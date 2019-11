Zidane e il mistero James Rodriguez: "Non so cosa abbia esattamente"

Zinedine Zidane dovrà fare a meno di James Rodriguez anche per la partita con il Galatasaray. II tecnico si mostra preoccupato in conferenza stampa.

Per la terza partita consecutive dopo quelle contro e Betis, il Real Madrid dovrà fare a meno di James Rodriguez. Il colombiano non fa parte dei convocati nemmeno per la sfida di Champions contro il .

Le condizioni dell'ex trequartista di e , in estate obiettivo del , non sembrano molto rassicuranti, almeno a sentire le parole di Zinedine Zidane in conferenza stampa alla vigilia del match.

“Non è disponibile. Ha dolori, non posso dirti cosa abbia esattamente, è la verità. Spero che torni presto, voglio avere i miei giocatori con me, anche se è difficile fare delle scelte preferisco così”.

Fino a questo momento 'El Bandido' ha saltato quattro partite tra scelte tecniche e acciacchi, a cui si dovrà aggiungere la sfida del Bernabéu con i turchi. In più James non viaggerà nemmeno per la nella prossima pausa.

Nella stagione del suo ritorno alla 'Casa Blanca' dopo due anni di , James ha fin qui passato in campo 422 minuti spalmati su 9 partite, con un solo goal e un assist.