Wolfsberger-Roma, Fonseca testa le seconde linee: spazio a Kalinic e Pastore

La Roma sul campo del Wolfsberger può già muovere un primo passo verso la qualificazione. Fonseca lancia Kalinic e Pastore: riposano Dzeko e Kolarov.

Al momento del sorteggio doveva essere la squadra materasso del girone, ma dopo la prima giornata e la vittoria per 0-4 sul campo del Mönchengladbach le cose per il Wolfsberger sono cambiate. E sono un monito per la : massima attenzione, anche quando il divario tecnico è notevole.

I giallorossi, reduci da una settimana di alti e bassi (vittoria con il nel recupero, sconfitta con l' e successo a ) cercano continuità in , nella seconda giornata del gruppo J.

Paulo Fonseca ha deciso di dare fiato a due leader del suo gruppo, che sono stati finora intoccabili. In Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov non partiranno titolari, per la prima volta in stagione. Sono degli imprescindibili, ma vanno per i 33 e 34 anni e sono da gestire.

Il tecnico portoghese sfrutterà quindi l'impegno per testare le proprie seconde linee, a partire dall'attacco: con il riposo dell'attaccante bosniaco e gli infortuni di Perotti, Under, Pellegrini e Mkhitaryan scocca l'ora di Javier Pastore, che dovrebbe agire dal 1' dietro a Nikola Kalinic, vice-Dzeko verso prima da titolare.

Insieme al 'Flaco' sulla trequarti dovrebbero aver spazio Zaniolo e Kluivert, di fatto gli unici a disposizione di Fonseca, mentre a centrocampo Diawara potrebbe essere riproposto vicino a Cristante dopo la discreta prova con il Lecce.

In difesa sarà confermato Florenzi, ma cambia l'altro terzino (Spinazzola) e la coppia centrale: Fazio e Juan Jesus sono favoriti su Mancini e Smalling. Novità tra i pali: spazio per Mirante, con Pau Lopez che non verrà rischiato per un piccolo problema al polpaccio.

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Spinazzola; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Kalinic