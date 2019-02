Inter, il digiuno di Icardi preoccupa: senza goal da 6 giornate

Mauro Icardi a secco da 6 giornate di campionato: per il bomber dell'Inter è il digiuno più lungo da quando indossa la maglia nerazzurra.

Nel momento difficile dell' Inter , c'è anche il digiuno di Mauro Icardi . Il bomber argentino non va a segno in campionato da 6 giornate: una pausa così lunga, da quando indossa la maglia nerazzurra, non si era mai registrato.

Il ko casalingo col Bologna , oltre a certificare la crisi profonda della squadra di Spalletti, pone sotto i riflettori l'astinenza da goal del proprio capitano: l'ultima rete in Serie A risale al 15 dicembre contro l'Udinese .

Il periodo più lungo precedente a quello attuale, in cui Maurito non aveva trovato la via del goal, era stato di 5 turni nel corso della stagione 2014/15 tra la terza e la settima giornata sfatando il tabù all'ottava.

Per Icardi, complessivamente, il bottino del 2018/2019 ad oggi ammonta a 15 marcature in 27 partite: l'ultima gioia, il 13 gennaio nel 6-2 al Benevento nei quarti di Coppa Italia . L'Inter, per rialzarsi, ha bisogno del suo 9.