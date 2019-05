Wenger può ripartire dal Giappone: c'è l'offerta del Vissel Kobe

E’ uno degli allenatori più famosi al mondo e, dopo aver chiuso la sua lunghissima avventura durata ben 22 anni alla guida dell’, è ora pronto ad iniziare un nuovo progetto.

Arsene Wenger è in attesa dall’estate del 2018 di una panchina dalla quale ripartire e, secondo quanto appreso da Goal, il suo futuro potrebbe essere al Vissel Kobe.

Il 69enne tecnico transalpino ha spesso ripetuto negli ultimi mesi come non abbia alcuna intenzione di considerare la sua carriera chiusa ed ora ad accoglierlo potrebbe esserci quel dove ha già allenato nella stagione 1995/96 il Nagoya Grampus vincendo tra l’altro una Coppa ed una Supercoppa del Giappone.

A Wenger è stato proposto un contratto di due anni e mezzo, con una scadenza quindi nel 2021, che prevede un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione.

Qualora dovesse decidere di iniziare questa nuova avventura in terra nipponica, l’ex tecnico dell’Arsenal si ritroverebbe ad allenare volti estremamente noti del calcio mondiale come Andres Iniesta, David Villa e Lukas Podolski.

Wenger, che già parla giapponese, vista la sua precedente esperienza al Nagoya Grampus non avrebbe problemi nell’adattarsi ad una realtà non del tutto nuova.

Parlando recentemente al Guardian, il tecnico transalpino ha ribadito la sua intenzione di tornare in attività.

“Tornerò certamente. Non so ancora con quale ruolo, se farò il tecnico o meno, ma la voglia è ancora grande. Ho detto che non volevo ripartire subito e quindi mi sono preso una piccola pausa. Sono giunto alla conclusione che voglio condividere ciò che ho imparato nella mia vita. Il calcio è la mia passione, è l’unica cosa che conosco un po’”.