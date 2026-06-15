L'esperto di scommesse prevede che il nuovo Belgio di Rudi Garcia possa superare i giganti africani dell'Egitto nella prima giornata del Gruppo G al Lumen Field.

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Quote Belgio - Egitto

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Belgio 3-1 Egitto

Pronostico marcatore: Belgio - Jeremy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere; Egitto - Omar Marmoush

La generazione d'oro del Belgio non ha mai raggiunto le vette sperate, nonostante il terzo posto nel 2018. Tuttavia, la selezione rinnovata e migliorata da Rudi Garcia ha riacceso le speranze per un cammino importante nei Mondiali del 2026.

I Diavoli Rossi arrivano alla fase finale in una forma eccellente. La striscia d'imbattibilità dura da 13 partite, impreziosita da quattro vittorie consecutive nelle amichevoli di preparazione. L'ultima sconfitta risale a oltre un anno fa: un 3-1 contro l'Ucraina nei play-off di Nations League. Quel risultato aveva sancito la sesta gara di fila senza successi, ma da quel momento la squadra ha solo accumulato slancio positivo.

Proprio come il Belgio, anche l'Egitto ha ottenuto la qualificazione da imbattuto, collezionando cinque vittorie e un pareggio nelle sei sfide disputate. La retroguardia dei Faraoni è rimasta inviolata per l'intera fase di qualificazione, ma il confronto con le nazionali europee rappresenta un test di tutt'altro livello.

Per l'Egitto si tratta della quarta partecipazione a un Mondiale. Il miglior piazzamento storico resta l'eliminazione al primo turno nel 1934, mentre sia nel 1990 che nel 2018 il cammino si è interrotto alla fase a gironi. La sconfitta per 2-1 nell'ultimo test contro il Brasile dimostra comunque la capacità della squadra di creare grattacapi anche alle big.

Il Belgio ha perso solo una delle ultime 15 partite giocate nella fase a gironi dei Mondiali. La qualità dei singoli e la solidità tattica dovrebbero fare la differenza a favore degli europei. Di conseguenza, si prevede una vittoria dei Diavoli Rossi nel debutto del Gruppo G.

Probabili formazioni Belgio - Egitto

Belgio:Courtois, Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne, Tielemans, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere

Egitto:Shobeir, El Fotouh, Fathi, Ibrahim, Hany, Lasheen, Hassan, Ateya, Trezeguet, Salah, Marmoush

Gol da entrambe le parti nel debutto a Seattle

Il Belgio si presenta ai Mondiali in una condizione smagliante, mettendo costantemente sotto pressione le difese avversarie grazie a uno stile di gioco verticale e diretto. Alla sua prima esperienza alla guida di una nazionale, Garcia ha subito una sola sconfitta in 14 partite da quando ha assunto l'incarico nel gennaio 2025.

La difesa belga ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due amichevoli contro Tunisia e Croazia. Tuttavia, l'esordio in Coppa del Mondo introduce una tensione agonistica completamente diversa. Data l'importanza cruciale della posta in palio, è altamente improbabile che l'Egitto si limiti a una tattica esclusivamente difensiva.

I Faraoni hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli nella recente sconfitta per 2-1 contro il Brasile, oltre ad aver bloccato la Spagna sullo 0-0 in un'amichevole di fine marzo.

Con Mohamed Salah e Omar Marmoush a guidare il reparto offensivo, l'Egitto ha le carte in regola per impensierire qualsiasi retroguardia. Il Belgio parte favorito per sbloccare il punteggio, ma ci si attende che anche la nazionale africana trovi la via del gol.

Scommessa 1: Entrambe le squadre a segno – GG, quotato a 1.90 su Lottomatica

Cambio di marcia dei Diavoli Rossi nella ripresa

Il Belgio ha mostrato un buon approccio fin dal fischio d'inizio nelle ultime uscite, ma il vero potenziale offensivo emerge solitamente dopo l'intervallo. Nelle ultime cinque partite, incluse le quattro più recenti amichevoli, la selezione belga ha realizzato ben 14 dei suoi 20 gol totali nei secondi tempi.

In tre di queste cinque sfide, i Diavoli Rossi hanno segnato esattamente quattro reti solo nella seconda frazione di gioco, come confermato dal netto 5-0 inflitto alla Tunisia.

Al contrario, l'Egitto ha palesato diverse difficoltà nell'esprimersi al meglio dopo il riposo. Gli uomini di Hossam Hassan hanno messo a segno soltanto due reti nei secondi tempi nelle ultime cinque partite, mostrando spesso un calo di intensità nelle fasi finali del match.

Un avvio aggressivo dell'Egitto potrebbe contenere l'attacco belga nei primi 45 minuti, ma difficilmente i Diavoli Rossi resteranno a secco nella ripresa.

Scommessa 2: Belgio vincente secondo tempo, quotato a 1.93 su bet365

Spettacolo e reti al Lumen Field

La "generazione d'oro" del Belgio appartiene ormai al passato, ma a otto anni di distanza dal miglior piazzamento storico ai Mondiali, la qualità nel reparto avanzato resta indiscutibile. Dall'arrivo di Rudi Garcia lo scorso anno, il potenziale offensivo dei belgi è ulteriormente cresciuto.

I Diavoli Rossi hanno segnato cinque o più gol in cinque delle ultime 10 partite tra amichevoli e qualificazioni mondiali. Gli esempi più recenti includono il successo per 5-2 contro gli USA e il pesante 5-0 rifilato alla Tunisia nell'ultimo test ufficiale.

L'Egitto si presenta come un blocco difensivo ben organizzato, ma l'esito della sfida sarà verosimilmente deciso dai duelli individuali. Con Jeremy Doku e Leandro Trossard a supporto di Kevin De Bruyne, il Belgio cercherà di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti.

Si tratta del primo confronto ufficiale in assoluto tra le due nazionali, dopo quattro precedenti in amichevole (l'ultimo dei quali vinto dall'Egitto per 2-1). Con i tre punti in palio, il pubblico del Lumen Field si appresta ad assistere a un match ricco di marcature, destinato a superare la soglia dei 3.5 gol complessivi.

Scommessa 3: Over 3.5 totali, quotato a 3.40 su Goldbet



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