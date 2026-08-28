Brian Madjo: il giovane attaccante dell’Aston Villa che si ispira a Karim Benzema e Robert Lewandowski

Madjo ha esordito in Ligue 1 nell’agosto scorso, scendendo in campo da titolare contro Strasburgo e Lione. Per favorirne la crescita, il Metz lo ha alternato tra prima squadra e squadra riserve in Championnat National 3, dove a novembre ha segnato una doppietta contro il Neuilly-sur-Marne.

In Ligue 1 ha totalizzato solo altre tre brevi presenze, ma le sue prestazioni nelle giovanili avevano attirato gli osservatori di tutta Europa. Il Metz non è riuscito a trattenerlo: l’Aston Villa ha presentato un’offerta da 12 milioni di euro e il giocatore ha accettato il trasferimento a Birmingham.

Nonostante sia nato in Inghilterra, il suo tesseramento è stato bloccato dalle norme FIFA che vietano il trasferimento internazionale di giocatori under 18. Avendo già giocato per la nazionale lussemburghese, la FIFA ha considerato l’operazione un trasferimento internazionale. Non potrà giocare con il club fino al compimento dei 18 anni, previsto per gennaio 2027.

Bloccato in un limbo, l’attaccante ha sfogato la frustrazione sui social, ripubblicando su Instagram una storia con la didascalia «liberate il mio amico».

Non volendo aspettare, il Villa ha adito il Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS). A luglio il club ha presentato ricorso, e il mese dopo il CAS ha dato ragione al club, permettendo a Madjo di giocare pochi giorni prima del suo esplosivo esordio nella Supercoppa UEFA.