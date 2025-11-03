Pubblicità
Pubblicità
Serie C
team-logoOspitaletto
3 - 1
FIN
team-logoDolomiti Bellunesi
M. Bertoli 59' (rig), 72'M. Gualandris 62'
R. Brugnolo 70'
(INT 0-0) (FIN 3-1)

Ospitaletto vs Dolomiti BellunesiRisultati e statistiche,