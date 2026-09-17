Super Depor è tornato! La rinascita del Deportivo La Coruna
Nel luglio 2020, il Deportivo La Coruna toccò il punto più basso. Dopo aver chiuso al 19° posto nella Segunda spagnola, retrocesse in terza divisione per la prima volta in 40 anni, a 20 anni dal primo e unico titolo conquistato nella massima serie.
All’epoca non mancarono nemmeno le polemiche. L’ultima partita del Deportivo fu rinviata dopo che diversi giocatori del Fuenlabrada erano risultati positivi al Covid-19, e le vittorie di Lugo e Albacete sancirono il loro destino prima ancora che potessero scendere in campo. I dirigenti del Deportivo sostennero che l’intero turno di partite avrebbe dovuto essere riprogrammato affinché le squadre potessero giocare in condizioni di parità, ma alla fine si videro respingere i ricorsi presentati a La Liga, alla RFEF e al Tribunale Arbitrale dello Sport.
Il Deportivo era già retrocesso dalla Liga nel 2011, nel 2014 e nel 2018, sempre alle prese con debiti soffocanti, ma questo fu un colpo devastante dal quale sarebbe stato impossibile riprendersi in fretta. Ci fu però una ricostruzione graduale e ben pianificata, con il deportivismo, il termine usato per descrivere la devozione incrollabile della tifoseria del club nella comunità galiziana locale, che contribuì a spingere la squadra verso una nuova ed entusiasmante era.
Arrivando ai giorni nostri, il Deportivo non solo è tornato nella Liga, ma i primi segnali suggeriscono anche che possa lottare per la qualificazione europea a fine stagione. Il Deportivo sta onorando il proprio soprannome di club rinato, con una nuova generazione di stelle pronta a seguire l’esempio delle leggende che fecero parte dell’indimenticabile progetto del 'Super Depor'.
Impennata degli anni Novanta
Tra il 1991 e il 2004, il Deportivo è stato uno dei club più importanti della Spagna. Sotto la guida di Arsenio Iglesias, ex attaccante che aveva trascorso sei anni da giocatore al Riazor tra il 1951 e il 1957, il Deportivo tornò nella massima serie dopo 18 anni di assenza e arrivò a chiudere al secondo posto nella stagione 1994-95, vedendosi sfuggire il titolo in modo beffardo per differenza reti, conquistando al tempo stesso il suo primo grande trofeo con la Coppa del Re.
La stella di quella squadra era l'attaccante brasiliano Bebeto, autore di un impressionante bottino di 86 gol in 131 presenze complessive con il club, mentre c'erano anche l'elegante centrocampista spagnolo Fran,l'instancabile numero 6 Mauro Silva, il roccioso difensore centrale serbo Miroslav Dukic e l'affidabile portiere Francisco Liano.
Iglesias si ritirò dal calcio dopo il successo del Deportivo in Coppa, e al suo posto arrivò John Toshack. Il tecnico gallese conquistò la Supercoppa di Spagna e fu responsabile degli arrivi dell'icona brasiliana Rivaldo e del difensore marocchino Noureddine Naybet, prima di dimettersi nel febbraio 1997 in mezzo a tensioni interne.
Il Deportivo si affidò a Carlos Alberto Silva per rimettere la squadra in carreggiata, e inizialmente ci riuscì, guidandola al terzo posto nella Liga. Quell'estate, però, Rivaldo passò al Barcellona e nella stagione 1997-98 ci fu una netta involuzione, con Silva infine esonerato mentre il Depor scivolava al 12° posto in classifica.
Serviva una mossa coraggiosa per rimettere il Depor sulla strada giusta, ed è esattamente ciò che accadde. Il Deportivo andò a prendere Javier Irueta ai loro rivali regionali più accesi, il Celta Vigo, dove aveva guidato una entusiasmante corsa verso la qualificazione europea e imposto un calcio ampiamente apprezzato. La scelta si rivelò vincente oltre ogni aspettativa, perché Irueta si sarebbe rivelato il vero successore di Iglesias.
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Alla conquista della Liga
Irureta era un allenatore meticoloso e composto, che adattava la propria tattica in base a ogni avversario, ma pretendeva disciplina difensiva e controllo a centrocampo. Scelse inoltre con grande attenzione gli acquisti adatti alla sua filosofia, molti dei quali divennero idoli di culto, tra cui Diego Tristan, Roy Makaay, Juan Carlos Valeron, Joan Capdevilla e Jorge Andrade.
Fece crescere anche diversi nomi già affermati, da Naybet al trequartista brasiliano Djalminha, e il Deportivo diventò una delle squadre più temute del continente. Non accadde dall'oggi al domani, però.
