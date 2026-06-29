Pronostici Olanda - Marocco: si prospettano i tempi supplementari a Guadalupe

Si prevede un match molto equilibrato, in cui né gli Oranje né i Leoni dell'Atlante riusciranno a ipotecare la vittoria nei 90 minuti regolamentari.

Migliori scommesse per Olanda - Marocco

Pareggio tra Olanda e Marocco a quota 3.00 su Lottomatica

Esito GG a quota 1.90 su Goldbet

Brian Brobbey segna o fornisce un assist a quota 2.25 su bet365

Quote Olanda vs Marocco

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👉 C. Gakpo e I. Saibari entrambi a segno a 18.00 invece di 12.96 su Sisal

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Olanda 1-1 Marocco

Pronostico marcatore: Olanda - Brian Brobbey; Marocco - Ismael Saibari

L'Olanda sembra crescere partita dopo partita, iniziando a configurarsi come una vera e propria potenza in questo Mondiale. Una comoda vittoria per 3-1 sulla Tunisia ha permesso alla squadra di raggiungere la doppia cifra di reti complessive nel torneo, un dato che renderà sicuramente soddisfatto Ronald Koeman. Tuttavia, la prossima sfida sarà senza dubbio la più impegnativa affrontata finora.

Il Marocco, d'altra parte, si presenterà in Messico con il morale altissimo. Gli uomini di Mohamed Ouahbi hanno dato prova di grande resilienza nella competizione, superando la fase a gironi da imbattuti. Dopo aver raggiunto le semifinali nella scorsa edizione, la nazionale nordafricana è determinata a mostrare nuovamente tutto il proprio valore.

Probabili formazioni Olanda - Marocco

Olanda: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Van Hecke, van de Ven, de Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey

Marocco: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

⚽ Le migliori iniziative per scommettere sui Mondiali 2026

Durante la fase finale dei Mondiali 2026, l'intensità delle partite può ribaltare qualsiasi risultato. La funzione di anticipo sul doppio vantaggio tutela lo studio pre-gara dalle rimonte improvvise nelle calde sfide della fase a gironi. Si applicano T&C.

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Due squadre troppo equilibrate per dividersi

Con la conclusione della fase a gironi, le partite dei Mondiali 2026 dovrebbero iniziare a diventare tatticamente più chiuse e serrate. Sia l'Olanda che il Marocco hanno espresso un ottimo calcio finora, mantenendo entrambe una media superiore ai 2 gol a partita. Le due selezioni si presentano però in perfetto equilibrio alla vigilia dell'incontro di Guadalupe.

Gli olandesi dovrebbero riaccogliere Micky van de Ven, rimasto a riposo nella vittoria contro la Tunisia per evitare il rischio di una squalifica. Ronald Koeman non ha fatto molto turnover nelle prime tre partite, e ci si attende uno scenario simile contro i marocchini. I Leoni dell'Atlante, invece, sono al gran completo e hanno potuto far rifiatare alcuni elementi nel successo contro Haiti.

Si preannuncia un confronto in cui entrambe le squadre faticheranno a superarsi nel tentativo di strappare il pass per gli ottavi di finale. I tre precedenti storici sono stati tutti all'insegna dell'equilibrio, sebbene si siano sempre conclusi con un vincitore nei tempi regolamentari. Questa volta, tuttavia, potrebbe essere davvero difficile decretare un vincitore nei 90 minuti.

Scommessa 1: Pareggio tra Olanda e Marocco a quota 3.00 su Lottomatica

Lacune difensive evidenti

Se da un lato gli Oranje e i marocchini si sono mostrati brillanti in fase offensiva, dall'altro sono emerse alcune fragilità difensive. L'Olanda ha subito gol in tutte e tre le partite del girone e non riesce a mantenere la porta inviolata dallo scorso novembre. I Leoni dell'Atlante, invece, sono riusciti a fermare la Scozia, ma hanno incassato due reti da Haiti nell'ultimo scontro del Gruppo C.

Sia Koeman che Ouahbi cercheranno soluzioni per colpire la linea difensiva avversaria, il che lascia presagire una serata di lavoro per i due portieri. Questo match ha il potenziale per rivelarsi affascinante, con i Leoni dell'Atlante desiderosi di dimostrare che il cammino del 2022 non è stato un caso isolato, mentre l'Olanda si appresta ad affrontare l'ostacolo più duro del suo percorso.

Non ci si aspetta una partita dal punteggio particolarmente alto, ma un paio di reti non dovrebbero mancare. Entrambe le squadre sono andate a segno in tutti e tre i precedenti storici.

Scommessa 2: Esito GG a quota 1.90 su Goldbet

L'uomo più in forma degli Oranje

La prima stagione di Brian Brobbey in Inghilterra si è conclusa positivamente, avendo contribuito al settimo posto del Sunderland in Premier League. Il suo desiderio era quello di lasciare il segno anche sul palcoscenico internazionale, un obiettivo ampiamente centrato finora. Con tre gol all'attivo in due partenze da titolare, l'attaccante olandese sta attraversando un momento di forma straordinario.

Koeman si troverà di fronte a scelte importanti per l'undici titolare della prossima settimana, ma Brobbey ha senza dubbio rafforzato la propria candidatura. Schierato dal primo minuto contro Svezia e Tunisia, è lecito attendersi una sua conferma sul terreno di gioco. Memphis Depay resta il favorito per i bookmaker per trovare la via del gol, seppur con un margine minimo, anche se la sua presenza dall'inizio non è garantita.

Donyell Malen, Cody Gakpo e Crysencio Summerville rappresentano minacce di assoluto livello, eppure Brobbey rimane l'osservato speciale. Non sarebbe affatto una sorpresa vederlo incidere sul tabellino dei marcatori all'Estadio Monterrey.

Scommessa 3: Brian Brobbey segna o fornisce un assist a quota 2.25 su bet365

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