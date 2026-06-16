L'Argentina punta a diventare la prima nazionale a confermarsi sul tetto del mondo dopo il bis del Brasile nel 1962. L'Algeria riuscirà a complicare i piani dell'Albiceleste a Kansas City?

Migliori scommesse per Argentina - Algeria

Ecco il nostro pronostico Argentina - Algeria per il match di mercoledì 17 Giugno ore 3:00

Argentina vince a zero (No Goal) a quota 2.00 con Stake

Under 2.5 a quota 1.87 con Planetwin365

Lautaro Martinez marcatore tempo regolamentare a quota 2.22 con bet365

Quote Argentina - Algeria

Pronostico Argentina - Algeria Stake bet365 Planetwin365 Argentina vince a zero (No Goal) 2.00 2.05 2.05 Under 2.5 1.80 1.90 1.85 Lautaro Martinez marcatore 1.85 1.90 2.00

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina 2-0 Algeria

Pronostico marcatore: Argentina - Martinez, Alvarez

I vincitori dei Mondiali 2022 iniziano la propria avventura nel Gruppo J all'Arrowhead Stadium di Kansas City, dove si troveranno di fronte la nazionale algerina.

Solo l'Italia (1938) e il Brasile (1962) sono riusciti a difendere il titolo mondiale nella storia della competizione. Questo dato evidenzia quanto sia complessa l'impresa richiesta agli argentini in questa estate nordamericana. La squadra arriva comunque all'appuntamento in ottima forma, avendo vinto le ultime cinque partite con un parziale di 15 gol fatti e appena uno subito.

Le amichevoli di preparazione più recenti hanno portato comode vittorie contro Honduras e Islanda. La leggenda Lionel Messi collezionerà la sua 27ª presenza in una fase finale dei Mondiali proprio contro l'Algeria. Il suo minutaggio è stato gestito con attenzione nell'ultimo periodo a causa di un lieve fastidio ai flessori della coscia.

Le "Volpi del Deserto" dell'Algeria non saranno un avversario morbido. La squadra ha perso solo tre delle ultime 28 partite disputate in tutte le competizioni. Gli algerini hanno chiuso in testa il proprio girone di qualificazione con una media di 2.4 gol a partita, superando anche l'Olanda in un'amichevole di lusso.

Tuttavia, la selezione africana è consapevole di avere in calendario sfide più abbordabili contro Giordania e Australia. Di conseguenza, è improbabile che vengano presi rischi eccessivi in questo match d'esordio.

Probabili formazioni Argentina - Algeria

Argentina: E. Martinez, Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Lautaro, Alvarez

Algeria: Zidane, Abada, Mandi, Belaid, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Mahrez, Gouiri, Amoura

Campioni in carica pronti a blindare la difesa

Con Emi Martinez tra i pali e la coppia composta da Cristian Romero e Lisandro Martinez a guidare la linea arretrata, l'Argentina rappresenta una vera e propria certezza difensiva. Avendo concesso un solo gol nelle ultime cinque uscite, appare difficile ipotizzare che l'Algeria riesca a trovare la via della rete.

I numeri offensivi dell'Algeria sembrano impressionanti sulla carta. Tuttavia, i 67 gol in 28 partite della gestione Petkovic sono stati segnati per lo più contro avversari del panorama africano. Nel momento in cui il livello si è alzato nella Coppa d'Africa, è arrivata una sconfitta per 2-0 contro la Nigeria.

Il fantasista e stella della squadra, Riyad Mahrez, ha ormai 35 anni e viene regolarmente sostituito dopo circa un'ora di gioco. Allo stesso tempo, la pericolosità della squadra in fase di transizione è inferiore rispetto al passato. La scelta di puntare sulla vittoria dell'Argentina abbinata al segno NG (ovvero la vittoria a zero) offre una quota di assoluto valore.

Scommessa 1: Argentina vince a zero (NG) a quota 2.00 con Stake

Probabile un match a basso punteggio

I modelli statistici indicano che esiste circa il 70% di possibilità di assistere a una partita con due o meno gol complessivi. Le recenti prestazioni dell'Argentina supportano questa tesi. Escludendo la netta vittoria contro lo Zambia, le ultime quattro partite dell'Albiceleste hanno fatto registrare un totale di soli sei gol.

Il trend dell'Algeria segue uno spartito simile. Nonostante i molti gol segnati nelle qualificazioni contro nazionali africane di fascia inferiore, la squadra ha realizzato una sola rete nelle recenti amichevoli contro Uruguay e Repubblica Democratica del Congo.

Vladimir Petkovic imposterà a Kansas City una squadra bassa e compatta, concedendo il possesso territoriale all'avversario per togliere profondità. Lo scenario più realistico è quello di una sconfitta di misura, utile anche a preservare le energie in vista del resto della fase a gironi.

Scommessa 2: Under 2.5 a quota 1.87 con Planetwin365

Ottima quota per Lautaro Martinez marcatore

Se da un lato Messi attira inevitabilmente l'attenzione dei media, Lautaro Martinez rappresenta un'opzione di primissimo livello per il tabellino marcatori dell'Argentina. L'attaccante ha messo a segno 17 gol in 30 presenze nella stagione in cui l'Inter ha conquistato la Serie A. Inoltre, vanta 37 reti in 76 presenze con la maglia della nazionale, con una media realizzativa vicina a un gol ogni due partite.

I suoi continui inserimenti e il lavoro sui canali esterni lo rendono il pericolo principale per una difesa algerina che fatica a reggere l'urto contro attaccanti strutturati fisicamente.

La quota proposta per il gol di Lautaro Martinez in qualsiasi momento si traduce in una probabilità implicita del 45.45%. Si tratta di un valore inferiore rispetto alla sua reale percentuale di realizzazione con l'Argentina (48.68%), il che rende la scommessa decisamente interessante in ottica valore.

Scommessa 3: Lautaro Martinez marcatore tempo regolamentare a quota 2.22 con bet365

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