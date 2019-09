Wanda Nara ancora a Tiki Taka, Pardo conferma: "Massima disponibilità"

Wanda Nara sarà presente anche nella prossima edizione di Tiki-Taka, celebre programma di Mediaset in onda su 1 dal prossimo 15 settembre. Proprio visto il traferimento del marito e assistito Mauro Icardi a Parigi, Pierluigi Pardo ha deciso di confermare anche l'agente.

Pardo ha spiegato che proprio la risoluzione della questione Icardi- , risoltasi, ha influito sulla decisione di confermare Wanda Nara:

"Come già espresso alla Direzione confermo che se la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita non me la sarei sentita di condurre il programma con Wanda parte del cast fisso, per logici motivi di equidistanza verso tutte le parti in causa".