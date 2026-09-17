Super Depor è tornato! La rinascita del Deportivo La Coruna

Nel luglio 2020, il Deportivo La Coruna toccò il punto più basso. Dopo aver chiuso al 19° posto nella Segunda spagnola, retrocesse in terza divisione per la prima volta in 40 anni, a 20 anni dal primo e unico titolo conquistato nella massima serie.

All’epoca non mancarono nemmeno le polemiche. L’ultima partita del Deportivo fu rinviata dopo che diversi giocatori del Fuenlabrada erano risultati positivi al Covid-19, e le vittorie di Lugo e Albacete sancirono il loro destino prima ancora che potessero scendere in campo. I dirigenti del Deportivo sostennero che l’intero turno di partite avrebbe dovuto essere riprogrammato affinché le squadre potessero giocare in condizioni di parità, ma alla fine si videro respingere i ricorsi presentati a La Liga, alla RFEF e al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Il Deportivo era già retrocesso dalla Liga nel 2011, nel 2014 e nel 2018, sempre alle prese con debiti soffocanti, ma questo fu un colpo devastante dal quale sarebbe stato impossibile riprendersi in fretta. Ci fu però una ricostruzione graduale e ben pianificata, con il deportivismo, il termine usato per descrivere la devozione incrollabile della tifoseria del club nella comunità galiziana locale, che contribuì a spingere la squadra verso una nuova ed entusiasmante era.

Arrivando ai giorni nostri, il Deportivo non solo è tornato nella Liga, ma i primi segnali suggeriscono anche che possa lottare per la qualificazione europea a fine stagione. Il Deportivo sta onorando il proprio soprannome di club rinato, con una nuova generazione di stelle pronta a seguire l’esempio delle leggende che fecero parte dell’indimenticabile progetto del 'Super Depor'.