Il Deportivo chiuse al sesto posto nella Liga nel primo anno di Irureta in panchina, a 16 punti dal Barcellona campione. Non fu abbastanza continuo per lottare per il titolo o qualificarsi alla Champions League, ma tornò in Coppa UEFA, e Irureta introdusse un 4-2-3-1 che offrì una base di stabilità.
In vista della stagione 1999-2000, Irureta portò sei nuovi acquisti, tra cui Makaay dal Tenerife per 8,6 milioni di euro e l'esterno del Racing Santander Victor Sanchez per 7,6 milioni di euro. Quei due giocatori furono particolarmente determinanti nel far fare al Deportivo il salto di qualità.
Los Herculinos migliorarono il proprio bottino di punti del 1998-99 di appena sei lunghezze, ma bastò per vincere la Liga dopo una delle corse al titolo più aperte nella storia della competizione, con Barcellona, Valencia, Real Saragozza e Real Madrid tutte in lotta. Il Barça insidiò più da vicino il Depor, ma riuscì soltanto a pareggiare le ultime due partite, e la squadra di Irureta conquistò il titolo grazie a una vittoria sull'Espanyol nell'ultima giornata.
Lo spietato attaccante olandese Makaay fu l'eroe con 22 gol, ma Djalminha e Sanchez offrirono un supporto di altissimo livello in attacco, Maurco Silva e Flavio Conceicao furono colossali nella diga di centrocampo, e Donato diede l'esempio in difesa.
«Abbiamo completato il lavoro della squadra del 1994», dichiarò Irureta dopo la conquista del titolo.
Le prodezze in Champions League
Non contento di adagiarsi sugli allori, il Deportivo spese 40 milioni di euro per nuovi giocatori quell'estate, portando in squadra Valeron, Tristan, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila ed Emerson. Irueta non riuscì del tutto a orchestrare una difesa del titolo vincente nel 2000-01, ma il Deportivo chiuse comunque al secondo posto dietro al Real Madrid e si rese protagonista di un memorabile cammino fino ai quarti di finale di Champions League.
Il Deportivo ripeté entrambe le imprese la stagione successiva e conquistò anche un altro trofeo, rovinando le celebrazioni per il centenario del Real Madrid al Bernabeu con una vittoria per 2-1 nella finale di Coppa del Re. Irueta aveva plasmato una squadra capace di lottare ogni anno per i trofei più importanti.
Dopo un altro piazzamento tra le prime tre della Liga nel 2002-03, il Deportivo puntò alla gloria in Champions League. Riuscì di nuovo ad arrivare tra le ultime otto e sulla strada verso una storica prima semifinale c'era il Milan campione in carica, che fino a quel momento non aveva nemmeno subito un gol nella competizione.
Guidati da Kaka, i rossoneri travolsero il Depor per 4-1 nella gara d'andata a San Siro, lasciando credere alla maggior parte degli osservatori che il discorso qualificazione fosse chiuso. Tuttavia, la squadra di Irueta mise in scena un'incredibile rimonta davanti a un Riazor tutto esaurito, portandosi avanti di tre gol prima dell'intervallo grazie alle reti di Pandiani, Valeron e Albert Luque.
Il veterano Fran, entrato dalla panchina, firmò il 4-0 nel finale con un tiro deviato, mentre il Deportivo resisteva e diventava la prima squadra nell'era moderna della Champions League a ribaltare uno svantaggio di tre gol dell'andata in una sfida a eliminazione diretta. Quella vittoria rappresentò l'apice della generazione d'oro del Depor, con Irueta che dichiarò: "Abbiamo fatto un miracolo qui... Questo è un risultato storico. Siamo eroi."
Il centrocampista del Milan Andrea Pirlo avrebbe poi ricordato nella sua autobiografia l'intensità intimidatoria del Depor: "La cosa che mi colpì di più fu il modo in cui continuavano a correre all'intervallo. Tutti, senza eccezioni... Non riuscivano a stare fermi nemmeno in quei 15 minuti pensati appositamente per permetterti di riprendere fiato."
Il cammino del Deportivo si concluse infine nel turno successivo, con una sconfitta per 1-0 complessiva contro il Porto di Jose Mourinho, con il solo rigore di Derlei a separare le due squadre. Irueta suggerì che "il destino ci è stato avverso", cosa che fu confermata quando il Porto andò poi a conquistare la Coppa dei Campioni battendo il Monaco in finale.
