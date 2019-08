Wanda Nara ancora criptica: "Insegneremo al mondo l'amore"

Wanda Nara continua a mandare messaggi più o meno criptici dai suoi social. Oggi ha twittato: "Insegneremo al mondo l'amore"

La situazione riguardante Mauro Icardi appare oggi tanto chiara quanto complicata: il giocatore ha ribadito ai dirigenti che vuole restare all' , mentre per tutta risposta si è sentito dire che lui continua a non far parte del progetto.

Vamos a enseñarle al mundo lo que es AMOR ❤️ — wan (@wandaicardi27) August 4, 2019

Attorno a Mauro Icardi si è diffusa anche la voce di una presunta gravidanza per la moglie Wanda Icardi, cosa che avrebbe proprio portato gli Icardis a non schiodare le tende da Milano, per il bene della famiglia. Oggi proprio Wanda Nara lancia un messaggio criptico su Twitter.

"Andiamo ad insegnare al mondo cos'è l'amore".

Che sia riferito alla voglia di restare all'Inter per l'amore verso i colori nerazzurri? O un messaggio diretto solo ed esclusivamente alla famiglia? Chissà, si capirà anche dalle prossime scelte del marito in sede di calciomercato.