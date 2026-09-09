L'ascesa, la caduta e la rinascita del Parma

Nel febbraio 2015 il Parma fu venduto per un euro, per la seconda volta in pochi mesi, a Giampietro Manenti. Lucarelli ha ammesso che, fin dal primo incontro con il nuovo proprietario, lui e i compagni capirono che il club era destinato al fallimento.

«È entrato nello spogliatoio con un foglio bianco su cui c’era scritto 100 milioni di euro e ha affermato che quello era la prova che avrebbe potuto estinguere i debiti e pagarci gli stipendi; a quel punto ci siamo guardati l’un l’altro e abbiamo detto: “Siamo finiti!”», ha raccontato Lucarelli.

«Due settimane dopo, ci ha detto che gli avevano dato l’IBAN sbagliato per inviare il denaro! Era un buffone. Sembrava tutto un film di Fantozzi. Invece era tutto vero: un incubo a occhi aperti.»

Non era un’esagerazione: la società stava crollando. Il 19 marzo 2015 il Parma fu dichiarato fallito e tutto fu messo all’asta, dalle sedie dello spogliatoio ai trofei vinti tra il 1992 e il 2002.

«Sembra che siamo degli zombie, che camminano senza sapere dove stanno andando», ha detto Melli alla CNN. «Ogni giorno ci portano via una parte del nostro lavoro e un pezzo del nostro cuore. Ogni giorno vengono pignorati pezzi della società e noi veniamo qui a lavorare solo perché amiamo il nostro lavoro e la nostra squadra, ma non riusciamo a svolgere il nostro lavoro.

«Non è solo una questione di soldi, pur importanti; ci stanno rubando la dignità, i nostri sorrisi e il rispetto, e questo fa male».

E si capisce il perché: la squadra che avrebbe potuto vincere tutto aveva perso tutto.