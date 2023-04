Zaccheroni torna a casa dopo due mesi: dimesso dall’ospedale di Cesenatico

Alberto Zaccheroni torna finalmente a casa: il tecnico aveva subito un grave trauma cranico lo scorso 10 febbraio a seguito di una caduta.

Dopo settimane di apprensione, arrivano buone notizie sulle condizioni di Alberto Zaccheroni.

Il tecnico, che lo scorso 10 febbraio aveva riportato un grave trauma cranico a seguito di una caduta nella sua abitazione, ha lasciato l’ospedale Marconi di Cesenatico per fare ritorno a casa.

Zaccheroni era stato in un primo momento ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, per poi essere trasferito il successivo 9 marzo proprio al Marconi, dove era stata sciolta la sua prognosi, per iniziare il percorso riabilitativo.

Secondo quanto spiegato, l’ex allenatore di Udinese, Milan, Inter e Juventus, è caduto rovinosamente dalle scale della sua abitazione mentre portava in braccio la sua cagnolina, subendo un colpo alla testa nel tentativo di salvare l’animale.

Un sospiro di sollievo dunque, oltre che la fine di una brutta vicenda che si è protratta per oltre due mesi.