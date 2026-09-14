La rinascita delle figurine di calcio

Il collezionismo di figurine nacque nel XIX secolo, quando nei pacchetti di sigarette comparvero le prime carte rigide con giocatori di baseball, attori, comandanti militari e animali. Nel 1887 John Baines, giocattolaio di Bradford, inventò le prime figurine di calcio britanniche e le vendeva da un carretto trainato da un cavallo con una scimmia sulla schiena, definendosi il “Re delle figurine di calcio”.

Negli anni ’50 Topps le diffuse in abbinamento alle gomme da masticare, trasformando il collezionismo in un rito infantile. Topps restò leader fino al 2009, quando Panini, già attiva negli adesivi, acquisì il marchio Donruss e ottenne le principali licenze sportive.

Durante la pandemia di Covid-19 e i lockdown del 2020, fu Panini a guidare il boom delle figurine di football puntando a “americanizzare” il settore. Ha saputo sfruttare l’interesse dei collezionisti statunitensi alla ricerca di nuove opportunità, riservando alle figurine di football il trattamento speciale che in genere era stato riservato alla NBA e alla NFL, lanciando serie come Prizm, Select e Donruss Kaboom con versioni parallele a tiratura limitata.

Questo ha favorito la cultura della valutazione e dell’apertura delle confezioni, basata sulla speculazione: invece di seguire le squadre del cuore, gli investitori puntano alle carte dei debuttanti, aspettando rialzi durante match e tornei chiave.

I collezionisti hanno riscoperto le edizioni limitate Panini e hanno iniziato a cercare le carte più rare in condizioni perfette da far valutare. È un business potenzialmente redditizio: una carta valutata “10 Gem Mint” da PSA può valere da 3 a 5 volte più della versione non valutata. Con una rookie card numerata o autografata PSA 10 si vince il jackpot.