Wolfsberger-Roma, le formazioni ufficiali: Pastore e Kalinic dal 1'

La Roma gioca in casa del Wolfsberger nella seconda giornata di Europa League: Fonseca lancia Pastore e Kalinic, c'è Mancini in difesa.

Le formazioni ufficiali di Wolfsberger-:

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic.

Seconda uscita europea stagionale per la Roma. La compagine giallorossa, dopo aver travolto per 4-0 il Basaksehir nel match di debutto di questa edizione dell’ , si appresta a sfidare in una gara valida per la seconda giornata della fase a gironi, gli austriaci del Wolfsberger.

Paulo Fonseca disegna la sua squadra con l’ormai consueto 4-2-3-1 nel quale sono Santon, Fazio, Mancini e Spinazzola a comporre la linea difensiva davanti a Mirante.

Cristante e Diawara agiscono in mediana, mentre a supporto dell’unica punta Kalinic c’è un trio formato da Zaniolo, Pastore e Justin Kluivert.

Gerhard Struber risponde invece con un 4-3-1-2 nel quale Liendl agisce da trequartista alle spalle del duo d’attacco Weissman e Niangbo.