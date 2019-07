Zidane: "Simeone meglio da allenatore che da giocatore"

Zinedine Zidane apprezza il lavoro di Diego Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid: "Da giocatore era uno dei tanti, ora ha tanto carattere".

Manca una settimana al derby di Madrid tra Real e Atletico in International Champions Cup: sfida tra due grandi squadre e, soprattutto, due grandi tecnici come Zinedine Zidane e Diego Simeone.

Il francese ha parlato alla stampa dell'importanza dell'incontro con i cugini, contro i quali vi sono sempre stati match tiratissimi fino all'ultimo secondo.

"Sarà una partita molto bella per i tifosi. Per noi questa partita è molto importante e vogliamo anche dare una buona immagine della capitale spagnola".

Elogio per Simeone, ritenuto più in bravo a dare indicazioni in panchina che sul campo da gioco, qualche anno fa.