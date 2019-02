Wanda Nara 'coccola' Icardi: "Sei un capitano che lotta"

Wanda Nara esalta Mauro Icardi nel mezzo della crisi dell'Inter: "Sei uno di quei capitani che lotta finchè non si torna a galla".

L' Inter è in crisi e Wanda Nara sostiene Mauro Icardi . Il bomber nerazzurro, a secco da ben 6 giornate di campionato , riceve un segnale 'social' dalla moglie nonchè procuratrice.

"Ci sono capitani che sono orgogliosi quando conquistano vittorie, capitani che tirano i remi in barca prima, i capitani che restano nei momenti più duri fino a quando molti credono che stanno affondando sono pochi! Sei uno di quei capitani che lottano finché non si torna a galla".

Hay capitanes que orgullosos posan cuando llegan victoriosos,hay capitanes que se tiran del barco antes, los capitanes que se quedan en los tiempos más difíciles hasta cuando muchos creen que se están hundiendo son pocos!Vos sos de esos capitánes que luchan hasta salir a flote .. pic.twitter.com/so5eYnRPrF — wan (@wandaicardi27) 5 febbraio 2019

Un chiaro segnale, quello lanciato da Wanda Nara, teso a stemperare i toni attorno al momento negativo della squadra di Spalletti ma soprattutto dell'attaccante argentino.

L'Inter non gira, Icardi tantomeno: le inseguitrici sono ormai vicine e i nerazzurri dalle ambizioni di secondo posto si ritrovano costretti a guardarsi le spalle per conservare la zona Champions.

Per farlo e rialzarsi, servono anche i goal di Maurito: tra crisi di risultati e un rinnovo non ancora arrivato, urge invertire la rotta. E Wanda garantisce per il marito.