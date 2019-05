Warnock è sicuro: "Con Sala il mio Cardiff si sarebbe salvato"

2019 terribile per il Cardiff, dall'addio a Sala alla retrocessione: "Avrebbe segnato quei 15 goal che ci servivano".

Dopo e , anche il saluta la Premier League. La squadra gallese è infatti il terzo team a retrocedere dal massimo campionato inglese. 2019 da dimenticare, considerando sopratutto la morte di Emiliano Sala, più forte di uno risultato sportivo.

Stanno facendo discutere le parole del tecnico del Cardiff, Neil Warnock, che ha parlato proprio a proposito di Sala. Lo sfortunato giocatore francese, acquistato dal e morto nel volo sul Canale della Manica lo scorso gennaio, non è stato sostituito da un nuovo arrivo: da qui le dichiarazioni dell'allenatore.

A Marca Claro, Warnock ha infatti evidenziato come sia mancato proprio Sala:

"Emiliano ci avrebbe dato quei 10 o 15 goal che avrebbero fatto la differenza di cui avevamo bisogno. Stava vivendo il suo miglior momento. Lo stavamo aspettando".

Il tecnico del Cardiff è comunque consapevole che il punto sia proprio la morte di Sala:

"Ok, siamo retrocessi. Ma la vita è più importante. "Non puoi pianificare qualcosa del genere e non pensavo che avrebbe influenzato i giocatori in quel modo.

Warnock, retrocesso dalla Premier per la terza volta in carriera, ha voluto solamente Sala per il suo attacco, anche prima della tragica notizia: il bomber del Nantes era l'unico in cima alla lista dei suoi desideri per riforzare il reparto offensivo.

Il caso ha cambiato il futuro di Sala e del Cardiff, rendendo tutto secondario, anche una retrocessione che i tifosi ben sanno dove ha cominciato ad essere possibile.