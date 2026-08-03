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Nel settore del gioco a distanza legale in Italia, un posto di rilievo è occupato da Book of Ra. Nata nei primi anni 2000 per le sale fisiche per mano del produttore Novomatic, questa slot machine a tema antico Egitto ha ridefinito gli standard dei giochi a rulli.

Che cos'è Book of Ra?

Sviluppata da Novomatic e portata sul web dalla divisione Greentube, Book of Ra è una slot molto popolare che traspone sui rulli il fascino dell'archeologia egizia, incentrando la narrazione sulle vicende di un esploratore alla ricerca del mitico testo sacro del dio del sole.

Il successo del titolo ha spinto il produttore a creare varie edizioni: tra queste spicca Book of Ra Deluxe, che offre un comparto grafico ottimizzato e introduce 10 linee di pagamento anziché 9.

💡Caratteristiche tecniche principali:

sviluppatore: Novomatic / Greentube;

Novomatic / Greentube; struttura: 5 rulli e 3 righe;

5 rulli e 3 righe; linee di pagamento: fino a 10;

fino a 10; volatilità: alta (5 su 5);

alta (5 su 5); funzioni speciali: giri gratuiti con simbolo espandibile.

Come funziona Book of Ra: guida alle meccaniche

Il funzionamento del software si basa su una griglia classica di 5 rulli e 3 righe. Le combinazioni vincenti vengono calcolate esclusivamente da sinistra verso destra. Una sequenza si considera pagante se un numero minimo di simboli identici si allinea su una linea attiva, a partire dal primo rullo a sinistra. Prima di attivare i rulli, l'utente ha la possibilità di impostare il valore della puntata e il numero di linee da attivare.

I simboli e la loro gerarchia

Per comprendere appieno lo svolgimento delle sessioni, è necessario esaminare la tabella dei pagamenti e il valore dei singoli elementi:

⬇️ basso valore: le carte alfanumeriche (10, J, Q, K, A) richiedono almeno 3 icone adiacenti per assegnare una vincita;

le carte alfanumeriche (10, J, Q, K, A) richiedono almeno 3 icone adiacenti per assegnare una vincita; 💎 alto valore: gli elementi tematici (lo Scarabeo, la statua di Iside, il Faraone e l'Esploratore) offrono combinazioni vincenti anche con soli 2 simboli allineati;

gli elementi tematici (lo Scarabeo, la statua di Iside, il Faraone e l'Esploratore) offrono combinazioni vincenti anche con soli 2 simboli allineati; 📖 il Libro di Ra: svolge un doppio ruolo fondamentale. Funziona sia da Wild (il classico Jolly che si sostituisce agli altri simboli per completare una combinazione) sia da Scatter, attivando la modalità bonus se ne appaiono almeno tre in qualsiasi posizione sulla griglia, indipendentemente dalle linee attive.

La funzione dei giri gratuiti e il simbolo espandibile

L'aspetto centrale del gameplay di Book of Ra online è la funzione Bonus: ottenendo almeno 3 simboli Scatter si attivano 10 giri gratuiti. Prima che il round abbia inizio, le pagine del libro selezionano casualmente un simbolo standard, il quale assume il ruolo di "Simbolo Espandibile Speciale".

Durante i giri gratuiti, qualora si verifichi il numero minimo di icone necessarie per una vincita, il simbolo si espande verticalmente coprendo l'intero rullo e pagando su tutte le linee attive, anche su rulli non consecutivi.

Analisi matematica: RTP e volatilità

Da una prospettiva statistica, la slot presenta parametri ben definiti. L'RTP (Return to Player) varia a seconda della versione: la classica si attesta sul 92,13%, mentre in Book of Ra Deluxe la percentuale teorica sale a circa il 95,10%. Questi dati rappresentano il ritorno teorico calcolato su una base statistica di milioni di giri.

La volatilità è classificata al livello massimo (5 su 5). Che cosa significa alta volatilità? Che il software è programmato per erogare combinazioni vincenti con una frequenza minore rispetto ad altri giochi online, ma con la possibilità di assegnare premi più elevati nel momento in cui queste si verificano. Questa impostazione matematica richiede massima cautela nella gestione del proprio budget, usando un approccio al gioco responsabile.

Gli appassionati di slot online e casinò possono prendere in considerazione anche altre tipologie di giochi e approfondire:

Come giocare a Book of Ra in modo responsabile

L'architettura ad alta volatilità di questo titolo richiede un approccio molto consapevole da parte del giocatore. Per mantenere l'attività entro i confini del puro intrattenimento ed evitare comportamenti a rischio, è consigliabile adottare precise strategie di autotutela:

fissare un budget rigido: stabilire in anticipo la somma massima da dedicare allo svago, impiegando solo cifre superflue che non incidono sul bilancio quotidiano o familiare;

stabilire in anticipo la somma massima da dedicare allo svago, impiegando solo cifre superflue che non incidono sul bilancio quotidiano o familiare; utilizzare i limiti ADM: impostare i limiti di deposito settimanali o mensili sul proprio conto di gioco prima ancora di iniziare la sessione;

impostare i limiti di deposito settimanali o mensili sul proprio conto di gioco prima ancora di iniziare la sessione; monitorare il tempo: l'attesa della modalità bonus può indurre a prolungare le sessioni. Tenere sotto controllo i minuti trascorsi permette di mantenere una corretta percezione del tempo;

l'attesa della modalità bonus può indurre a prolungare le sessioni. Tenere sotto controllo i minuti trascorsi permette di mantenere una corretta percezione del tempo; evitare l'inseguimento delle perdite: accettare l'esito negativo come parte del gioco, senza tentare di recuperare il denaro aumentando la puntata o prolungando la giocata.

In Italia l'accesso a questi applicativi è rigidamente vietato ai minori di 18 anni. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) certifica la totale trasparenza degli algoritmi attraverso sistemi RNG (generatori di numeri casuali), assicurando che ogni spin sia indipendente e non influenzabile da fattori esterni.

Conclusione

Book of Ra resta un punto di riferimento assoluto nell'iGaming grazie alla sua tematica affascinante, a una grafica accattivante e alla sua struttura lineare con l’iconica funzione bonus.

Conoscere le regole e i meccanismi matematici permette di esaminare questo grande classico con la dovuta oggettività, ricordando che il gioco deve rimanere sempre e solo un piacevole passatempo basato sul divertimento.

Domande Frequenti su Book of Ra