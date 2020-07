Il Wigan demolisce l'Hull City: 8 goal e 7-0 nel primo tempo!

Wigan a valanga sull'Hull City in Championship: 7 goal nel primo tempo, un altro nella ripresa che fissa il risultato finale sull'8-0.

Sette goal in 45 minuti! E' successo a , dove i padroni di casa hanno travolto il malcapitato nel match valido per la 44ª giornata di Championship.

Una serata da ricordare quella vissuta nella seconda divisione inglese, con un Wigan a valanga capace di vincere 8-0 e bucare la porta avversaria per ben 7 volte nel primo tempo.

Naismith, More, Dowell, Lowe, More, Dowell, Williams: il tabellino marcatori dal 1' al 45' recita così, mentre a completare il pallottoliere ci pensa ancora uno scatenato Dowell (tripletta per lui) nella ripresa.

Se il Wigan non ha più nulla da chiedere a questa stagione alla luce del suo tredicesimo posto, discorso decisamente diverso vale per un Hull in piena lotta per non retrocedere in terza serie.