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Fine del ciclo
Era una gioia vedere il Deportivo in quel periodo. Valeron era un mago che scivolava sul campo e aveva la capacità di scardinare qualsiasi difesa con la sua varietà di passaggi, Tristan giocava con la spavalderia di un matador, Makaay era l'incarnazione dell'efficienza e Silva era il guardiano stoico che dava loro lo spazio per scatenarsi. Anche Djalminha era uno spettacolo prima di perdere il posto a favore di Valeron: da trequartista aggressivo con un repertorio vastissimo, pochissimi difensori riuscivano a fermarlo quando era in piena corsa.
Tutte le cose belle, però, finiscono e la rosa invecchiata di Irueta non riuscì a mantenere gli altissimi standard nel 2004-05, scivolando all'ottavo posto nella Liga e uscendo dalla Champions League nella fase a gironi. «Come una vecchia coppia sposata, la routine ci sta lentamente uccidendo tutti», disse il portiere del Depor Jose Molina, ammettendo che la squadra si era arenata.
Anche Irueta riconobbe che il ciclo era arrivato al capolinea. «È il momento giusto per un cambiamento, sia per il club sia per me», ammise quando lasciò l'incarico alla fine della stagione.
Un nuovo inizio, però, non portò a una rinascita. Mentre il Depor continuava a peggiorare e i premi europei si prosciugavano, il presidente Augusto Cesar Lendoiro trascorse anni a finanziare il club tramite enormi prestiti bancari, e furono costretti a vendere i loro giocatori migliori per limitare i danni. Il Deportivo entrò ufficialmente in amministrazione controllata volontaria nel 2013 con un debito di 156 milioni di euro, dando il via al suo periodo da 'yo-yo' tra le divisioni durato un decennio.
In ascesa
Dopo essere precipitato nel terzo livello non professionistico nel 2020, che comprendeva 102 squadre distribuite in cinque campionati regionali, ci si aspettava che il Deportivo risalisse immediatamente. Invece, il club è rimasto bloccato nel limbo per due anni, mancando la promozione attraverso i play-off per due stagioni consecutive.
C’è stata però anche una buona notizia, sotto forma dell’acquisizione da parte del colosso bancario galiziano Abanca, che ha orchestrato il risanamento finanziario del club allontanandosi dalla tradizionale riscossione del debito aziendale, scegliendo invece di utilizzare conversioni del debito in capitale e aumenti di capitale strategici. L’ex tecnico di Real Saragozza e Leganes Imanol Idiakez ha poi assunto la guida della squadra nel luglio 2023, e da lì il team ha ricominciato a risalire.
Idiakez ha portato il Depor al titolo di Primera Federacion al primo tentativo, chiudendo al primo posto nel Gruppo 1 (Nord) dopo aver battuto il Barcellona B nell’ultimo turno di campionato, grazie a una drammatica punizione dell’ex attaccante dell’Arsenal Lucas Perez. La stagione 2024-25 in Segunda ha portato più bassi che alti, ma è stata soprattutto un’annata di consolidamento, e un piazzamento a metà classifica ha posto le basi per un vero assalto alla promozione.
Ci sono stati altri cambiamenti in panchina, con Idiakez che ha lasciato il posto a Oscar Gilsanz, prima che ad Antonio Hidalgo venisse affidato un contratto di un anno al Riazor la scorsa estate. Hidalgo, cresciuto nella celebre accademia La Masia del Barcellona e protagonista anche di esperienze con Tenerife e Malaga, ha quindi trovato lo stesso equilibrio tra pragmatismo strutturale e libertà offensiva che Irueta aveva applicato con tanta efficacia, trasformando il Depor in una macchina del contropressing.
Il Depor ha conquistato il secondo posto nella Segunda spagnola alle spalle del Racing Santander nel 2025-26, con la promozione certificata dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Real Valladolid, nella quale l’attaccante camerunese Bil Nsongo ha firmato entrambe le reti. I festeggiamenti ad A Coruna sono stati sfrenati, ma il sentimento dominante era il sollievo.
«Sono qui da tre di quei lunghi otto anni, e questo era l’obiettivo, che ora abbiamo raggiunto. Ma quando sei qui, capisci quanto sia importante per la città che il Depor sia in Liga», ha dichiarato l’amministratore delegato del Depor, Massimo Benassi, a La Gazetta Dello Sport. «C’era una pressione sana che si percepiva ogni giorno: ogni giorno senza la Liga sembrava un altro giorno in cui mancava qualcosa.»
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Estate intensa
Nel tentativo di assicurarsi un’altra lunga permanenza in massima serie, il Deportivo ha messo in atto un’ambiziosa strategia di mercato estiva, cercando sia stelle di primo piano sia i migliori giovani talenti europei con clausole rescissorie. È riuscito a portare a termine 10 nuovi acquisti per una spesa complessiva di appena 25 milioni di euro, con la fetta più consistente destinata al portiere del Maiorca Leonardo Román Riquelme (9 milioni di euro).
