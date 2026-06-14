Pronostici Olanda - Giappone: l'Oranje vuole partire forte a Dallas

Ci si aspetta un match equilibrato in questa gara d'esordio, con l'Oranje favorita per avere la meglio sui Samurai Blue.

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Quote Olanda vs Giappone

Olanda vs Giappone Lottomatica bet365 Goldbet Vincente Olanda 2.00 2.10 2.00 GG / NG: NG 1.95 1.75 1.95 Meno de 2.5 1.85 1.85 1.85

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Olanda - Giappone 1-0

Pronostico marcatore: Olanda - Cody Gakpo

L'Olanda ha fatto registrare risultati altalenanti nel percorso di avvicinamento ai Mondiali, ma è tornata alla vittoria contro l'Uzbekistan. Gli uomini di Ronald Koeman erano stati battuti dall'Algeria all'inizio di questo mese e avevano pareggiato con l'Ecuador a marzo. Partono favoriti per la vittoria nel match di debutto, ma solo con un leggero margine, e saranno desiderosi di mettere a tacere i critici.

Per quanto riguarda il Giappone, la selezione nipponica ha ottenuto ottimi risultati quest'anno. Le vittorie contro Scozia, Islanda e Inghilterra sono arrivate tutte mantenendo la porta inviolata. Hajime Moriyasu può ritenersi soddisfatto di questi score. I Samurai Blue credono nelle proprie chance di qualificazione nel Gruppo F, ma si trovano ad affrontare subito un debutto in salita nel torneo in Texas.

Probabili formazioni Olanda - Giappone

Olanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Lang, Malen, Gakpo

Giappone: Suzuki, Ito, Taniguchi, Watanabe, Doan, Endo, Nakamura, Sano, Kamada, Kubo, Ueda

Una vittoria per l'Oranje

In base alle statistiche, l'Olanda si presenta a questa sfida potendo contare su una rosa più competitiva. Ronald Koeman ha ottimi elementi a disposizione, anche se non mancano le individualità di spicco come nelle passate spedizioni orange. Il Giappone parte sfavorito al Dallas Stadium, ma farà affidamento sul proprio collettivo per creare grattacapi.

Il portiere olandese Bart Verbruggen è in forte dubbio a causa di un infortunio all'anca, ma farà di tutto per stringere i denti ed essere in campo. Anche Jurriën Timber è stato recentemente escluso in via definitiva dai convocati, con Lutsharel Geertruida chiamato a sostituirlo. Sul fronte opposto, i giapponesi devono fare i conti con la pesante assenza della stella d'attacco Kaoru Mitoma.

L'ultimo precedente tra queste due nazionali si è concluso con un pareggio per 2-2, ma molte cose sono cambiate dal 2013. Ci si aspetta che i Samurai Blue diano filo da torcere agli europei. Tuttavia, i ragazzi in maglia arancione dovrebbero alla fine spuntarla.

Scommessa 1: Vincente Olanda a quota 2.00 su Lottomatica

Le difficoltà realizzative del Giappone

Il Giappone si presenta a questa competizione forte di cinque clean sheet consecutivi, non avendo più subito reti da ottobre. Hajime Moriyasu ha svolto un ottimo lavoro e le vittorie dello scorso anno contro Brasile, Inghilterra e Ghana ne sono la prova evidente. Tuttavia, i nipponici non si stanno dimostrando particolarmente prolifici in fase d'attacco, avendo segnato più di due gol solo in quattro delle ultime nove partite disputate.

Questo è un dettaglio che lo staff tecnico olandese avrà sicuramente annotato. Con elementi del calibro di Denzel Dumfries e Virgil van Dijk nel reparto arretrato, la retroguardia europea ha tutte le carte in regola per puntare a mantenere la porta inviolata. Tutti gli ultimi tre match del Giappone si sono conclusi con vittorie per 1-0, e solo in tre delle ultime 12 uscite complessive si è registrato il segno GG.

Considerando che l'Oranje ha concesso qualche gol di troppo evitabile di recente, l'obiettivo primario sarà blindare la difesa. Si preannuncia un confronto tattico molto interessante per l'apertura del Gruppo F.

Scommessa 2: GG / NG: NG a quota 1.75 su bet365

Atteso un match a basso punteggio

Questo scontro potrebbe rivelarsi molto bloccato, specialmente trattandosi della prima giornata del girone. Non ci si attende una pioggia di gol. L'Olanda si impose con un risicato 1-0 nell'unico precedente ai Mondiali nel 2010 e un copione simile appare probabile anche in questo caso. Va detto che questa versione della nazionale olandese non dispone della stessa qualità complessiva rispetto a quella di 16 anni fa.

Koeman ha perso solo una delle ultime 12 partite alla guida della nazionale, ma la squadra ha mostrato una minore efficacia sotto porta nelle ultime uscite. Tre delle loro ultime sei sfide si sono chiuse con un esito Under 2.5 e l'assenza per infortunio di Xavi Simons rappresenta una tegola pesante. Inoltre, il Giappone si presenta come un blocco molto organizzato, il che rende l'opzione di una gara a basso punteggio molto concreta.

Entrambe le sponde saranno desiderose di iniziare con il piede giusto la rassegna iridata e potrebbero finire per annullarsi a vicenda. È un match aperto a ogni scenario.

Scommessa 3: Meno 2.5 gol a quota 1.85 su Goldbet

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