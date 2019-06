Zielinski avvisa Sarri: "Se mi chiama alla Juventus non so se gli rispondo"

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato dal ritiro della Polonia: "Se Sarri va alla Juve mi piacerebbe vincere contro di lui".

Le possibilità di un approdo disulla panchina dellasembrano molto elevate. Dell'argomento ha parlato anche il centrocampista del, intervenuto ai microfoni dei cronisti dal ritiro della .

"Se Sarri firmerà un contratto con la Juventus potrebbe chiamarmi per portarmi con lui. - ha dichiarato il centrocampista - Non so se gli risponderei. È già successo che non gli abbia risposto quando era andato al Napoli. Si era arrabbiato e dopo mi mandò degli SMS... Se andrà alla Juventus mi piacerebbe vincere contro di lui".

Zielinski ha voluto comunque rendere merito al suo ex allenatore per il lavoro fatto con lui: "Merito di Ancelotti se quest'anno ho giocato di più? Non proprio, Sarri mi ha seguito con grande attenzione, mi ha chiesto di tornare più spesso e di giocare con maggiore aggressività. Il sistema con cui giochiamo oggi richiede grande lavoro in difesa, corsa e lotta in fase difensiva".

"Sono soddisfatto del mio ultimo anno in , - ha rivelato Zielinski - ma è anche vero che potrei avere statistiche migliori. Soprattutto in fatto di goal. Ho colpito anche 3 legni... È mancato un pizzico di fortuna, ma ci sono state anche situazioni in cui avrei dovuto prendere decisioni migliori. Ad esempio di calciare col destro anziché con il sinistro". Il giocatore polacco ha collezionato 6 goal in 35 presenze in campionato con il Napoli nell'ultima stagione.