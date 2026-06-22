Pronostici Francia - Iraq: vittoria netta in vista per i Bleus

Si prevede una vittoria netta dei francesi, pronti a ottenere il secondo successo consecutivo superando i Leoni della Mesopotamia.

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Quote Francia vs Iraq

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia - Iraq 4-0

Pronostico marcatore: Francia - Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé, Désiré Doué

La Francia ha iniziato il proprio cammino superando per 3-1 il Senegal grazie a una doppietta di Kylian Mbappé. Si tratta della quarta vittoria su cinque partite disputate nel 2026, nonché della terza occasione in cui la selezione transalpina ha segnato almeno 3 gol. La squadra di Didier Deschamps ha mostrato qualche lacuna difensiva di troppo, non riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle ultime uscite, ma questo match potrebbe rappresentare l'occasione ideale per registrare un clean sheet.

L'Iraq, dal canto suo, ha vissuto un esordio complicato, subendo un netto 4-1 da una Norvegia trascinata da Erling Haaland. Questo risultato segue la sconfitta per 2-0 in amichevole contro il Venezuela, portando il bilancio complessivo dell'Iraq nel 2026 a sole due vittorie. Date le premesse, appare improbabile che la formazione guidata da Graham Arnold riesca a strappare un risultato positivo a Filadelfia.

Probabili formazioni Francia - Iraq

Francia: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé

Iraq: Hassan, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Al-Ammari, Iqbal, Bayesh, Ali Jasim, Hussein, Al-Hamadi

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La Francia, tra le candidate principali alla vittoria finale del torneo, affronta l'Iraq in una gara che costringerà la formazione asiatica a una linea difensiva molto bassa e a una condotta di gara prudente.

Gli analisti che valutano le opzioni di scommessa su questo match si orientano spesso verso i mercati con handicap, i risultati esatti multimisura o le quote sul primo marcatore dell'incontro.

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Previsto il dominio dei Bleus

Le statistiche evidenziano un netto divario tecnico tra Francia e Iraq. Anche se la squadra di Didier Deschamps non sempre dilaga quando ne ha l'opportunità, il potenziale offensivo a disposizione rimane devastante. Tre delle ultime quattro partite disputate dai francesi hanno registrato un totale complessivo di Over 3.5 gol.

Non si segnalano nuovi problemi legati a infortuni per entrambe le selezioni, ma Deschamps ha la possibilità di fare ampio ricorso al turnover. La rosa francese vanta probabilmente la maggiore profondità di tutto il torneo. Sul fronte opposto, Graham Arnold potrebbe variare qualcosa nell'undici iniziale, potendo comunque contare su Ali Jasim, recuperato dopo la contusione rimediata contro la Norvegia.

A prescindere dagli uomini scelti dall'inizio, i Bleus dispongono di una caratura nettamente superiore rispetto ai Leoni della Mesopotamia. Si prevede una vittoria schiacciante per la nazionale europea in Pennsylvania.

Scommessa 1: Over 3.5 a quota 1.80 su Lottomatica

Un'opportunità per la difesa dei Bleus

Nonostante un attacco stellare, la solidità difensiva della Francia ha vacillato nelle ultime uscite. Brasile, Colombia, Costa d'Avorio e Irlanda del Nord sono andate a segno contro i transalpini quest'anno, così come il Senegal nella sfida di martedì. L'ultimo clean sheet risale alla sfida di novembre contro l'Ucraina. C'è da attendersi, quindi, una forte determinazione nel voler invertire questa tendenza nel fine settimana.

Questo match offre ai Bleus l'occasione di brillare in entrambe le fasi di gioco. L'Iraq non è riuscito a trovare la via del gol contro il Venezuela nell'ultima amichevole di preparazione, e la retroguardia francese offre garanzie nettamente superiori rispetto a quella norvegese. Inoltre, la squadra di Deschamps avrà fatto tesoro degli errori commessi contro il Senegal.

Con un potenziale offensivo straordinario e molti giocatori in cerca di spazio, l'Iraq rischia di subire una pesante sconfitta. La selezione europea ha l'opportunità di compiere un passo decisivo verso la fase a eliminazione diretta.

Scommessa 2: NG e Over 2.5 a quota 2.30 su PlanetWin365

Dembélé a caccia del primo gol ai Mondiali

Kylian Mbappé è indubbiamente il candidato principale a finire sul tabellino dei marcatori, ma la quota associata offre scarso valore. Per questo motivo l'analisi si sposta su opzioni più redditizie, individuando la stella del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. L'esterno non ha ancora segnato una rete in una fase finale della Coppa del Mondo con la maglia della propria nazionale, ma le circostanze invitano a puntare su un cambio di rotta.

Pur ricoprendo nella Francia una posizione meno avanzata rispetto a quella occupata nel club, il giocatore del PSG rappresenta una minaccia costante. La difesa dell'Iraq dovrà gestire numerose insidie di fronte a questo potenziale offensivo, dove ogni attaccante può fare male. Reduce da un'altra ottima stagione in Ligue 1, le indicazioni portano a ipotizzare un gol di Dembélé in questa sfida.

Scommessa 3: Ousmane Dembélé marcatore a quota 1.40 su Stake

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