Il Depor ha anche ingaggiato Jonathan Asp Jensen dal Bayern Monaco e Lorenzo Amatucci dalla Fiorentina, rispettivamente per 6 milioni di euro ciascuno, e ha messo a segno uno dei colpi di tutto il mercato strappando Pierre Emerick Aubameyang al Marsiglia per appena 1,5 milioni di euro. Aubameyang ha ampiamente superato il suo periodo migliore a 37 anni, ma l’ex attaccante di Arsenal e Borussia Dortmund ha segnato 10 gol in Ligue 1 nella scorsa stagione, dimostrando che il suo istinto in area di rigore è ancora molto affinato.
Adama Traore, invece, è arrivato a parametro zero dopo aver lasciato il West Ham, aggiungendo altra fondamentale esperienza ad alto livello alla rosa di Hidalgo, e il Deportivo ha accolto anche treintelligenti innesti in prestito nel giorno della chiusura del mercato: Jose Maria Gimenez, Angelino e Marc Casado. Il Depor ha anche un’opzione d’acquisto su Casado, e il centrocampista del Barcellona ha il potenziale per essere il più incisivo tra i nuovi arrivati come regista dei tempi di gioco con un’etica del lavoro instancabile.
Hidalgo si è detto soddisfatto del mercato del club, ma ha sottolineato l’importanza di mantenere la propria identità in vista dell’inizio della stagione 2026-27. «Gli innesti di giocatori come Aubameyang e Adama Traore cambiano il profilo tecnico di questa squadra, ma non cambiano il progetto di base che ci ha riportato nella Liga. Ci stiamo affidando molto all’esperienza in massima serie di leader come Aubameyang e Gimenez per guidare i nostri giocatori più giovani attraverso le esigenze di questa divisione».
Super Depor 2.0
Gimenez ha avuto un inizio incoraggiante al Riazor, ma finora ha giocato solo tre partite dopo essere arrivato in ritardo. Aubameyang, invece, sembra aver preso a cuore le parole di Hidalgo e ha ritrovato gli anni migliori in modo sorprendente.
La squadra è già stata ribattezzata 'Super Depor 2.0' dopo essere rimasta imbattuta nelle prime cinque giornate della Liga, con i pareggi per 1-1 contro Elche, Malaga e Getafe, e in mezzo entusiasmanti vittorie contro Valencia e Villarreal, prima di assaporare finalmente la sconfitta contro il Siviglia mercoledì.
Aubemayang è stato prolifico, diventando il primo giocatore dai tempi di Zlatan Ibrahimovic nel 2009-10 con il Barcellona a segnare in ciascuna delle prime cinque giornate, con la sua prestazione migliore arrivata contro il Villarreal. Dopo aver servito gli assist per Luismi Cruz e Zakaria Eddahchouri, Aubameyang ha firmato il terzo gol del Depor all'89' regalando una vittoria per 3-2 a El Madrigal.
"Quello che sta facendo Aubameyang è assolutamente incredibile", ha detto Hidalgo a proposito del suo impatto. "Non salta nemmeno un allenamento e lavora più duramente di chiunque altro. Ha un talento speciale".
Il Depor è attualmente settimo in classifica e può legittimamente sperare almeno di restare nella metà alta se Aubameyang riuscirà a mantenere questa forma straordinaria. Altrove, Cruz ha ripreso da dove aveva lasciato la scorsa stagione come fulcro creativo della squadra, Amatucci si è adattato in fretta fino a dominare la zona centrale del campo, e Roman si sta dimostrando una garanzia come nuovo numero 1. Come Gimenez, anche Casado ha impressionato nelle sue prime due uscite con il club.
Durante l'estate i tifosi hanno votato per cambiare il nome della squadra da Deportivo de 'La Coruña' alla versione galiziana 'A Coruna', ma il nuovo gruppo di giocatori sta facendo rivivere i valori che portarono al club così tanti successi tra gli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Inoltre, la squadra ha un allenatore sicuro dei propri mezzi che farà in modo che la concentrazione non cali.
"Affrontiamo ogni settimana con questa intenzione, conoscendo le difficoltà, con molta umiltà, sapendo che questa [stagione] è molto lunga e che bisogna sempre tenere i piedi per terra. Ma da lì in poi giochiamo anche con grande fiducia", ha detto Hidalgo.
Potrebbe essere l'inizio di un altro viaggio speciale. Il Deportivo è tornato, e questa può essere solo una buona notizia per i puristi della Liga.
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