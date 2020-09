Wolfsburg, Camacho si ritira a soli 30 anni: troppi infortuni

Ignacio Camacho, che ai tempi del Malaga era uno dei migliori prospetti spagnoli, si ritira dal calcio giocato per i troppi infortuni avuti.

Vi ricordate Ignacio Camacho? L'ex centrocampista del Malaga, che da tre anni era in forza al , ha oggi deciso di smettere con il calcio giocato. Una notizia davvero pessima per lui, se si pensa che lo spagnolo abbia soltanto 30 anni.

Da tre anni come detto gioca per il Wolfsburg, anche se la parola "gioca" forse non è propriamente adatta. Dal 2017 ad oggi, infatti, Camacho ha disputato soltanto 17 presenze in .

Ex capitano del Malaga, protagonista anche di una presenza nella nazionale maggiore spagnola, smette con il calcio a soli 30 anni. Circa tre o quattro anni fa, fu vicino anche al trasferimento in , alla .

Altre squadre

In passato invece c'era stato anche qualche sondaggio da parte dell' . A Malaga è davvero ancora un simbolo, e sui social tutto il popolo malagueño sta dando il suo affetto a Camacho.