 1: Olanda vincente e GG a quota 3.50 su Stake

Fragilità difensive

La retroguardia degli Oranje ha incassato due reti domenica contro il Giappone. Inoltre, la porta olandese è rimasta violata anche nelle sfide contro Uzbekistan, Algeria, Ecuador e Norvegia. Di fatto, l'ultimo clean sheet risale a novembre. Scenario analogo per la Svezia in questa statistica: la gestione Potter, iniziata a ottobre, non ha ancora registrato una gara terminata a reti inviolate.

Con elementi del calibro di Alexander Isak, Viktor Gyokeres e Cody Gakpo sul rettangolo di gioco, le premesse per un match ricco di gol ci sono tutte. Entrambe le squadre dispongono del potenziale per mettere in difficoltà i rispettivi avversari, il che fa presagire novanta minuti ad alta intensità all'Houston Stadium.

Tre delle ultime cinque uscite dell'Olanda si sono chiuse con il segno Over 2.5, esito registrato in tutte le ultime cinque partite disputate dalla Svezia. Il segno GG si è invece verificato in ben nove di questi dieci incontri complessivi, un trend statistico che potrebbe tranquillamente ripetersi in questa occasione.

Scommessa 2: Over 2.5 gol a quota 1.85 su Planetwin365

Il ritorno del bomber storico olandese

La marcia in più per l'undici di Koeman si chiama Depay, capocannoniere storico della nazionale. L'attaccante ha vissuto momenti complicati di recente a causa di un infortunio rimediato con il Corinthians, ma il rientro a gara in corso contro la Tunisia ha dato segnali positivi. La determinazione per riprendersi il posto dal primo minuto nella seconda giornata è massima.

I bookmaker lo considerano il profilo più caldo per sbloccare il match con un gol o un assist, e le motivazioni non mancano. All'attaccante mancano solo nove partecipazioni attive per raggiungere quota 100 contributi con la maglia della nazionale: a 32 anni il traguardo è ampiamente alla portata e questo weekend rappresenta l'occasione ideale per accorciare le distanze.

Dall'altra parte, Gyokeres e Isak sono gli osservati speciali della difesa olandese, soprattutto dopo le firme d'autore contro le Aquile di Cartagine. La scelta principale per questo match ricade però su Depay, pronto a caricarsi il peso dell'attacco sulle spalle.

Scommessa 3: Memphis Depay marcatore o assistman a quota 1.75 su bet365

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