Top player in ogni ruolo: come Ruud Gullit è diventato il miglior calciatore d’Europa

Invece di realizzare il sogno di suo padre entrando nell’Ajax, campione d’Olanda, Gullit passò al Feyenoord, appena sesto, due posizioni sotto l’Haarlem.

Fu invitato a un talk show per spiegarla. Gullit ricordò: «La conduttrice Sonja Barend disse che tutti erano sorpresi perché ero andato al Feyenoord invece che all’Ajax. Mi chiese cosa ci facessi in una squadra così scarsa; io la guardai e risposi: “Puoi pensare quello che vuoi. Ma se diventiamo campioni, dovrai invitarmi di nuovo, vero?”

«Ho visto il potenziale del club e della squadra.»

Il diciannovenne aveva già messo in difficoltà il Feyenoord verso la fine della stagione, segnando di testa nella vittoria per 3-1 dell’Haarlem al De Kuip. Il Feyenoord trasformò quella abilità aerea in un’arma a proprio vantaggio.

All’esordio in Eredivisie segnò di testa nel 3-2 all’Excelsior. Una settimana dopo, nel 3-1 in casa del PSV, controllò il pallone a metà campo e avanzò con sicurezza verso l’area. Quando il pallone è arrivato sulla sinistra, Gullit ha continuato la sua corsa e ha deviato in rete il cross di Ben Wijnstekers.

In quella stagione segnò otto gol e il Feyenoord chiuse secondo. Poi successe l’impensabile.

Johan Cruyff, indignato dal contratto che l’Ajax gli aveva appena offerto, accettò un’audace proposta dai loro acerrimi rivali del sud. Ormai trentaseienne, molti ritenevano che il leggendario attaccante fosse troppo vecchio per tenere il passo. Con la partenza di giocatori chiave come l’icona Willem van Hanegem, il Feyenoord sembrava troppo debole per sfidare il potente club di Amsterdam.

Sottovalutavano Cruyff e Gullit.

«Ero più che altro curioso», raccontò in seguito Gullit al *Guardian*. «Aveva 36 anni quando arrivò al Feyenoord. Ci furono momenti in cui pensavo: “Ok, ora gli ruberò la palla”, ma non ci riuscivo. Pensavo: “Trentasei? Immagina quanto doveva essere bravo a 24 anni?”»

L’uomo soprannominato «Pitagora con gli scarpini» prese in mano la squadra, dettando legge in campo, organizzando gli allenamenti e scegliendo la formazione. E, cosa fondamentale, era ancora intoccabile con la palla. Il Feyenoord iniziò a dominare, con il maestro e l’allievo che facevano faville. Si servivano a vicenda e spesso segnavano nella stessa partita, risultando incontenibili finché l’Ajax non inflisse loro la prima sconfitta in Eredivisie.

Il ritorno di Cruyff ad Amsterdam fu traumatico: dopo 25 minuti il Feyenoord era sotto 3-0. Un assist di Gullit e un altro gol ridestarono le speranze, ma nella ripresa l’Ajax segnò cinque volte in 30 minuti.

«Sembra strano, ma per lunghi tratti fummo superiori», ricordò Gullit. “Abbiamo avuto occasioni per passare in vantaggio. Dopo il 3-2 ci siamo buttati in avanti, poi loro hanno fatto il 4-2 con molta fortuna. Keje Molenaar ha deviato la palla in rete con la nuca e, da lì, per noi si sono aperte le cateratte: quasi ogni loro attacco è finito in gol”.

All’epoca una vittoria valeva due punti e il Feyenoord, forte delle prestazioni precedenti, non si perse d’animo. «Curiosamente quella sconfitta non ci ha fatto male», ricordò il centrocampista offensivo. «È stato un punto di svolta. Cruyff disse: “Ragazzi, sono solo due punti”.

«Sapevamo di poter giocare un buon calcio. Siamo migliorati proprio grazie a quella sconfitta per 8-2. Da allora abbiamo vinto quasi tutte le partite, compresa quella contro l’Ajax, sia in casa che in coppa».

Mesi dopo, Gullit segnò su punizione e Cruyff raddoppiò nel 4-1 al De Kuip. Il Feyenoord perse solo un’altra volta in Eredivisie, contro il Groninga, e vinse il primo titolo in dieci anni. Gullit segnò e servì un assist contro l’Ajax in semifinale di Coppa, chiudendo il torneo da capocannoniere mentre il Feyenoord completava la doppietta.

«Che anno straordinario», commentò Gullit.

Il giovane trequartista fu eletto Calciatore olandese dell’anno dai colleghi, mentre i media assegnarono a Cruyff la Scarpa d’Oro.

A fine stagione, El Salvador appese le scarpe al chiodo ma continuò a offrirgli consigli. «Alla fine dell’anno mi disse: “Ruud, nella prossima squadra preparati a non essere più apprezzato. E fai giocare meglio chi ti sta intorno”.

«Io pensavo: “Okaaaayyy… devo comunque concentrarmi sulla mia carriera. Come posso aiutare gli altri?”. Ma quando sono andato al PSV e poi al Milan, improvvisamente il puzzle si è incastrato. Mi sono ricordato tutto quello che Johan mi aveva detto».

Hughes, l’enigmatico gallese, ha poi dichiarato: «Quando Gullit è arrivato all’Haarlem, giocava con uomini che si ubriacavano, facevano a botte o gli raccontavano storie di sesso negli spogliatoi. Poi è andato al Feyenoord e Johan Cruyff lo ha preso sotto la sua ala protettrice – e il resto è storia.»