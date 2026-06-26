Gli esperti di scommesse prevedono un pareggio in un match che si preannuncia molto equilibrato, considerata l'elevata qualità e i precedenti storici di entrambe le selezioni.

Migliori scommesse per Norvegia - Francia

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Quote Norvegia - Francia

Pronostici Norvegia - Francia Stake Planetwin365 bet365 Totale & GG - Over 2.5 & GG 2.06 2.05 1.90 Segna il primo gol - Norvegia 2.75 2.75 2.60 Esito Finale 1X2 - Pareggio 4.20 4.25 4.00

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Quote maggiorate Norvegia vs Francia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Norvegia-Francia 2-2

Pronostico marcatore: Norvegia - Erling Haaland (x2); Francia - Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé

Dal momento che sia la Norvegia che la Francia hanno già ipotecato il passaggio al turno successivo della Coppa del Mondo, la corsa per il primo posto nel girone resta ancora apertissima. La vincente del Gruppo I affronterà la terza classificata di uno degli altri cinque gironi. Al contrario, la squadra che si piazzerà in seconda posizione dovrà vedersela con la seconda classificata del Gruppo E, dove figurano nazionali come Costa d'Avorio, Ecuador o Curaçao.

Considerando questo scenario, chiudere il girone al secondo posto potrebbe non essere un piazzamento così svantaggioso, specialmente con corazzate del calibro di Svezia, Belgio e Portogallo che rischiano di scivolare in terza posizione nei rispettivi raggruppamenti. Di conseguenza, nessuna delle due compagini scenderà in campo al Gillette Stadium senza una mentalità prettamente vincente. I norvegesi hanno già ampiamente dimostrato di essere una selezione temibile.

Due vittorie in due partite rappresentano un bottino eccellente per una nazione rimasta lontana dal palcoscenico mondiale per ben 28 anni. Ora che l'accesso ai sedicesimi di finale è blindato, l'obiettivo del commissario tecnico Ståle Solbakken sarà quello di eguagliare almeno il miglior risultato storico del Paese, ovvero il raggiungimento degli ottavi di finale. Scommettere contro questa squadra non sarebbe una mossa saggia, data la caratura dei singoli a disposizione in ogni reparto.

La Francia resta la favorita assoluta per la vittoria finale e per sollevare il suo terzo titolo mondiale quest'anno. Contro l'Iraq i transalpini hanno mostrato chiaramente i motivi di questo status, dominando la selezione asiatica con un netto 3-0. Didier Deschamps lascerà la panchina dei Bleus al termine della competizione e l'intenzione è senza dubbio quella di congedarsi nel migliore dei modi.

Probabili formazioni Norvegia - Francia

Norvegia: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Ødegaard, Berge, Aursnes, Sørloth, Nusa, Haaland

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé

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Ora mettiamo a confronto meccaniche di gioco basate su classifiche a punti e su tornei di pronostici calcistici.

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Una costante pioggia di gol

Questo girone si è rivelato ricco di reti fin dalle battute iniziali. Le quattro partite disputate finora hanno fatto registrare un totale di 17 gol, con una media impressionante di 4,25 reti a partita. I terminali offensivi delle due squadre spiegano chiaramente il motivo di questi numeri così alti.

Kylian Mbappé ed Erling Haaland hanno entrambi siglato due doppiette nelle prime due giornate della fase a gironi. Entrambi si trovano a una sola lunghezza di distanza da Lionel Messi nella corsa alla Scarpa d'Oro della competizione. Saranno indubbiamente i profili più pericolosi nell'incrocio di venerdì sera.

Vale la pena sottolineare come tutte le sfide di Norvegia e Francia in questo torneo abbiano fatto registrare più di due reti complessive (Over 2.5). Inoltre, ciascuna delle ultime quattro uscite della Norvegia si è conclusa con lo stesso esito. Nel frattempo, anche le ultime 11 partite internazionali della Francia hanno visto più di due gol a referto.

Sebbene i due volte campioni del mondo abbiano mantenuto la porta inviolata contro l'Iraq, si è trattato del primo clean sheet dopo aver subito esattamente un gol in ciascuna delle precedenti sei partite. Anche i vichinghi hanno visto l'esito GG in tutte le ultime quattro partite. Di conseguenza, è altamente probabile che entrambe le nazionali vadano a segno nello scontro diretto per il primato del girone.

Scommessa 1: Totale & GG - Over 2.5 & GG a quota 2.06 su Stake

La Norvegia punta a mettere subito alla prova la Francia

La Norvegia ha approcciato questo Mondiale con una grande fame di vittorie. La squadra può contare sulla straordinaria intesa tra Martin Ødegaard e Haaland, con il capitano dell'Arsenal che innesca costantemente l'attaccante del Manchester City, come in occasione del secondo gol della serata contro il Senegal.

Il potenziale offensivo dei norvegesi è notevole, e rappresenta un pericolo che la Francia non ha ancora dovuto affrontare nel corso del torneo. I vichinghi hanno sbloccato il risultato in entrambe le gare del girone, trovando la via del gol poco prima della mezz'ora contro l'Iraq e portandosi in vantaggio al 43° minuto contro il Senegal.

La Norvegia ha chiuso entrambi i match in vantaggio sia alla fine del primo tempo che al fischio finale. Sebbene un simile traguardo sia più complesso da replicare in questa sfida, la qualità per mettere in difficoltà la Francia non manca. Inoltre, sia Ødegaard che Haaland conoscono bene William Saliba e Lucas Digne grazie ai passati incroci nei rispettivi club. Per questi motivi, la quota che vede la Norvegia a segno per prima venerdì sera appare estremamente interessante.

Scommessa 2: Segna il primo gol - Norvegia a quota 2.75 su Planetwin365

La Norvegia può sorprendere i transalpini

Pronosticare un vincitore assoluto per questo incontro non è affatto semplice, soprattutto perché entrambe le squadre hanno già in tasca la qualificazione. I due commissari tecnici potrebbero optare per un leggero turnover, anche se questa scelta non è scontata qualora si decidesse di puntare con decisione al primo posto del girone. Di conseguenza, la partita potrebbe rivelarsi molto più combattuta del previsto.

Sebbene la Francia parta nettamente favorita, la recente sconfitta per 2-1 subita contro la Costa d'Avorio poco prima del torneo ha mostrato qualche crepa. La Norvegia proverà ad approfittarne, forte anche di un eccellente stato di forma attuale: i vichinghi sono imbattuti nelle ultime cinque partite, nelle quali hanno collezionato tre vittorie e due pareggi.

Analizzando i precedenti testa a testa, le due squadre hanno ottenuto una vittoria ciascuna negli ultimi due confronti diretti. Tali risultati erano stati anticipati da tre pareggi consecutivi, prima del successo della Norvegia per 2-1 risalente al 2010. Considerando la pericolosità del reparto avanzato scandinavo, non è escluso un colpo di scena in Massachusetts con la conquista di un punto che permetterebbe comunque alla Francia di blindare il primo posto.

Scommessa 3: Esito Finale 1X2 - Pareggio a quota 4.00 su bet365

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